Сезон 2022 года всегда представлял собой новый прыжок в неизвестность. Новый регламент уничтожил и технически устранил всякое конкурентное преимущество, которое сохранялось за лучшими командами прошлого сезона.
Так, во всяком случае, в теории. По правде говоря, оценить возможности нового болида Ferrari F1-75 можно было только в гонках, и после двух этапов чемпионата мира 2022 года "Скудерия" занимает первое место в зачете конструкторов (40 очков), а два ее пилота, Шарль Леклер и Карлос Сайнс, соответственно, первое и второе места в зачете гонщиков.
F1-75 подарил "Скудерии" наилучшее начало сезона 2022 года: команда зафиксировала свой 85-й первый и второй финиш в Формуле-1
Автомобиль F1-75 знаменует собой возвращение к обозначению, которое использовалось постоянно в 1980-х и 90-х годах, вплоть до триумфального сезона 2000 года. Число "75", конечно же, относится к годовщине выпуска самого первого автомобиля, носящего имя Энцо Феррари, модели 125 S, которая покинула ворота легендарного завода 12 марта 1947 года.
Шарль Леклер и Карлос Сайнс за рулем нового F1-75
Руководитель отдела шасси Энрико Кардиле добавил некоторые подробности: «Основные изменения коснулись аэродинамики, поскольку снова вернулась технология граунд- эффекта, запрещенная в начале 1980-х годов. Новые правила открывают дверь для иного подхода к способности автомобиля генерировать прижимную силу. Цель состоит в том, чтобы сделать новые автомобили менее восприимчивыми к аэродинамическому следу впереди идущих соперников, создавая благоприятные условия для обгона».
Руководитель команды Маттиа Бинотто: «F1-75 выражает талант, приверженность и страсть каждого из нас»
Значительные, хотя и менее радикальные модификации были внесены и в силовой агрегат 2022. «Нам пришлось пересмотреть все компоненты силовой установки: некоторые из них мы улучшили, другие были заменены на технологически новые», - отмечает руководитель моторного подразделения Энрико Гуальтьери. «Мы начали с применения одной главной концепции: достичь максимально возможной эффективности процесса преобразования энергии: от сгорания топлива до вращения коленчатого вала. Кроме того, начиная с этого сезона мы должны использовать новое топливо под названием E10. Цифра 10 в его названии означает 10 процентов этанола второго поколения, остальные 90 процентов составляют традиционные материалы».
После двух гонок Шарль Леклер и Карлос Сайнс занимают, соответственно, первое и второе места в личном зачете
Общий вес автомобиля составляет почти 800 килограммов - 795 килограммов по сравнению с 752 в прошлом сезоне. Отчасти это объясняется новыми, гораздо более широкими 18-дюймовыми шинами, которые тяжелее почти на 20 килограммов. Новое поколение шин, разработанное компанией Pirelli, позволяет снизить их перегрев, сделать более эффективными спарринги и прослужить дольше, прежде чем они начнут разрушаться или изнашиваться.
Гоночный директор Лоран Мекис рассказывает о других новинках этого сезона: «Прежде всего, нам нужно провести рекордные 23 гонки. Так что для нас это будет очень напряженный сезон. У команд меньше времени на работу над машинами, и это означает, что мы должны были спроектировать F1-75 как можно более логично, потому что в 2022 году на счету будет каждая минута. На трассе может сложиться иная расстановка сил. Я жду резкого прогресса, поскольку команды постепенно учатся извлекать максимум из машин и точно определяют направление, в котором им следует развиваться в течение сезона».
В заключение руководитель команды Бинотто подчеркнул: «Мы знаем, что у нас высокие ожидания. Впереди нас ждёт 21 гонка, и не будет никаких оправданий - только часы, чтобы показать, насколько мы хороши. Мы знаем, что можем рассчитывать на очень сплоченную команду и на Шарля и Карлоса, которые, на мой взгляд, являются лучшей парой гонщиков в Формуле-1».