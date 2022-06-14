В знаменитой пустыне Бахрейна Артур Леклер выделил немного времени из своего плотного графика Формулы 3, чтобы испытать пределы возможностей Ferrari Roma, а пилот FDA Оливер Бирман посетил бахрейнский завод Bell, чтобы узнать, какие инновационные технологии используются здесь при изготовлении шлемов для Формулы 1.

Тема Формулы-1 продолжается на последней дополнительной гонке календаря Формулы-1, на Международном автодроме Майами протяженностью 5,412 км. Мы узнаем предысторию совершенно нового гоночного трека и стадиона Hard Rock, который стал новым домом для голливудских знаменитостей, звезд спорта и 80 000 восторженных болельщиков.