Самое ожидаемое испытание

Экзамены на самом деле никогда не заканчиваются - ни для людей, ни для машин. Это особенно актуально для автомобиля 296 Challenge. Представленный во время Finali Mondiali 2023 года в Муджелло, девятый представитель длинной линейки автомобилей Challenge, предназначенных для одномарочной серии «Гарцующего жеребца», сразу же стал предметом оценочных суждений.
Всего через день после динамичного дебюта на Finali Mondiali Ferrari Show шестицилиндровый автомобиль из Маранелло был подвергнут испытанию участниками чемпионата, которые всего несколькими часами ранее соревновались за рулем спорткара 488 Challenge Evo. Их первые улыбки и восторженные реплики подтвердили, что упорная работа всех, кто участвовал в проекте в течение предыдущих месяцев, увенчалась успехом.
Однако последующее испытание оказалось еще более сложным: гонки чемпионата. Предусмотренный для США и Европы, суперкар 296 Challenge вызвал энтузиазм, превзошедший все ожидания, и это привело к тому, что спрос превысил первоначальное предложение автомобилей.
Таким образом, первый в истории одномарочной серии автомобиль с шестицилиндровым двигателем вышел на трассы одних из самых сложных и знаковых автодромов, как и положено по традиции Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. Его сложная аэродинамика была продемонстрирована на поворотах «Arrabbiata» в Муджелло, на волнистых участках трассы Портимао, на «Змейке» в COTA, на "Штопоре" в Лагуна-Сека и это лишь некоторые места, где проходили соревнования двух серий. И здесь автомобиль блестяще выдержал испытание, показав время прохождения круга на несколько секунд быстрее, чем Ferrari 488 Challenge Evo.
Однако был ещё один участок, где суперкару 296 Challenge предстояло не менее сложное и ответственное испытание: мнение международной прессы. На многофункциональной площадке в Монтебланко пять автомобилей, украшенных эмблемами международных и региональных серий чемпионата, были представлены строгому вниманию избранной группы специализированных журналистов со всего мира, включая представителей Австралии, где в 2025 году состоится дебют серии Australasia.
От беспристрастных, дотошных и требовательных критиков суперкар 296 Challenge получил высшие оценки за баланс доступности, рассчитанный на пилотов-джентльменов, и впечатляющую производительность, привлекательную для тех, кто стремится участвовать в гонках GT3. Легкость управления, впечатляющая мощность (700 л.с.), которая выдается постоянно и постепенно увеличивается благодаря шестицилиндровому двигателю, маневренность, улучшенная шинами Pirelli, которые с 1993 года выпускают специальные составы для автомобилей одной марки, - вот лишь некоторые из похвал, прозвучавших после двух дней испытаний на испанской трассе.