Ferrari с гордостью называет родным городом Маранелло. Однако ее домашней трассой, безусловно, является Монца - самая известная, быстрая и долговечная трасса Гран-при в мире.
Не зря её называют "храмом скорости". Средняя скорость на трассе составляет более 159 миль в час, что является самым быстрым показателем среди всех автодромов календаря. Высокоскоростные слипстримы и борьба на трассе колесо к колесу на скорости 320 км/ч (200 миль/ч) является нормой. В мире нет другой такой трассы, где проводятся столь зрелищные гонки.
Одной из самых плотных гонок в истории Формулы-1 был Гран-при 1971 года в Монце, когда первые пять машин финишировали с разницей всего в секунду друг от друга
Ни одна гонка не вызывает такой страсти. Одетые в красное тиффози, которые с энтузиазмом размахивают флагами «Гарцующего жеребца», не менее фанатичны, чем болельщики «Манчестер Юнайтед» на «Old Trafford» или Los Blancos команды «Реал Мадрид» на «Бернабеу». К счастью, у них часто есть повод для радости: Ferrari - самая успешная команда чемпионата Монцы, которая одержала 20 побед.
Построенный на территории одного из крупнейших закрытых парков Европы, расположенного к северу от Милана, Национальный автодром Монца стал третьей в мире специально построенной гоночной трассой, открытой 100 лет назад, после автодромов Бруклендса (Великобритания) и Индианаполиса (США). В 1922 году здесь состоялся второй в истории Гран-при Италии, а с 1949 года здесь проходит каждый Гран-при Италии, за исключением 1980 года (когда автодром находился на реконструкции).
Здесь проходила самая плотная в мире гонка Формулы-1 (Гран-при Италии 1971 года, когда первые пять машин финишировали с разницей всего в 0,61 секунды) и самая быстрая в мире (победа Ferrari с Михаэлем Шумахером в 2003 году со средней скоростью более 247 км/ч или 153 миль/ч). Поскольку гонка проводится в конце сезона (неизменно в сентябре), она часто завершается коронацией чемпионов мира. Она была свидетелем героических побед и ужасающих трагедий, отчасти из-за необычайно высоких скоростей.
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Здесь в 1949 году Ferrari выиграла свой первый Гран-при Италии. Альберто Аскари победил в Монце снова в 1951 и 1952 годах, причем последняя победа ознаменовала сезон полного доминирования. В том году Ferrari выиграла все Гран-при чемпионата, завоевав свой первый титул чемпиона мира.
Несчастный Аскари погибнет в Монце в 1955 году, испытывая спортивный автомобиль. В том же году был построен знаменитый скоростной овал Монцы протяженностью 4,2 км (2,6 мили). Самая быстрая трасса в F1 стала еще быстрее.
Овал использовался для гонок спортивных автомобилей до 1969 года, а в 1965-67 гг. стал свидетелем хет-трика побед Ferrari в Монце в гонке на 1000 км. Пожалуй, самой запоминающейся стала победа 67-го года, которая последовала за легендарной гонкой "24 часа Дайтоны", Ferrari 1-2-3. И снова победителями стали Крис Амон и Лоренцо Бандини. Они привели Ferrari к очередному чемпионату мира по спортивным автомобилям, 13-му по счёту с 1953 года.
После захватывающей схватки с Льюисом Хэмилтоном пилот Ferrari Шарль Леклер одерживает триумф в Монце в 2019 году
В 1975 году в Монце Ники Лауда выиграл свой первый чемпионат мира среди гонщиков, Клей Регаццони выиграл гонку, а Ferrari - титул конструкторов. Год спустя, еще покрытый ужасными шрамами и обессиленный после огненной аварии на Нюрбургринге, Лауда финишировал четвертым в Монце после, пожалуй, самого смелого заезда в истории Формулы-1 (и Монцы).
Затем была первая победа Шумахера за Ferrari на Гран-при Италии 1996 года. Он победил еще раз в 1998 году и, что еще более памятно, в 2000 году на пути к своему первому мировому титулу за Скудерию. Последняя, пятая, победа непредсказуемого немца в Монце была одержана в 2006 году, в последний год своей карьеры в Ferrari.
Последний триумф Скудерии в Монце состоялся в 2019 году, когда совсем юный Шарль Леклер одержал сенсационную победу над лидером чемпионата Льюисом Хэмилтоном, обогнав стартовавшего с поула пилота Mercedes, а затем обогнав его в классической схватке колесо в колесо в Монце. Это была вторая победа Леклера за Ferrari. В это воскресенье он надеется одержать свой второй триумф на Гран-при Италии.