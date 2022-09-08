Ни одна гонка не вызывает такой страсти. Одетые в красное тиффози, которые с энтузиазмом размахивают флагами «Гарцующего жеребца», не менее фанатичны, чем болельщики «Манчестер Юнайтед» на «Old Trafford» или Los Blancos команды «Реал Мадрид» на «Бернабеу». К счастью, у них часто есть повод для радости: Ferrari - самая успешная команда чемпионата Монцы, которая одержала 20 побед.

Построенный на территории одного из крупнейших закрытых парков Европы, расположенного к северу от Милана, Национальный автодром Монца стал третьей в мире специально построенной гоночной трассой, открытой 100 лет назад, после автодромов Бруклендса (Великобритания) и Индианаполиса (США). В 1922 году здесь состоялся второй в истории Гран-при Италии, а с 1949 года здесь проходит каждый Гран-при Италии, за исключением 1980 года (когда автодром находился на реконструкции).

Здесь проходила самая плотная в мире гонка Формулы-1 (Гран-при Италии 1971 года, когда первые пять машин финишировали с разницей всего в 0,61 секунды) и самая быстрая в мире (победа Ferrari с Михаэлем Шумахером в 2003 году со средней скоростью более 247 км/ч или 153 миль/ч). Поскольку гонка проводится в конце сезона (неизменно в сентябре), она часто завершается коронацией чемпионов мира. Она была свидетелем героических побед и ужасающих трагедий, отчасти из-за необычайно высоких скоростей.