«Этот город удивительно красив, и от поездки по его улицам в тишине за рулем Ferrari становится немного не по себе, но в то же время рождается ощущение настоящего волшебства».
Когда на оживленных улицах Севильи наступает день, Мишель Гаттинг — победительница европейского чемпионата Ferrari Challenge и пилот GT женской команды Iron Lynx — впервые забирается в кабину Ferrari 296 GTB.
За кулисами: Мишель Гаттинг ведет 296 GTB по бьющемуся сердцу юга Испании
Когда она заводит машину и осторожно нажимает на акселератор, прохожие провожают ее удивленными взглядами, пораженные видом автомобиля, который не может быть ничем иным, кроме как купе Ferrari, но который начинает движение... под звук электрического стрекотания.
«Для такого страстного человека, как я, включить двигатель и не услышать тот самый хорошо знакомый рев — это необычное ощущение, — признается Мишель. — Но будущее именно за такими технологиями, и по этой части в Маранелло проделали превосходную работу. Даже в электрическом режиме все вокруг меня безошибочно говорит о том, что я нахожусь в Ferrari: органы управления, кабина, сиденье, атмосфера, ощущение от вождения».
Мишель Гаттинг, чемпионка Ferrari Challenge и пилот команды Iron Lynx, впервые села за руль 296 GTB
Беззвучное движение автомобиля позволяет нам незаметно пробраться на монументальную открытую Площадь Испании, которая наряду с парком Марии-Луизы играет роль общественной «гостиной» города. Неподалеку находится табачная фабрика (теперь являющаяся частью университета), где работала и танцевала роковая цыганка Кармен из знаменитой оперы.
Мишель оставляет оковы узких улочек позади, и автомобиль с легко узнаваемым рычанием направляется к Торре-дель-Оро XIII века. «Можно сказать, я скучала по нему, — смеется Мишель, — и потом, когда вы слышите этот звук, любые сомнения в том, что вы находитесь за рулем Ferrari, мгновенно исчезают».
Мишель тестирует автомобиль, начиная с улиц Севильи и заканчивая извилистыми окрестными дорогами
Вся область Андалусия, от Севильи до Уэльвы и Кадиса, просто создана для приятных поездок. Это становится очевидным сразу, когда вы мчитесь по зеленым дорогам национального парка Доньяна, где в бескрайнем, постоянно меняющемся ландшафте природа перемежается со свидетельствами тяжелого труда человека.
Длинные пустынные участки прямой дороги, расположенные между пологими склонами холмов, где изгибы зеленых полей простираются до самого горизонта, непреодолимо притягивают «pilota». «Естественно, я не могла разгоняться так долго, как это можно делать на треке, но я была по-настоящему впечатлена способностью этого 6-цилиндрового двигателя продолжать разгон без передышки — это опьяняющее ощущение», — восхищается Мишель.
Бесплодный лунный ландшафт Минас-де-Риотинто позволяет раскрыть 830 л.с. 296 GTB
После 50 километров сильных эмоций мы достигаем Ньеблы. Город окружен прочными стенами, которые защитили его от течения времени. Это идеальное место для безопасного тестирования всех технологий цифровой приборной панели автомобиля. Для того чтобы все было под контролем, достаточно лишь касания значка или смахивания пальцем без необходимости отрыва рук от руля. «Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к интеллектуальным функциям этого автомобиля, — отмечает Мишель. — Я привыкла использовать ручки и кнопки для определенных команд. Но как только вы набиваете руку, управление автомобилем становится таким же интуитивным, как использование смартфона».
Последней остановкой в нашем путешествии становится Минас-де-Риотинто, где дорога петляет между голыми скалами и редкими деревьями на подъемах и спусках, захватывающих дух, словно американские горки, и огибает круглые повороты, где 296 GTB оказывается в своей естественной среде.
«Вы сразу чувствуете короткую колесную базу шасси, реакция на движение руля мгновенная, это очень впечатляет. Вы уверены, что можете ехать быстро, ведь машина выполняет ваши желания, не колеблясь ни секунды, — говорит Мишель. — Я с большим нетерпением жду возможности протестировать гоночную версию в гонках GT и Challenge в следующем году. По моим ощущениям, Ferrari движется в очень интересном направлении».