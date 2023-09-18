Официальный журнал Ferrari: Выпуск  60

Не одна, а целых две звезды украшают новый номер официального журнала Ferrari: самые последние модели специальной серии Ferrari и запуск новой концепции, передающей суть программы XX Programme в моделях «Гарцующего жеребца», допущенных для эксплуатации на дорогах. Автомобили SF90 XX Stradale и спайдер SF90 XX - это последние модели из Специальной серии производителя из Маранелло, в которую входят Ferrari 599 GTO, Ferrari F12tdf, Ferrari 488 Pista и 812 Competizione. Однако особенность этих двух автомобилей заключается в их принадлежности к программе Ferrari FXX - мобильной лаборатории, в которой создаются только гоночные версии, такие как FXX-K Evo. В итоге: два автомобиля, допущенные для эксплуатации на дорогах, которые максимально приближены к гоночным моделям.
От головокружительной трассы мы переходим к трассе другого типа: гонка 1000 Miglia и редкий автомобиль Ferrari 750 Monza. Этот маленький Ferrari, любовно отреставрированный отделом Classiche, является одним из всего тридцати экземпляров, выпущенных в 1954-1955 годах, и принадлежит поклоннику «Гарцующего жеребца» Марко Паньи. Вместе они осуществили мечту всей своей жизни - преодолели 1000 миль от Бреши до Рима и обратно.
Ощущение истории проявляется и в другом автомобиле, которому отдел Classiche вернул былую славу: 212 Inter, принадлежавший известной актрисе Ингрид Бергман. Затем мы перейдём к культовым гоночным костюмам, представленным в коже, из коллекции одежды Ferrari осень-зима 23-24, а также познакомимся с престижным лимитированным изданием, посвященным богатой истории Ferrari в гонках на выносливость, включая невероятную победу в гонке «24 часа Ле-Мана».
Кроме того, мы отдадим честь многонациональным коллективам, обеспечивающим наилучшие условия для клиентов по всему миру, пронесёмся по улицам Лас-Вегаса на Ferrari 296 GTS, а три очень разных итальянских любителя Ferrari расскажут нам, почему сертификат «Ferrari Approved» сегодня важен как никогда. Наслаждайтесь новым выпуском.