Сила желания

Во время Недели моды в Милане Ferrari продемонстрировала свои новые образы сезона весна/лето 2024, которые были показаны на круговом подиуме исторического городского театра Teatro Alcione на площади Пьяцца Ветра в окружении VIP-персон отрасли и друзей бренда. Эта мощная коллекция является отражением безусловной страсти и преданности «Гарцующего жеребца». Как и в случае с автомобилями Ferrari, ее последняя коллекция одежды стремится к совершенству и элегантности в дизайне, производительности и инновациях.
Креативный директор Рокко Янноне курировал весенне-летнюю линию, в которой через моду отражено все очарование Ferrari. Коды стиля бренда – гонки, спецодежда и пошив – фильтруются, синтезируются и усиливаются, ставя в центр фигуру человека и подчеркивая её красоту и чувственность с помощью формы, цвета и материала. Силуэты укорачиваются, удлиняются и расширяются за счет изогнутых линий, закругленных рукавов, анатомических вырезов и преувеличенных объемов.
Показ открылся ослепительным белым цветом, легкостью и эластичностью «облачной» кожи Наппа, стёганой в клетку 7X7, которая отличительной чертой проходит через всю коллекцию. Кожа телесного цвета имеет замаскированную перфорацию, на которой при ближайшем рассмотрении можно увидеть изящный логотип «Гарцующего жеребца». Тонкий прозрачный трикотаж окутывает тело, как ажурный кокон, а темно-синяя техническая шерсть, вязаный трикотаж и нейлон пудровых оттенков приятны на ощупь и невероятно роскошны. Экспериментальный деним прошёл самые высокотехнологичные стирки, а его вертикальные изменения цвета раскрывают богатство фактуры ткани.
Во время шоу насыщенное ярко-жёлтое освещение сопровождало переход от дневного света к вечерним сумеркам, облагораживая новую поверхность шелка, переплетенного с металлическими волокнами. Напоследок появился фирменный красный цвет Ferrari, ворвавшись со всей своей энергией и легендарным зарядом и создав эффектный финал, в котором доминировал блеск лакированной кожи. По мнению журнала Vogue, это был момент, когда Янноне «буквально заставил затаить дыхание».
Миссия Ferrari в области устойчивого развития продолжается посредством постоянного поиска ответственных материалов и решений с минимальным воздействием на окружающую среду, кладя в основу своей эстетики этические нормы. Шерсть, органический хлопок, джинсовая ткань и кожа, представленные на подиуме, сертифицированы по самым высоким стандартам.
Среди новинок этого сезона вы найдёте скульптурные украшения, вдохновленные оригинальными деталями двигателя, перчатки в стиле техно-кутюр и футуристические солнцезащитные очки-маски, которые интуитивно сочетаются с костюмом Ferrari и ассоциируются с гонщиками Скудерии.
Как мы знаем, сцепление Ferrari приводится в действие левой ногой водителя, но в Maranello Clutch («clutch» переводится как «сцепление» или «сумочка») мы видим ручной аксессуар неповторимой красоты, который был подвергнут той же процедуре окраски, что и дорожные автомобили Ferrari. Этот клатч сочетается со многими формами и функциями сумок Ferrari GT, которые представлены в классической жесткой версии с высокочастотным принтом, а также в новых формах из сверхмягкой кожи и замши. Их можно сочетать с туфлями из денима и кожи с объемными узорами, типичными для аксессуаров Ferrari.
«Эта коллекция выражает силу желания, — сказал Янноне, — и это именно то чувство, которое испытывает каждый при приближении к нашему бренду. Желание раздвигает наши границы и позволяет нам полностью раскрыть свой потенциал».
Как отметил Янноне перед тем, как погас свет на пятом сезонном показе итальянского бренда, «сила и чувственность являются топливом легенды Ferrari», и своей коллекцией весна/лето 2024 он подарил миру моды и то, и другое.