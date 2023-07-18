Ferrari LaFerrari: настоящий первопроходец

Как следует из названия, Ferrari LaFerrari является самым совершенным Ferrari своей эпохи и самым полноценным суперкаром своего времени, выпущенным ограниченной партией. Спустя 10 лет после презентации на Женевском автосалоне 2013 года он остается одним из величайших автомобилей Ferrari.
Продолжив благородную родословную классических автомобилей, выпущенных ограниченной партией, таких как Ferrari 288 GTO, Ferrari F40, Ferrari F50 и Enzo, он стал самым мощным и быстрым дорожным Ferrari из всех существующих. Как и подобает непревзойдённому Ferrari, он был в высшей степени инновационным. Ferrari LaFerrari стал первым серийным автомобилем из Маранелло, использующим гибридную электрическую силовую установку. Система рекуперации кинетической энергии (KERS) обеспечивала бесперебойную подачу электроэнергии в дополнение к значительной мощности, предлагаемой двигателем Ferrari V12.
Как и многие технологии Ferrari, она была заимствована из Формулы-1 и впервые была использована Скудерией Феррари в сезоне 2009 года. (Кими Райкконен использовал KERS, чтобы выиграть Гран-при Бельгии 2009 года.)
Сердцем Ferrari LaFerrari был самый мощный атмосферный двигатель в истории Ferrari: 6,3-литровый V12 выдавал 800 л.с. при 9000 об/мин. Красная черта отмечала стратосферную скорость вращения 9250 оборотов в минуту. Дополнительный электродвигатель мощностью 163 л.с. работал вместе с мотором V12, увеличивая общую мощность до невероятных 963 л.с. Вплоть до последней версии 1000 CV SF90 Stradale, где в отличие от LaFerrari используется подключаемая гибридная система, он оставался самым мощным серийным Ferrari в истории.
Система KERS от Ferrari LaFerrari не только помогла сделать LaFerrari удивительно быстрым (0-200 км/ч за 6,9 секунды, максимальная скорость 350 км/ч); она также сделала машину очень послушной. Двигатели V12 являются лучшими в мире двигателями внутреннего сгорания, отчасти потому, что они имеют такие высокие обороты и производят большую мощность. Но им не хватает мощного крутящего момента турбокомпрессора V8 на низких оборотах, который используется в большинстве серийных Ferrari.
Электродвигатель Ferrari LaFerrari восполнил недостающий крутящий момент. Он был отмечен как один из лучших силовых агрегатов в истории Ferrari, сочетая в себе великолепный высокооборотный V12 для развлечения и исполнения серенад, и электродвигатель, обеспечивающий мгновенный отклик дроссельной заслонки и улучшающий общий потенциал, бесшумность и плавность. В отличие от некоторых гибридов, отклик также был линейным и естественным.
Но высокоразвитые инновации не ограничивались силовым агрегатом. Ferrari LaFerrari использовал высокотехнологичное легкое шасси из углеродного волокна и обладал самой передовой аэродинамикой того времени. Его активная аэродинамика включала клапаны на переднем и заднем диффузорах, переднюю направляющую лопасть под основанием кузова и активное заднее крыло. Результатом стало значительное увеличение прижимной силы для улучшения прохождения поворотов и торможения, но минимальное лобовое сопротивление.
К тому же, он был просто великолепен: низкий капот, мускулистые колесные арки, очень скульптурный силуэт. В нём было нечто большее, чем просто намек на классические спортивные гоночные автомобили Ferrari 60-х, включая модели 330 P4 и 312P.
Были и другие инновации, в том числе первоклассное оснащение: он был такой же длины, но уже ниже, чем Enzo, несмотря на дополнительный объём гибридной системы. Его электронное управление, в частности для гибридной и аэродинамической систем, было ультрасовременным.
Были нововведения и в салоне. Ferrari LaFerrari стал первым автомобилем Ferrari с реконфигурируемым цифровым дисплеем. Было размещено больше элементов управления на рулевом колесе в стиле Формулы-1, а также на элегантной плавающей консоли, на которой располагались кнопки переключения коробки передач. Семиступенчатая коробка передач управлялась более длинными и эргономичными подрулевыми лепестками.
Таким образом, как и все Ferrari, выпущенные ограниченным тиражом, он был технически новаторским. Став одним из первых в мире гибридных спортивных автомобилей, он также предвещал переход автомобильной промышленности к электрификации.
И все же самым замечательным в Ferrari LaFerrari было то, как он ехал. Он остается одним из самых выдающихся суперкаров в мире как на дороге, так и на трассе. Он казался маленьким, проворным, супер приёмистым. Его двигатель V12 придавал ему взрывное очарование великолепного аналогового спортивного автомобиля. Тем не менее, его электронное управление, в том числе превосходная система стабилизации, подчёркивало его достоинства, плавно повышая производительность. Это был блестящий пример того, как высокие технологии могут повысить удовольствие от вождения. Один дорожный испытатель Ferrari LaFerrari сказал (давая автомобилю полное название): «Здорово, что его название повторяется дважды».
Как и многие другие выдающиеся автомобили Ferrari, Ferrari LaFerrari был выпущен строго ограниченным тиражом. Всего было изготовлено 499 купе, за которыми последовали 210 версий Aperta с открытым верхом.
На самом деле, в 2016 году по специальному заказу генерального директора Ferrari Серджио Маркионне было построено 500-е купе. Все вырученные средства пошли на помощь жертвам катастрофического землетрясения в центральной Италии того года. Он был продан за 7,5 миллиона долларов и стал самым дорогим автомобилем 21-го века, когда-либо проданным на аукционе.