Непрекращающееся добавление лошадиных сил

Поиск лошадиных сил Ferrari, естественно, привел к значительному повышению производительности. И что еще более удивительно, это сопровождалось гораздо большей управляемостью. Современные Ferrari гораздо более удобнее и проще в управлении, особенно на низких оборотах. Более быстрые и ещё более волнующие, тем не менее они становятся послушными, когда вам это надо.

Но вернемся к кривой лошадиных сил. За 77 лет прогресс был стремительным и по мере продвижения вперед он становился все более невероятным. К 1950 году двигатели V12 автомобилей Ferrari производили более 200 л.с.