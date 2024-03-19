ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ FERRARI: ВЫПУСК  62

Большого успеха добились и легендарные гонщики, которые впервые вывели имя Ferrari на первый план в мире автоспорта в 1950-60-х годах. Рубрика «Glory Boys» в этом выпуске отдаёт дань уважения некоторым величайшим гонщикам, когда-либо садившимся за руль «Гарцующего жеребца». Среди них Майк Хоторн, Питер Коллинз, Луиджи Муссо и Альберто Аскари - джентльмены-водители, многие из которых заплатили самую высокую цену за славу.

Далее мы переносимся в наши дни, где мощнейший Ferrari SF90 XX Stradale проходит испытание сначала на автодроме Ferrari во Фьорано, а затем на сложных дорогах вокруг Маранелло. Но прежде чем SF90 XX Stradale и его версия спайдера были готовы к эксплуатации на дорогах и гоночных трассах, обе модели прошли через сложный процесс проектирования, который потребовал интенсивного сотрудничества со стороны ряда подразделений Маранелло. Ключевые фигуры, стоявшие за созданием этой новаторской пары суперкаров, рассказывают свою увлекательную историю.