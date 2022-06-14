Разумеется, говоря о вождении открытого 296 GTS, нельзя не сказать об узнаваемом звуке Ferrari, и на этот раз звук мотора "пикколо V12" стал еще более драматичным благодаря убирающемуся жесткому верху и калильной трубке, которая направляет чистый звук двигателя прямо в салон.
В знаменитой пустыне Бахрейна Артур Леклер выделил немного времени из своего плотного графика Формулы 3, чтобы испытать пределы возможностей Ferrari Roma, а пилот FDA Оливер Бирман посетил бахрейнский завод Bell, чтобы узнать, какие инновационные технологии используются здесь при изготовлении шлемов для Формулы 1.
Тема Формулы-1 продолжается на последней дополнительной гонке календаря Формулы-1, на Международном автодроме Майами протяженностью 5,412 км. Мы узнаем предысторию совершенно нового гоночного трека и стадиона Hard Rock, который стал новым домом для голливудских знаменитостей, звезд спорта и 80 000 восторженных болельщиков.
Поразительный Ferrari SP48 Unica со своим гладким кузовом и воздухозаборниками уникальной формы является венцом четырехлетнего сотрудничества между программой One-Off Маранелло и одним очень преданным владельцем Ferrari. Двухместная Berlinetta оснащена таким же твин-турбо V8, что и модель F8 Tributo, и получила отличительный индивидуальный дизайн и аэродинамические модификации.
Кроме этого, отдел Classiche поработал над проблемным, но славным одноместным F1 1960-х годов; Модель Ferrari Roma Cool Hunting, вдохновленная японским мастерством, расширяет границы программы Tailor Made; Четыре самых давних владельца бренда предоставляют нам доступ к своим удивительным коллекциям, а новая коллекция одежды Ferrari демонстрирует ультратехнологичные ткани, экологические волокна и футуристический дизайн.