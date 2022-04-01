После 50 километров сильных эмоций мы достигаем Ньеблы. Город окружен прочными стенами, которые защитили его от течения времени. Это идеальное место для безопасного тестирования всех технологий цифровой приборной панели автомобиля. Для того чтобы все было под контролем, достаточно лишь касания значка или смахивания пальцем без необходимости отрыва рук от руля. «Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к интеллектуальным функциям этого автомобиля, — отмечает Мишель. — Я привыкла использовать ручки и кнопки для определенных команд. Но как только вы набиваете руку, управление автомобилем становится таким же интуитивным, как использование смартфона».

Последней остановкой в нашем путешествии становится Минас-де-Риотинто, где дорога петляет между голыми скалами и редкими деревьями на подъемах и спусках, захватывающих дух, словно американские горки, и огибает круглые повороты, где 296 GTB оказывается в своей естественной среде.

«Вы сразу чувствуете короткую колесную базу шасси, реакция на движение руля мгновенная, это очень впечатляет. Вы уверены, что можете ехать быстро, ведь машина выполняет ваши желания, не колеблясь ни секунды, — говорит Мишель. — Я с большим нетерпением жду возможности протестировать гоночную версию в гонках GT и Challenge в следующем году. По моим ощущениям, Ferrari движется в очень интересном направлении».