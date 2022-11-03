Путь от раскинувшейся столицы Японии Токио до Судзуки составляет примерно 400 километров. Даже на хорошо известных перегруженных автомагистралях Японии, где большие грузовики часто остаются на полосе обгона и где нормой является относительно скромное ограничение скорости в 100 километров в час, этот маршрут в наши дни можно преодолеть за четыре часа на машине.
Посмотрите, как десятки прекрасных Ferrari проезжают по древнему маршруту Токайдо близ Судзуки, путешествие, протянувшееся на тысячи лет
Однако в исторический период Эдо (1603–1867 годы) путешествие с востока на запад Японии было не таким уж легким делом. Отправиться на запад по древнему маршруту Токайдо оставалось мечтой для многих японцев, событием, которое стало своего рода паломничеством, учитывая, что к югу от Судзуки находился Великий храм Исэ Дзингу, в котором жил Аматэрасу, божество предков Императорского двора.
Таким образом, справедливо будет сказать, что для японцев путешествие на запад из Токио всегда имело особое значение. Сегодняшние современные маршруты в Судзуку идеально совпадают с маршрутами древнего прошлого. Все это означает, что для энтузиастов Ferrari в Японии поездка на автодром Судзука, где проходят гонки Формулы-1, также приобретает особое значение.
Так, одним солнечным утром в конце июня испытывающие гордость водители собрали в Токио около 77 автомобилей «Гарцующего жеребца», которые с нетерпением ждали возможности отправиться на запад по знаменитому маршруту Токайдо.
Около 77 различных Ferrari совершили поездку на автодром Судзука, где проходят гонки Гран-при Формулы-1 Японии
Отправной точкой этого современного четырехколесного паломничества стал отель Tokyo Prince, примыкающий к храму Дзодзёдзи, семейному храму сёгунов Токугава, расположенному среди уникального и символичного пейзажа с высотными зданиями, возвышающимися над Токийской башней. Водители Ferrari выехали с парковки отеля группами, сначала объехав Императорский дворец, а затем направившись к въезду на скоростную автомагистраль Metropolitan Expressway.
Это шоссе увело нас от столицы на скоростную автомагистраль Томей. Проехав через плотный трафик, мы въехали в горную местность, дороги которой идеально подходили для наших водителей Ferrari, предлагая ряд поворотов, начиная от плавных изгибов и заканчивая скоростными виражами.
Это был волшебный опыт — оказаться в числе множества красочных автомобилей, обмениваясь взглядами с другими ферраристами, которые все были в восторге от того, что разделяют нашу любовь к бренду. Прямо перед нами резко вырисовывалась прекрасная величественная гора Фудзи. Через некоторое время самая знаменитая гора Японии появилась справа от нас, и нам показалось, что мы петляем по её подножию.
На благоустроенной горной скоростной автомагистрали Нью-Томей установлен самый высокий предел скорости в Японии, что позволило нам двигаться со скоростью 120 км/ч. Двигатели Маранелло только гудели. Но гул двигателя на седьмой или, в последнее время, на восьмой передаче также является исключительным. Удовольствие от звука великолепного двигателя можно испытать не только при разгоне на полной скорости. Езда на крейсерской скорости в пару тысяч оборотов также доставляет водителю настоящее удовольствие.
На скоростной автомагистрали маршрута установлен самый высокий предел скорости в Японии, что позволило процессии максимально использовать двигатели V12
Теперь мы наслаждались очаровательным видом на аккуратные чайные плантации и придорожные мандариновые рощи, столь типичные для этого региона. Мы с удовольствием проезжали через регион Токай, который составляет большую часть пути к трассе Судзука.
Съехав на прибрежное шоссе залива Исэ со скоростной автомагистрали Нью-Томей, нашей огромной группе автомобилей Феррари открылся вид со скоплением заводов внизу. Затем группа продолжила движение, пересекая огромную гавань, чтобы добраться до префектуры Миэ, района, где расположена трасса Судзука.
История города Судзука настолько древняя, что его название даже фигурирует в «Японской летописи», древнейшей книге об истории страны, изданной в 720 году. Во время выходных этого замечательного тура на трассе Судзука проходили «Дни гонок Феррари», удивительное мероприятие, в котором приняли участие в общей сложности 500 «Гарцующих жеребцов», включая 77 автомобилей, которые совершили вместе с нами весьма приятное паломничество Токио-Судзука.