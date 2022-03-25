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Страсть

В этом выпуске F1-75 дебютирует в сезоне 2022 года «Формулы-1», Ferrari Daytona SP3 вызывает всеобщее восхищение на международной гоночной трассе в Муджелло, а 296 GTB отправляется в горячее сердце юга Испании
Текст: Росс Браун

В 75-м юбилейном для команды сезоне Скудерия Феррари возлагает надежды на звезду обложки этого выпуска, модель F1-75.

Новый сезон ознаменовался новыми правилами, и теперь Скудерия начинает свой путь, превращая месяцы подготовки вне гоночной трассы в успех на треке.

Ferrari Daytona SP3 получила название в честь знаменитой гонки «24 часа Дейтоны» 1967 года, когда автомобили компании заняли весь пьедестал почета. На трассе Муджелло этот автомобиль доказывает, что гоночная родословная заключается не только в имени, но и в производительности. Мы также оглянемся назад, чтобы воздать дань уважения мужчинам и женщинам, работающим в Маранелло, чьи навыки и страсть помогли создать Ferrari Daytona SP3 в прошлом году.

Ferrari 340 America обретает новую жизнь благодаря опыту подразделения Ferrari Classiche, которое с помощью запылившихся писем самого Энцо Феррари вернуло этому автомобилю его первозданный вид, в котором он участвовал в гонке в Ле-Мане 1951 года.

 

После показа весенне-летней коллекции прошлого года, подиумом для которого стала сборочная линия двигателей V12, производитель из Маранелло снова поднял планку моды, представив осенне-зимнюю коллекцию на неделе моды в Милане. Рокко Янноне предложил интерпретацию классических силуэтов, вдохновленных Ferrari Roma.

296 GTB в надежных руках Мишель Гаттинг отправляется в самое сердце юга Испании — область Андалусия: там чемпионка Ferrari Challenge испытает двигатель V6. Этот автомобиль также стал источником вдохновения для модели 296 GT3, которая знаменует возвращение 6-цилиндрового двигателя производителя из Маранелло в гонки GT. 

 

Далее в выпуске мы исследуем параллельный мир виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана», поговорим с пятью экспертами из мира искусства, музыки, моды, архитектуры и кино о том, что именно нужно для создания легенды, и проведем время с семьей Мьюзиал, в которой и отец, и сын являются успешными гонщиками Challenge. 