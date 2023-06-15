Неординарный и потрясающий Purosangue Dora Green, изготовленный индивидуально для Пьеро Феррари, черпает вдохновение в модели «Гарцующего жеребца», созданной более полувека назад: 400 Superamerica, которая принадлежала его отцу Энцо. Объединение этих двух «Гарцующих жеребцов» через 60 лет стало возможным благодаря новой программе Couture Selection в рамках проекта Tailor Made, и внутри мы увидим множество других инноваций, которые делают этот автомобиль поистине уникальным.

На трассе этот невероятно быстрый гиперкар 499P, который в настоящее время участвует в Чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA, продолжает доказывать, что его гоночные характеристики - не просто предсезонная шумиха: три гонки - три подиума! И это только начало.