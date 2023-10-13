Быть пассажиром Purosangue

Это первый салон Ferrari, оснащенный четырьмя независимо регулируемыми сиденьями с подогревом спинки и функцией массажа. Здесь достаточно места для четырёх крупных человек, которые могут разместиться с завидным комфортом. То же самое можно сказать и о предыдущем четырехместном автомобиле Ferrari, GTC4Lusso Shooting Break, но в него легче садиться и выходить, что усиливает ощущение воздушности.

Ferrari разработала для модели SF90 так называемый двухзонный салон. Он был доработан и включил в себя четыре отдельные области, каждая из которых выделяется впечатляющим использованием объёмов, материалов, цветов и функциональности. Можно смело утверждать, что задняя часть салона — лучшее место, откуда можно вобрать всё.

Приборная панель состоит из двух частей плавной формы, которые сходятся посередине, придавая особую эстетику и эргономичность. Перед водителем расположен большой полностью настраиваемый дисплей с усовершенствованным человеко-машинным интерфейсом (HMI). На рулевое колесо вынесены элементы управления, в том числе секретная кнопка запуска двигателя, переключатели дворников и фар, а также знаменитый поворотный переключатель Manettino, изменяющий настройки шасси. Наиболее интригующими являются трекпады, расположенные на спицах под большим пальцем, которые позволяют водителю переключаться между настройками аудио и другими функциями на дисплее. «Глаза на дороге, руки на руле» — это мантра Ferrari.