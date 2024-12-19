Самое ожидаемое испытание

Всего через день после динамичного дебюта на Finali Mondiali Ferrari Show шестицилиндровый автомобиль из Маранелло был подвергнут испытанию участниками чемпионата, которые всего несколькими часами ранее соревновались за рулем спорткара 488 Challenge Evo. Их первые улыбки и восторженные реплики подтвердили, что упорная работа всех, кто участвовал в проекте в течение предыдущих месяцев, увенчалась успехом.

Однако последующее испытание оказалось еще более сложным: гонки чемпионата. Предусмотренный для США и Европы, суперкар 296 Challenge вызвал энтузиазм, превзошедший все ожидания, и это привело к тому, что спрос превысил первоначальное предложение автомобилей.