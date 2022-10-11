На обложке последнего номера журнала Ferrari должна была появиться только одна звезда, и это, конечно же, могучий Purosangue, революционный автомобиль в истории Ferrari и автомобильного мира в целом.





Мощный двигатель без наддува V12, производительность, не сравнимая ни с одним другим автомобилем в этом секторе, множество инноваций. Когда в сентябре, наконец, Purosangue был представлен, он вызвал такой ажиотаж, что временно переполнил объем трафика веб-сайта Ferrari.

В журнале вы можете прочитать все об этом автомобиле, от его разгона от 0 до 62 миль в час за 3,3 секунды до задних дверей на петлях.