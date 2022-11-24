Выражение «таких больше не делают» могло быть придумано для описания Дэвида Пайпера. С чего начать рассказ об этом выдающемся, неутомимом человеке, который обладал особым глубоким чувством солидарности, существовавшим в те времена среди гонщиков и неспонсируемых участников?

Что ж, начнём с того, что он был очень сильным игроком Ferrari. Он крутился и торговал, покупая и продавая подержанные Lancia, и в начале шестидесятых накопил достаточно денег, чтобы купить своего первого «Гарцующего жеребца».

Он помнит, как увидел 250 GTO в пасхальный понедельник в Гудвуде в 1962 году. Он разыскал британского импортера Ferrari, еще одного выдающегося персонажа по имени полковник Ронни Хоар, и сразу же сделал заказ. Он подобрал номер шасси: 3767 из Маранелло и участвовал в гонках в Брэндс-Хэтче, Гудвуде TT, Кристал Пэлас и Тур де Франс (после чего он получил некоторую заводскую поддержку от Ferrari).