Официальный Журнал Ferrari: Выпуск  64

Сначала вас ждёт грандиозное кросс-континентальное путешествие, в ходе которого новый 12Cilindri проявит себя на шоссе и на дорогах Центральной Европы. Захватывающая история, которая наглядно демонстрирует широкий спектр возможностей автомобиля. От превосходных характеристик классического Ferrari класса гран-туризма до невероятной производительности, которую можно ожидать от современного «Гарцующего жеребца», модель 12Cilindri более чем заслуживает своего места в пантеоне великих переднемоторных двигателей V12 Ferrari.

Перейдя с дороги на гоночную трассу, узнайте, как болид в красной ливрее 499P под номером 50 Никласа Нильсена и Антонио Фуоко одержал победу в гонке «24 часа Ле-Мана» 2024 года - вторую подряд общую победу Ferrari в общем зачёте в Ле-Мане. Гонщики Скудерии своими словами расскажут о всей напряжённой драме, которая привела к их выдающейся победе.