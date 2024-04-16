Непрекращающееся добавление лошадиных сил

С 1947 года лошадиные силы Ferrari прошли долгий путь. Самый первый Ferrari 125 S, оснащенный 1,5-литровым двигателем Colombo V12 (самым маленьким V12 в истории), выдавал 118 л.с., в то время как сегодняшний SF90 Stradale выдает 1000 л.с. И теперь, мы надеемся, новый SF90 XX сделает этот показатель еще больше.
Поиск лошадиных сил Ferrari, естественно, привел к значительному повышению производительности. И что еще более удивительно, это сопровождалось гораздо большей управляемостью. Современные Ferrari гораздо более удобнее и проще в управлении, особенно на низких оборотах. Более быстрые и ещё более волнующие, тем не менее они становятся послушными, когда вам это надо.
Но вернемся к кривой лошадиных сил. За 77 лет прогресс был стремительным и по мере продвижения вперед он становился все более невероятным. К 1950 году двигатели V12 автомобилей Ferrari производили более 200 л.с.
В 1959 году, когда была представлена самая желанная версия 250 GT Berlinetta с короткой колесной базой, мощность достигала уже 280 л.с. Двигатель Colombo V12 вырос до 3,0 литров, а мощность увеличилась более чем в два раза, в основном из-за того, что объем также удвоился. Тем не менее, двигатель V12 использовал одинарные распредвалы и два клапана на цилиндр и дышал через карбюраторы Weber, как и в Ferrari 125 S 1947 года.
В 1966 году в Ferrari 275 GTB была представлена версия V12 почитаемого двигателя Colombo с четырьмя распредвалами (двойные верхние распредвалы на ряд цилиндров) и со значительно улучшенной системой всасывания. 4,4-литровая версия этого двигателя приводила в движение Ferrari 365 GTB4, также известный как Daytona, который дебютировал в 1968 году. Самый мощный на сегодняшний день дорожный автомобиль Ferrari Daytona мощностью 352 л.с. был скорее могучим боевым конем, чем необузданным пони. Крупнее и мускулистее, он был гранд-турер и звезда гоночной трассы в равной мере. На тот момент это был самый быстрый дорожный автомобиль Ferrari: его максимальная скорость составляла 280 км/ч.
В 1971 году появился новый оппозитный 12-цилиндровый двигатель (по сути, двигатель V12 с углом 180 градусов), заимствованный у Формулы-1. Впервые он был использован в автомобиле 365 GT4 BB, более известном как Boxer. 70-е годы были трудным временем для мощных автомобилей, поскольку новые нормы выбросов душили мощность. Однако благодаря системе впрыска топлива и усовершенствованному управлению двигателем эти препятствия вскоре были преодолены. Последующие автомобили были не только чище, чем когда-либо прежде, но и быстрее. К тому времени, когда оппозитный 12-цилиндровый двигатель появился в 512 TR (преемнике Ferrari Testarossa), мощность уже превысила 400 л.с. (более конкретно, 428 л.с.).
Мощность Ferrari F50 лимитированной серии, выпущенной в 1995 году, превысила отметку в 500 л.с.. Поскольку на нём также использовалась версия двигателя Формулы-1, такая возмутительная мощность не была удивительной. Первым серийным автомобилем, который превысил 500 л.с., стал Ferrari 575M Maranello (с мощностью 515 л.с.) 2002 года.
Намного больший скачок произойдёт всего через четыре года, когда появится Ferrari 599 GTB Fiorano. Его новый двигатель V12 был основан на агрегате гиперкара Ferrari Enzo, а максимальная мощность увеличилась до 620 л.с. Огромная мощность была обусловлена многочисленными техническими достижениями (в том числе бесступенчатой регулировкой фаз газораспределения), увеличенным объемом 6,0 литров и готовностью к увеличению оборотов. Красная линия автомобиля фиксировала ошеломляющие 8400 оборотов в минуту.
Сегодня тот же самый потрясающий двигатель V12 с увеличенным до 6,5 литров объёмом используется в автомобилях Purosangue и 812 (Superfast и GTS), в которых он выдает 800 л.с. Максимальные обороты составляют 8900 об/мин. При мощности 123 л.с./литр это один из самых эффективных атмосферных двигателей из когда-либо созданных. Такие технические тонкости, как непосредственный впрыск топлива под давлением 350 бар и впускные тракты с изменяемой геометрией, обеспечивают высокую мощность и отличную приемистость даже на низких оборотах.
Но для того, чтобы Ferrari дошла до мощности 1000 л.с., нужны были новые технологии. Модель LaFerrari мощностью 963 л.с. 2013 года впервые показала возможность электрического гибридного привода, которая была недавно продемонстрирована в Формуле-1. В 2019 году подключаемый гибрид SF90 Stradale объединил турбодвигатель V8 мощностью 780 л.с. и три электродвигателя, чтобы произвести стратосферную мощность 1000 л.с.
Новейший SF90 XX увеличивает этот показатель еще на 30 л.с. Как и в случае с SF90 Stradale, дополнительные электродвигатели не только увеличивают мощность и общую производительность: они помогают повысить крутящий момент на низких оборотах и управляемость. Этого не мог предсказать даже такой провидец, как Энцо Феррари. Автомобили SF90 являются не просто самыми быстрыми и мощными дорожными Ferrari за всю историю, они также имеют самый низкий официальный расход топлива и могут ездить без вредных выбросов.