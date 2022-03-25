Ferrari 340 America обретает новую жизнь благодаря опыту подразделения Ferrari Classiche, которое с помощью запылившихся писем самого Энцо Феррари вернуло этому автомобилю его первозданный вид, в котором он участвовал в гонке в Ле-Мане 1951 года.

После показа весенне-летней коллекции прошлого года, подиумом для которого стала сборочная линия двигателей V12, производитель из Маранелло снова поднял планку моды, представив осенне-зимнюю коллекцию на неделе моды в Милане. Рокко Янноне предложил интерпретацию классических силуэтов, вдохновленных Ferrari Roma.