Ferrari Daytona SP3 получила название в честь знаменитой гонки «24 часа Дейтоны» 1967 года, когда автомобили компании заняли весь пьедестал почета. На трассе Муджелло этот автомобиль доказывает, что гоночная родословная заключается не только в имени, но и в производительности. Мы также оглянемся назад, чтобы воздать дань уважения мужчинам и женщинам, работающим в Маранелло, чьи навыки и страсть помогли создать Ferrari Daytona SP3 в прошлом году.
Ferrari 340 America обретает новую жизнь благодаря опыту подразделения Ferrari Classiche, которое с помощью запылившихся писем самого Энцо Феррари вернуло этому автомобилю его первозданный вид, в котором он участвовал в гонке в Ле-Мане 1951 года.
После показа весенне-летней коллекции прошлого года, подиумом для которого стала сборочная линия двигателей V12, производитель из Маранелло снова поднял планку моды, представив осенне-зимнюю коллекцию на неделе моды в Милане. Рокко Янноне предложил интерпретацию классических силуэтов, вдохновленных Ferrari Roma.
296 GTB в надежных руках Мишель Гаттинг отправляется в самое сердце юга Испании — область Андалусия: там чемпионка Ferrari Challenge испытает двигатель V6. Этот автомобиль также стал источником вдохновения для модели 296 GT3, которая знаменует возвращение 6-цилиндрового двигателя производителя из Маранелло в гонки GT.
Далее в выпуске мы исследуем параллельный мир виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана», поговорим с пятью экспертами из мира искусства, музыки, моды, архитектуры и кино о том, что именно нужно для создания легенды, и проведем время с семьей Мьюзиал, в которой и отец, и сын являются успешными гонщиками Challenge.