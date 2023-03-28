Обложку последнего номера официального журнала Ferrari украшает потрясающий спайдер Roma, который продолжает начатое его сородичем - купе. Это дань классическому дизайну 60-х годов в сочетании с передовыми технологиями и скоростью. Главное отличие заключается, конечно, в мягком верхе, который убирается за считанные секунды, позволяя водителю в полной мере насладиться во время движения всей мощью двигателя V8 с двойным турбонаддувом.
Поскольку одного пристального взгляда на спайдер Roma недостаточно, мы предлагаем ещё глубже погрузиться в историю парных моделей купе и спайдеров, которые создавались в Маранелло на протяжении десятилетий, включая Ferrari 275 GTB с 3,3-литровым V12 1964 года выпуска, разработанный Pininfarina, и модель 275 GTS duo.
В другом разделе этого номера предлагается эксклюзивная беседа с новым руководителем команды Скудерии Феррари Фредериком Вассёром, который рассказывает журналу Ferrari о своей гордости за то, что он представляет такую историческую марку, и о своём изумлении, когда он воочию убедился в безудержной страсти фанатов Ferrari F1 по всему миру.
В журнале также размещена впечатляющая статья, иллюстрирующая мощность и адаптируемость полноприводного четырехместного автомобиля Purosangue. Профессиональный гонщик GT Андреа Бертолини и дебютантка GT, пилот Лилу Ваду, демонстрируют потрясающие результаты машины на снежном льду в Мадонна-ди-Кампильо.
Кроме того, вы узнаете увлекательную предысторию появления виртуального гиперкара Ferrari Vision Gran Turismo, созданного Маранелло исключительно для знаменитой серии видеоигр, вдохновляясь такими личностями, как скульптор Аниш Капур или даже Альберт Эйнштейн. А креативный директор Ferrari Рокко Ианноне рассказывает журналу о своих модных коллекциях, последняя из которых была представлена только в прошлом месяце в Милане.
Также в этом выпуске представлен обзор дебюта гоночного автомобиля 296 GT3 на «24 часах Дейтоны» в начале этого года, где он предстал перед мировой прессой. Кроме того, пока новый 499P готовится занять своё место в качестве преемника в 2023 году, мы беседуем с легендой гонок Артуро Мерцарио, который с теплотой вспоминает о Ferrari 312 PB, участвовавшим в гонках в Ле-Мане около 50 лет назад.