Ferrari LaFerrari: настоящий первопроходец

Как следует из названия, Ferrari LaFerrari является самым совершенным Ferrari своей эпохи и самым полноценным суперкаром своего времени, выпущенным ограниченной партией. Спустя 10 лет после презентации на Женевском автосалоне 2013 года он остается одним из величайших автомобилей Ferrari.

Продолжив благородную родословную классических автомобилей, выпущенных ограниченной партией, таких как Ferrari 288 GTO, Ferrari F40, Ferrari F50 и Enzo, он стал самым мощным и быстрым дорожным Ferrari из всех существующих. Как и подобает непревзойдённому Ferrari, он был в высшей степени инновационным. Ferrari LaFerrari стал первым серийным автомобилем из Маранелло, использующим гибридную электрическую силовую установку. Система рекуперации кинетической энергии (KERS) обеспечивала бесперебойную подачу электроэнергии в дополнение к значительной мощности, предлагаемой двигателем Ferrari V12.

Как и многие технологии Ferrari, она была заимствована из Формулы-1 и впервые была использована Скудерией Феррари в сезоне 2009 года. (Кими Райкконен использовал KERS, чтобы выиграть Гран-при Бельгии 2009 года.)