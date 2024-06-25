Официальный Журнал Ferrari: Выпуск  63

В последнем выпуске официального журнала Ferrari вы найдете все новости из мира Ferrari. Новые модели, редкая классика, увлечённые владельцы автомобилей с двигателем V12, гламурная неделя в Майами и совершенно новая программа вождения Sport Prototipi Clienti - все это и многое другое вы найдете в этом насыщенном событиями выпуске.
Прежде всего, эксклюзивная история создания новейших автомобилей с двигателем V12, вышедших из Маранелло, - Ferrari 12Cilindri и спайдер 12Cilindri. Воплощение в жизнь новой модели с передним расположением двигателя V12, особенно в свете ее чрезвычайно успешного предшественника Ferrari 812 Superfast, было сложной задачей, но группа очень талантливых дизайнеров, инженеров и руководителей проекта работала сообща. В результате новые модели достигли поставленной цели, а именно сочетания высокой производительности с элегантностью и роскошью гран-туризма, в конечном итоге переосмысляя современный переднемоторный Ferrari с двигателем V12.
Еще одним вызовом для Ferrari стала майская неделя в Майами, где марка успешно представила две новые модели, 12Cilindri и спайдер 12Cilindri, а также капсулу одежды, вдохновленную гонками, организовала 800-километровую кавалькаду по южным штатам США и завоевала подиум на Гран-при Майами. Насладитесь фоторепортажем об этой впечатляющей неделе в залитой солнцем Южной Флориде.
Вернувшись в Маранелло, вы сможете совершить увлекательную экскурсию по новому зданию e-building Ferrari, где будут производиться спортивные автомобили будущего. Этот ультрасовременный объект, знаменующий собой важный момент в развитии истории Ferrari, символизирует экологическое будущее марки, ее многоэнергетическую стратегию и совершенно новый производственный процесс.
В другой части журнала поклонник Ferrari Эндрю Пискер предлагает ознакомиться с его необычной коллекцией культовых «Гарцующих жеребцов», в которую входят победитель гонки Pebble Beach Concours Ferrari 500 TRC и два 365 GTB4 Daytona, а также рассказывает легендарную историю о поединке Клея Регаццони на культовой Ferrari 312 B3 и бразильского чемпиона Эмерсона Фиттипальди в сезоне Формулы-1 1974 года, которую вспоминает сам Фиттипальди. И, наконец, необыкновенная история автомобильной жемчужины: Ferrari 166 Inter 1948 года, которую недавно встретили в Новой Зеландии.
Мы надеемся, что вам понравится этот выпуск.