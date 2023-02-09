The Montblanc Ferrari Stilema SP3 Limited Edition 599

Создавать историю с помощью красивого пишущего инструмента в некотором смысле подобно вождению автомобиля с хорошо сконструированной механической коробкой передач и является одним из самых простых удовольствий в жизни, доставляющих невероятное удовлетворение. И хотя Ferrari, безусловно, известна во всем мире именно благодаря этому, можно смело утверждать, что первым брендом, который приходит на ум при мысли о написании слова на бумаге, является Montblanc.

Когда два таких культовых имени объединяются вместе, результат, скорее всего, будет запоминающимся, и это, безусловно, относится к последней ограниченной серии от Montblanc.