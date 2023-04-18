Игры будущего

Попробуйте представить, что у вас есть хрустальный шар, вглядываясь в который вы можете увидеть, как выглядит одноместный суперкар Ferrari будущего. О такой задаче мечтает каждый творческий человек, и именно её Флавио Манцони поставил перед своей командой Advanced Design, которую он привлек к исследовательскому проекту, настолько же захватывающему, насколько и нестандартному: создать концепт-кар (чего не делали уже давно), который стал бы первым цифровым автомобилем в истории «Гарцующего жеребца».
Но это всё-равно должен был быть Ferrari, с самого начала подчеркивал Манцони. «Было важно заглянуть далеко вперёд, за временной горизонт, - говорит он. - Но мы должны были сделать это реалистичным образом. Поэтому, как всегда, мы привлекли инженеров, чтобы иметь возможность работать в синергии, особенно с отделом аэродинамики, возглавляемым Маттео Бьянкалана». Рядом с ним были Маттео Де Петрис, глава отдела Advanced Design, Франческо Руссо из отдела Exteriors, Томас Граньярд из Interiors, Сильвия Кавалларо из Colours&Trim и Сальваторе Делла Вентура из 3D. «Разумеется, как и во всех других проектах, я сказал своим дизайнерам, что это должен быть самый красивый автомобиль в мире», - признается Манцони.
Хотя Vision Gran Turismo, несомненно, позволяет заглянуть в возможное будущее, его дизайн черпает вдохновение в прототипах гоночных автомобилей Ferrari 60-х и 70-х годов
Таким образом, был задуман Vision Gran Turismo с чётко определенными всеми техническими аспектами и в то же время почти скульптурный - настолько, что Манцони определяет его как «форму скорости; объект, пролетающий по воздуху, конструкция кузова которого кажется почти свободнонесущей».
Несмотря на то, что Vision Gran Turismo существует только в виртуальном мире и представляет собой стилизованную модель в натуральную величину, оборудованную салоном, по сути, это полностью спроектированный Ferrari. Дополненный техническими и эксплуатационными характеристиками, он обеспечивает пользователям виртуального автоспорта максимально реалистичный опыт.
Манцони говорит: «Ferrari - это результат комплексных исследований и никогда не зависит только от прихоти дизайнера».
И в этом месяце премия Red Dot согласилась с этим мнением, вручив Манцони и его команде престижную награду "Лучший из лучших" в категории "Инновационные продукты".