Официальный Журнал Ferrari: Выпуск  64

В последнем выпуске официального журнала Ferrari вы найдете все новости компании. Новейший автомобиль 12Cilindri на дороге, вторая победа Ferrari в Ле-Мане, празднование шестидесятилетнего юбилея элегантной модели 275 GTB и еще один великий шестидесятилетний юбилей - 60 лет со дня завоевания титула чемпиона мира Джоном Сёртесом, английским гонщиком Формулы-1 и мотогонщиком, который и по сей день остается единственным пилотом, ставшим чемпионом мира как на четырех, так и на двух колесах. Все эти и многие другие истории вы найдете в этом насыщенном событиями выпуске.
Сначала вас ждёт грандиозное кросс-континентальное путешествие, в ходе которого новый 12Cilindri проявит себя на шоссе и на дорогах Центральной Европы. Захватывающая история, которая наглядно демонстрирует широкий спектр возможностей автомобиля. От превосходных характеристик классического Ferrari класса гран-туризма до невероятной производительности, которую можно ожидать от современного «Гарцующего жеребца», модель 12Cilindri более чем заслуживает своего места в пантеоне великих переднемоторных двигателей V12 Ferrari.
Перейдя с дороги на гоночную трассу, узнайте, как болид в красной ливрее 499P под номером 50 Никласа Нильсена и Антонио Фуоко одержал победу в гонке «24 часа Ле-Мана» 2024 года - вторую подряд общую победу Ferrari в общем зачёте в Ле-Мане. Гонщики Скудерии своими словами расскажут о всей напряжённой драме, которая привела к их выдающейся победе.
Перенесёмся на шестьдесят лет назад, в 1964 год, и вспомним дебют потрясающей модели 275 GTB, которая значительно повысила уровень дизайна в автомобилях Ferrari и завоевала множество знаменитых поклонников, включая голливудских суперзвезд Стива Маккуина и Клинта Иствуда.
На других страницах журнала коллекционер Ferrari и житель Техаса Грант Шоу отправляется в путешествие по Остину, столице штата и родному городу Гран-при США. Затем вас ждет визит в Чили, где вы познакомитесь с бизнесменом Фернандо Солисом и его особенной машиной Tailor Made 812 Competizione, путешествие по Японии на трёх Purosangue и, наконец, рассказ о закулисной истории команды Скудерии Феррари HP Esports, которая выиграла титул чемпиона мира среди конструкторов формульных гонок Sim Racing в 2023-24 годах.
Мы надеемся, что вам понравится этот выпуск.