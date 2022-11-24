Выражение «таких больше не делают» могло быть придумано для описания Дэвида Пайпера. С чего начать рассказ об этом выдающемся, неутомимом человеке, который обладал особым глубоким чувством солидарности, существовавшим в те времена среди гонщиков и неспонсируемых участников?
Что ж, начнём с того, что он был очень сильным игроком Ferrari. Он крутился и торговал, покупая и продавая подержанные Lancia, и в начале шестидесятых накопил достаточно денег, чтобы купить своего первого «Гарцующего жеребца».
Он помнит, как увидел 250 GTO в пасхальный понедельник в Гудвуде в 1962 году. Он разыскал британского импортера Ferrari, еще одного выдающегося персонажа по имени полковник Ронни Хоар, и сразу же сделал заказ. Он подобрал номер шасси: 3767 из Маранелло и участвовал в гонках в Брэндс-Хэтче, Гудвуде TT, Кристал Пэлас и Тур де Франс (после чего он получил некоторую заводскую поддержку от Ferrari).
Необычный выбор зеленого цвета для его «Гарцующих жеребцов» был сделан Пайпером после истечения срока спонсорского соглашения с Esso, в результате чего он согласился на сделку с BP и на их ливрею. «Мне нравилось выбирать цвет и придерживаться его», — сказал он
Пайпер также участвовал в гонках на знаменитом NART Луиджи Чинетти в Ле-Мане в 1963 году, управляя вместе с Мастеном Грегори болидом 250 GTO LMB. Несмотря на то, что на трассе Мульсан они завязли в песке, они финишировали шестыми в общем зачете, замкнув в том году шестерку лучших гонщиков Ferrari.
Затем появился второй GTO Пайпера, автомобиль, который он лично модифицировал, разрезав ветровое стекло, опустив крышу и настроив двигатель V12 от Ferrari. Говорят, что заводской пилот Ferrari Лоренцо Бандини провозгласил его самым быстрым GTO в мире. Технический директор, покойный Мауро Форгьери, мог только согласиться.
Пайпер продвинулся дальше и дошёл до болида 250 LM, который к этому моменту был у Ferrari, и продолжал участвовать в огромном количестве гонок, также часто за рулем Ferrari 365 P2 и 330 P3/4.
Пайпер, конечно, также выделялся гоночными автомобилями, окрашенными в зеленый цвет. Вы скажете, что это просто цвет, однако увидеть его 250 LM или 330 P3/4 в цвете, который получил известность как «зеленый Пайпер», по-прежнему впечатляет. Мы так привыкли видеть Ferrari окрашенными в красный цвет… Его фирменный цвет появился, когда бывший спонсор Esso больше не мог поддерживать его после Суэцкого кризиса, который помимо прочего привел к нехватке нефти в Великобритании, поэтому он сменил цвет на зеленый. «Мне понравилось выбирать цвет и придерживаться его», — отмечает он.
Пайпер был таким фанатом гоночных Ferrari начала 1960-х, что заказывал их в Италии, сам модифицировал, а затем участвовал в гонках с огромным успехом. Один водитель Ferrari назвал 250 GTO Пайпера самым быстрым в мире
Это история о таланте, вере в себя и авантюризме. Признав себя неудачником в школе, Пайпер стал сельскохозяйственным рабочим, когда заметил в гараже клиента старый MG и пробрался в него. Как и у многих великих гонщиков пятидесятых годов, успехи в клубных гонках вскоре привлекли к нему внимание. Его заметил будущий чемпион мира Ferrari Formula One Майк Хоторн после того, как он выиграл гонку Leinster Trophy в Ирландии.
Так началась жизнь автогонок, полная приключений, настолько красочная, что в это было трудно поверить. Одним из примеров является французская шоссейная гонка в Этьене в 1957 году. «Трасса проходила по одной стороне проезжей части с двусторонним движением и обратно по другой стороне. Я ехал колесо к колесу с Оска под дождем, и он толкнул меня за разделительную полосу. Моя машина перевернулась на встречной полосе и загорелась. Когда я открыл глаза, меня окружали фигуры в черных рясах и капюшонах, и я подумал, что оказался в ином мире. На самом деле я был в местной больнице, и за мной ухаживали монахини. Адриан Конан Дойл, сын автора «Шерлока Холмса», разбился на своем Ferrari в гонке и ненадолго попал в ту же больницу, так он смог вернуть мне защитные очки RAF Mk 8, которые я ему одолжил».
Пайпер в Сильверстоуне в 1967 году, он едет сквозь толпу на своем Ferrari 250 LM, с включенными и мигающими фарами, чтобы предупредить более медленных водителей и преследуемый им Ford GT40
Пайпер был тяжело ранен во время съемок знаменитого, но сложного фильма Стива Маккуина «Ле-Ман» в 1970 году. В результате ему ампутировали нижнюю часть правой ноги, но даже это не сдержало его; он научился тормозить левой ногой и шесть месяцев спустя снова участвовал в гонках. По его подсчётам, за эти годы он владел пятью новыми GTO и двумя подержанными. Вдобавок ко всему, у него было по меньшей мере шесть 250 LM. В возрасте 91 года он до сих пор владеет автомобилями P2 и 330 P3.
И конечно же, они все зеленые.