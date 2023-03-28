Обложку последнего номера официального журнала Ferrari украшает потрясающий спайдер Roma, который продолжает начатое его сородичем - купе. Это дань классическому дизайну 60-х годов в сочетании с передовыми технологиями и скоростью. Главное отличие заключается, конечно, в мягком верхе, который убирается за считанные секунды, позволяя водителю в полной мере насладиться во время движения всей мощью двигателя V8 с двойным турбонаддувом.

Поскольку одного пристального взгляда на спайдер Roma недостаточно, мы предлагаем ещё глубже погрузиться в историю парных моделей купе и спайдеров, которые создавались в Маранелло на протяжении десятилетий, включая Ferrari 275 GTB с 3,3-литровым V12 1964 года выпуска, разработанный Pininfarina, и модель 275 GTS duo.