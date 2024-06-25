Официальный Журнал Ferrari: Выпуск  63

Прежде всего, эксклюзивная история создания новейших автомобилей с двигателем V12, вышедших из Маранелло, - Ferrari 12Cilindri и спайдер 12Cilindri. Воплощение в жизнь новой модели с передним расположением двигателя V12, особенно в свете ее чрезвычайно успешного предшественника Ferrari 812 Superfast, было сложной задачей, но группа очень талантливых дизайнеров, инженеров и руководителей проекта работала сообща. В результате новые модели достигли поставленной цели, а именно сочетания высокой производительности с элегантностью и роскошью гран-туризма, в конечном итоге переосмысляя современный переднемоторный Ferrari с двигателем V12.

Еще одним вызовом для Ferrari стала майская неделя в Майами, где марка успешно представила две новые модели, 12Cilindri и спайдер 12Cilindri, а также капсулу одежды, вдохновленную гонками, организовала 800-километровую кавалькаду по южным штатам США и завоевала подиум на Гран-при Майами. Насладитесь фоторепортажем об этой впечатляющей неделе в залитой солнцем Южной Флориде.