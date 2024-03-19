ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ FERRARI: ВЫПУСК  62

Последний выпуск официального журнала Ferrari предлагает увлекательное знакомство с культурой сотрудничества, которая на протяжении последних семидесяти лет определяла работу команд Скудерии и Endurance - культурой, сделавшей имя Ferrari самым успешным в автоспорте. Эксклюзивные интервью с Фредом Вассёром, директором команды Скудерия Формулы-1, и Антонелло Колетта, руководителем глобального подразделения Endurance и Corse Clienti, помимо прочего, рисуют убедительную картину того, как настоящая командная работа в конечном итоге приносит успех.
Большого успеха добились и легендарные гонщики, которые впервые вывели имя Ferrari на первый план в мире автоспорта в 1950-60-х годах. Рубрика «Glory Boys» в этом выпуске отдаёт дань уважения некоторым величайшим гонщикам, когда-либо садившимся за руль «Гарцующего жеребца». Среди них Майк Хоторн, Питер Коллинз, Луиджи Муссо и Альберто Аскари - джентльмены-водители, многие из которых заплатили самую высокую цену за славу.
Далее мы переносимся в наши дни, где мощнейший Ferrari SF90 XX Stradale проходит испытание сначала на автодроме Ferrari во Фьорано, а затем на сложных дорогах вокруг Маранелло. Но прежде чем SF90 XX Stradale и его версия спайдера были готовы к эксплуатации на дорогах и гоночных трассах, обе модели прошли через сложный процесс проектирования, который потребовал интенсивного сотрудничества со стороны ряда подразделений Маранелло. Ключевые фигуры, стоявшие за созданием этой новаторской пары суперкаров, рассказывают свою увлекательную историю.
Семьдесят лет назад компания Ferrari открыла свой первый дилерский центр в США. В настоящее время их насчитывается более пятидесяти в 50 штатах. Познакомьтесь с преданными своему делу командами, которые каждый день воплощают мечты в реальность. И эти мечты не обязательно должны касаться сугубо автомобилей. Займите место в первом ряду показа коллекции Ferrari Fashion весна-лето 2024, чтобы увидеть множество образов, которые позволят вам выразить свою страсть к марке, даже когда вы не на дороге.
На других страницах журнала чемпион Challenge Europe и страстный коллекционер Ferrari Мотохико Исодзаки рассказывает о своей уникальной синергии с маркой. Легендарные Ferrari GTO и Ferrari Testarossa отмечают совместное 40-летие, а группа очень удачливых водителей Purosangue совершает незабываемый визит во Внутреннюю Монголию, чтобы принять участие в поистине захватывающем приключении на ледяных дорогах.
Мы надеемся, что вам понравится этот выпуск.