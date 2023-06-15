Неординарный и потрясающий Purosangue Dora Green, изготовленный индивидуально для Пьеро Феррари, черпает вдохновение в модели «Гарцующего жеребца», созданной более полувека назад: 400 Superamerica, которая принадлежала его отцу Энцо. Объединение этих двух «Гарцующих жеребцов» через 60 лет стало возможным благодаря новой программе Couture Selection в рамках проекта Tailor Made, и внутри мы увидим множество других инноваций, которые делают этот автомобиль поистине уникальным.
На трассе этот невероятно быстрый гиперкар 499P, который в настоящее время участвует в Чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA, продолжает доказывать, что его гоночные характеристики - не просто предсезонная шумиха: три гонки - три подиума! И это только начало.
С самой вершины современных гоночных инноваций мы вернёмся назад к автомобилю, который, вероятно, положил начало легенде - Ferrari 125 GPC. Дебютировав в 1948 году в качестве первого одноместного спортивного болида Ferrari, он быстро превратился в Ferrari 125 F1, на котором итальянский гонщик Альберто Аскари завоевал место на подиуме в Монако в мае 1950 года на первом в истории Скудерии чемпионате Гран-при Формулы-1.
Конечно, автомобиль Ferrari — ничто без водителя, и мы нашли время, чтобы отправиться к трём очень разным группам, которые делают «Гарцующего жеребца» таким особенным. Во-первых, мы рассмотрим ключевую роль пилотов-испытателей Маранелло в создании каждого автомобиля, от разработки до прототипа и конечного производства.
Затем мы расскажем о растущем количестве увлеченных поклонников Ferrari, которые считают, что их машины созданы для того, чтобы ими управляли, а не хранили в гаражах, и никогда не упускают возможности сесть за руль своего любимого «повседневного автомобиля». Наконец, мы отправимся в Китай, где команды Ferrari работают над тем, чтобы удовлетворить потребности молодых клиентов в передовых технологиях, сохраняя при этом уважение к тысячелетней культуре страны.
На остальных страницах номера мы познакомимся с великолепной ручкой Montblanc Ferrari Stilema SP3 (пишущим инструментом, выпущенным ограниченным тиражом, дизайн которого вдохновлен автомобилем Ferrari Daytona SP3); рассмотрим, какой огромный культурный резонанс получил зелёный цвет - самый модный цвет этого года, и прогуляемся по музею Энцо Феррари и новой выставке, связывающей 75 лет дизайна, технологий и производительности с амбициями и мечтами «Гарцующего жеребца» завтрашнего дня.