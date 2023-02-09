The Montblanc Ferrari Stilema SP3 Limited Edition 599

Создавать историю с помощью красивого пишущего инструмента в некотором смысле подобно вождению автомобиля с хорошо сконструированной механической коробкой передач и является одним из самых простых удовольствий в жизни, доставляющих невероятное удовлетворение. И хотя Ferrari, безусловно, известна во всем мире именно благодаря этому, можно смело утверждать, что первым брендом, который приходит на ум при мысли о написании слова на бумаге, является Montblanc.
Когда два таких культовых имени объединяются вместе, результат, скорее всего, будет запоминающимся, и это, безусловно, относится к последней ограниченной серии от Montblanc.
Насладитесь впечатляющими линиями Ferrari x Montblanc SP3 Stilema Limited Edition 599 в этом эксклюзивном видео
Второй в рамках партнерства с Ferrari, этот письменный прибор черпает вдохновение из потрясающих линий автомобиля Ferrari Daytona SP3 из Маранелло, сочетая их с легендарным мастерством немецкого бренда.
Инструмент, получивший название Montblanc Ferrari Stilema SP3 Limited Edition 599, был создан под руководством прославленного дизайнерского отдела Ferrari во главе с Флавио Мандзони, который отвечал за создание таких автомобилей, как F8 Tributo, 296 GTB и нового гиперкара 499P.
Подобно безошибочным линиям автомобиля Ferrari Daytona SP3, Stilema SP3 стремится переосмыслить форму пишущего инструмента.
Подобно модели Ferrari Daytona SP3, дизайн пишущего инструмента направлен на расширение границ и инновации
Николя Барецки, генеральный директор Montblanc, говорит: «Хотя пишущий инструмент имеет совершенно иную функцию и конструкцию, чем автомобиль, нашей целью было создать инструмент для письма, который идеально соответствовал бы философии и языку дизайна «Гарцующего жеребца», еще до того, как будут раскрыты его технические качества».
«Вместе с Флавио мы создали новое семейство пишущих инструментов, которые органично сочетают в себе черты брендов Ferrari и Montblanc, расширяя границы дизайна и инноваций в наших отраслях».
Во втором совместном проекте компаний Montblanc и Ferrari Stilema SP3 был создан под руководством дизайнерского отдела Ferrari во главе с Флавио Мандзони
Колпачок и корпус Stilema SP3 изготовлены из титана в сочетании с пером из чистого белого золота, и этот производственный процесс полностью выполняется вручную на протяжении 30 различных этапов. Уникальный механизм заправки чернилами открывается, если отодвинуть полупрозрачную крышку красного цвета Ferrari, подготавливая инструмент к использованию так же, как заправляют топливом спортивный автомобиль.
На пере Stilema SP3 599 выгравированы буквы "SP3", а на колпачке красуется легендарный «Гарцующий жеребец» Ferrari и знаменитая эмблема Montblanc, также выполненная из чистого белого золота.
Красивые детали включают перо из чистого золота белого цвета с выгравированными буквами «SP3»
Флавио Мандзони был в восторге от задачи создания такого инструмента, говоря:
«Это была увлекательная дизайнерская задача - воплотить пропорции и плавность автомобиля Ferrari Daytona SP3, идеально подобранные для динамичных характеристик и невероятных скоростей, в пишущий инструмент, без ущерба для качества письма».
Изготовленная полностью вручную с использованием лучших материалов, Stilema SP3 доступна в очень ограниченном количестве
«Наше внимание было сосредоточено не только на плавности формы, но и на функциональности, подчеркивая исключительные ощущения от держания в руке высококлассного инструмента. Stilema Sp3 удерживает не только жидкие чернила, но и сопровождает быстрые движения руки во время письма, позволяя мыслям течь беспрепятственно».