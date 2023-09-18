Официальный журнал Ferrari: Выпуск  60

Ощущение истории проявляется и в другом автомобиле, которому отдел Classiche вернул былую славу: 212 Inter, принадлежавший известной актрисе Ингрид Бергман. Затем мы перейдём к культовым гоночным костюмам, представленным в коже, из коллекции одежды Ferrari осень-зима 23-24, а также познакомимся с престижным лимитированным изданием, посвященным богатой истории Ferrari в гонках на выносливость, включая невероятную победу в гонке «24 часа Ле-Мана».

Кроме того, мы отдадим честь многонациональным коллективам, обеспечивающим наилучшие условия для клиентов по всему миру, пронесёмся по улицам Лас-Вегаса на Ferrari 296 GTS, а три очень разных итальянских любителя Ferrari расскажут нам, почему сертификат «Ferrari Approved» сегодня важен как никогда. Наслаждайтесь новым выпуском.