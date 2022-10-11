На обложке последнего номера журнала Ferrari должна была появиться только одна звезда, и это, конечно же, могучий Purosangue, революционный автомобиль в истории Ferrari и автомобильного мира в целом.
Мощный двигатель без наддува V12, производительность, не сравнимая ни с одним другим автомобилем в этом секторе, множество инноваций. Когда в сентябре, наконец, Purosangue был представлен, он вызвал такой ажиотаж, что временно переполнил объем трафика веб-сайта Ferrari.
В журнале вы можете прочитать все об этом автомобиле, от его разгона от 0 до 62 миль в час за 3,3 секунды до задних дверей на петлях.
В другой статье представлен последний гоночный автомобиль GT из Маранелло, грозный 296 GT3, который готов сменить 488 GT3 на соревнованиях в 2023 году.
Благодаря специально настроенному турбированному двигателю V6 под капотом, совершенно новой конструкции подвески и расположению кабины этот автомобиль, похоже, идеально подходит для того, чтобы повторить рекорд своего предшественника.
Также в журнале представлен красивый «синий сапфир» 812 GTS, доставленный своему счастливому покупателю после разработки отделом Tailor Made Ferrari, занимающимся индивидуальными заказами.
Изысканный цвет кузова, идеально сочетающийся с синим алмазным сапфиром кольца его хозяйки, и красивый салон из красной кожи — этот автомобиль, будет привлекать всеобщее внимание, куда бы он ни поехал, не говоря уже о сельской местности Девона в Великобритании, где живет его владелица.
Говоря о великолепных автомобилях, следует заметить, что они не намного красивее легендарного 250 GTO, и в журнале есть потрясающий пример четырехлетней реставрации, проведенной отделом Ferrari Classiche, который вдохнул новую жизнь в настоящее произведение искусства.
Помимо этого, вы прокатитесь с десятками водителей Ferrari по маршруту Токайдо, совершив путешествие к древнему храму недалеко от города Судзука в Японии. В Токио собрались около 77 «Гарцующих жеребцов», готовых совершить паломничество, в числе которых Testarossa, SF90 Stradale и многие другие классические модели.