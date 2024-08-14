Это неизбежно. Каждый раз, когда случается что-то новое – запуск новой модели, спортивный результат или строительство нового здания, которое расширяет и пересматривает границы завода в Маранелло, возникает один и тот же вопрос: Что бы сказал Энцо Феррари, если бы он сейчас был здесь?



Основатель компании ушел из жизни 14 августа 1988 года в возрасте 90 лет, но все, чего мы достигли с того момента, всегда основывалось на его учении. Как будто весь путь, пройденный до сегодняшнего дня, был пройден под его сенью. Это видео с его изображением на заднем плане напоминает некоторые из самых значимых моментов последних месяцев: от побед в Формуле-1 в Мельбурне и Монте-Карло до триумфа 499P в гонке «24 часа Ле-Мана», от презентации 12Cilindri до новой модной коллекции и открытия здания e-building.

Приятного просмотра.