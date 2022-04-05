Общий вес автомобиля составляет почти 800 килограммов - 795 килограммов по сравнению с 752 в прошлом сезоне. Отчасти это объясняется новыми, гораздо более широкими 18-дюймовыми шинами, которые тяжелее почти на 20 килограммов. Новое поколение шин, разработанное компанией Pirelli, позволяет снизить их перегрев, сделать более эффективными спарринги и прослужить дольше, прежде чем они начнут разрушаться или изнашиваться.

Гоночный директор Лоран Мекис рассказывает о других новинках этого сезона: «Прежде всего, нам нужно провести рекордные 23 гонки. Так что для нас это будет очень напряженный сезон. У команд меньше времени на работу над машинами, и это означает, что мы должны были спроектировать F1-75 как можно более логично, потому что в 2022 году на счету будет каждая минута. На трассе может сложиться иная расстановка сил. Я жду резкого прогресса, поскольку команды постепенно учатся извлекать максимум из машин и точно определяют направление, в котором им следует развиваться в течение сезона».

В заключение руководитель команды Бинотто подчеркнул: «Мы знаем, что у нас высокие ожидания. Впереди нас ждёт 21 гонка, и не будет никаких оправданий - только часы, чтобы показать, насколько мы хороши. Мы знаем, что можем рассчитывать на очень сплоченную команду и на Шарля и Карлоса, которые, на мой взгляд, являются лучшей парой гонщиков в Формуле-1».