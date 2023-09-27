Сила желания

Среди новинок этого сезона вы найдёте скульптурные украшения, вдохновленные оригинальными деталями двигателя, перчатки в стиле техно-кутюр и футуристические солнцезащитные очки-маски, которые интуитивно сочетаются с костюмом Ferrari и ассоциируются с гонщиками Скудерии.

Как мы знаем, сцепление Ferrari приводится в действие левой ногой водителя, но в Maranello Clutch («clutch» переводится как «сцепление» или «сумочка») мы видим ручной аксессуар неповторимой красоты, который был подвергнут той же процедуре окраски, что и дорожные автомобили Ferrari. Этот клатч сочетается со многими формами и функциями сумок Ferrari GT, которые представлены в классической жесткой версии с высокочастотным принтом, а также в новых формах из сверхмягкой кожи и замши. Их можно сочетать с туфлями из денима и кожи с объемными узорами, типичными для аксессуаров Ferrari.

«Эта коллекция выражает силу желания, — сказал Янноне, — и это именно то чувство, которое испытывает каждый при приближении к нашему бренду. Желание раздвигает наши границы и позволяет нам полностью раскрыть свой потенциал».

Как отметил Янноне перед тем, как погас свет на пятом сезонном показе итальянского бренда, «сила и чувственность являются топливом легенды Ferrari», и своей коллекцией весна/лето 2024 он подарил миру моды и то, и другое.