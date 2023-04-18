Игры будущего

Попробуйте представить, что у вас есть хрустальный шар, вглядываясь в который вы можете увидеть, как выглядит одноместный суперкар Ferrari будущего. О такой задаче мечтает каждый творческий человек, и именно её Флавио Манцони поставил перед своей командой Advanced Design, которую он привлек к исследовательскому проекту, настолько же захватывающему, насколько и нестандартному: создать концепт-кар (чего не делали уже давно), который стал бы первым цифровым автомобилем в истории «Гарцующего жеребца».

Но это всё-равно должен был быть Ferrari, с самого начала подчеркивал Манцони. «Было важно заглянуть далеко вперёд, за временной горизонт, - говорит он. - Но мы должны были сделать это реалистичным образом. Поэтому, как всегда, мы привлекли инженеров, чтобы иметь возможность работать в синергии, особенно с отделом аэродинамики, возглавляемым Маттео Бьянкалана». Рядом с ним были Маттео Де Петрис, глава отдела Advanced Design, Франческо Руссо из отдела Exteriors, Томас Граньярд из Interiors, Сильвия Кавалларо из Colours&Trim и Сальваторе Делла Вентура из 3D. «Разумеется, как и во всех других проектах, я сказал своим дизайнерам, что это должен быть самый красивый автомобиль в мире», - признается Манцони.