Быть пассажиром Purosangue

Purosangue, первый четырехдверный Ferrari за долгую историю компании, предоставляет возможность продемонстрировать образец салона. Это современный автомобиль с очень выразительным дизайном, и в основе этого эффектного вида лежит то, что Ferrari называет «приветственными дверями».
Оснащённые электрическим приводом, они открывают привлекательную панораму салона. Автомобиль Purosangue сохраняет традиционную центральную стойку, которая необходима для обеспечения жесткости конструкции, но наблюдать за тем, каким зрелищным способом открываются задние двери, весьма впечатляет.
Это первый салон Ferrari, оснащенный четырьмя независимо регулируемыми сиденьями с подогревом спинки и функцией массажа. Здесь достаточно места для четырёх крупных человек, которые могут разместиться с завидным комфортом. То же самое можно сказать и о предыдущем четырехместном автомобиле Ferrari, GTC4Lusso Shooting Break, но в него легче садиться и выходить, что усиливает ощущение воздушности.
Ferrari разработала для модели SF90 так называемый двухзонный салон. Он был доработан и включил в себя четыре отдельные области, каждая из которых выделяется впечатляющим использованием объёмов, материалов, цветов и функциональности. Можно смело утверждать, что задняя часть салона — лучшее место, откуда можно вобрать всё.
Приборная панель состоит из двух частей плавной формы, которые сходятся посередине, придавая особую эстетику и эргономичность. Перед водителем расположен большой полностью настраиваемый дисплей с усовершенствованным человеко-машинным интерфейсом (HMI). На рулевое колесо вынесены элементы управления, в том числе секретная кнопка запуска двигателя, переключатели дворников и фар, а также знаменитый поворотный переключатель Manettino, изменяющий настройки шасси. Наиболее интригующими являются трекпады, расположенные на спицах под большим пальцем, которые позволяют водителю переключаться между настройками аудио и другими функциями на дисплее. «Глаза на дороге, руки на руле» — это мантра Ferrari.
Тем не менее, в модель Purosangue были внедрены некоторые новые разработки. Пассажир получает полный контроль над информационно-развлекательной системой, и можно персонализировать каждое сиденье в автомобиле. Все они могут откидываться независимо друг от друга. Климат-контроль осуществляется с помощью центрального регулятора. Он также малозаметный и появляется в поле зрения только после касания. Его действие плавно затухает и подобно точному хронографу. (Сзади есть ещё второй поворотный интерфейс.)
Также из задней части салона легче оценить центральный туннель. Он образует Y-образный структурный элемент, который закрепляет плавные формы всего салона на одном из своих концов детально продуманной металлической кулисой рычага переключения передач, которая является изобретательной данью классической конфигурации Ferrari.
Даже кнопки электростеклоподъемников были тщательно переосмыслены, двойной подстаканник выполнен из стекла, а ниша для ключа расположена рядом с зоной беспроводной зарядки. Практичность является ключевым моментом. Имеются также просторные отсеки для хранения вещей. Сядьте на заднее сиденье и полюбуйтесь формой, дизайном и фактурой обшивки дверей. У Ferrari никогда такого не было.
Также, делается акцент на устойчивом развитии. В компании Ferrari заявляют, что 85 процентов внутренней отделки произведено с использованием экологически чистых технологий, а используемые материалы включают полиамид, переработанный из рыболовных сетей, и новую версию алькантары, которая на 68 процентов состоит из переработанного полиэстера. Вместо ковра можно использовать пуленепробиваемую баллистическую ткань, которая используется для военной формы. Целью здесь является обеспечение надежности, соответствующей более жестким условиям эксплуатации автомобиля, и удобства для повседневного использования даже в сложных условиях.
Также доступен вариант новой ткани из углеродного волокна с очень тонкой медной нитью. В результате внутри Purosangue вы получаете совершенно другие ощущения, причем не только от Ferrari, но и от автомобильного мира в целом. Немецкий производитель Burmester предоставляет аудиосистему, систему объемного 3D-звучания с 21 динамиком, которая устанавливает новый стандарт качества и четкости звука. Здесь дебютирует ленточный твитер, а сабвуфер выполнен в закрытом корпусе, что обеспечивает полную четкость басов.
Это метафорично для Purosangue. Каждая частота характеризуется поразительной насыщенностью.