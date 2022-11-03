Однако в исторический период Эдо (1603–1867 годы) путешествие с востока на запад Японии было не таким уж легким делом. Отправиться на запад по древнему маршруту Токайдо оставалось мечтой для многих японцев, событием, которое стало своего рода паломничеством, учитывая, что к югу от Судзуки находился Великий храм Исэ Дзингу, в котором жил Аматэрасу, божество предков Императорского двора.

Таким образом, справедливо будет сказать, что для японцев путешествие на запад из Токио всегда имело особое значение. Сегодняшние современные маршруты в Судзуку идеально совпадают с маршрутами древнего прошлого. Все это означает, что для энтузиастов Ferrari в Японии поездка на автодром Судзука, где проходят гонки Формулы-1, также приобретает особое значение.

Так, одним солнечным утром в конце июня испытывающие гордость водители собрали в Токио около 77 автомобилей «Гарцующего жеребца», которые с нетерпением ждали возможности отправиться на запад по знаменитому маршруту Токайдо.