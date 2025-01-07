КС23: особенный и уникальный

Ferrari, на который вы смотрите, — это не концепция. И это не серийный автомобиль. Это абсолютно единичный экземпляр, выпущенный в 2023 году. Ориентированный на гоночную трассу, но в то же время элегантный и суперсовременный, суперкар создан благодаря искусству подразделения Ferrari Centro Stile во главе с Флавио Манцони в сотрудничестве с одним очень изобретательным, страстным и требовательным клиентом.

Это последнее творение отдела специальных проектов, получившее название KC23, столь же новаторское, сколь и необычное, было заказано одним из самых преданных коллекционеров Ferrari. Футуристический кузов, спроектированный по индивидуальному заказу, основан на проверенной архитектуре гоночного автомобиля, а благодаря двум различным конфигурациям внешний облик автомобиля меняется от ангельского до дьявольского.

Его эстетические и эксплуатационные инновации включают в себя моторизованные воздухозаборники и внушительное съемное заднее крыло.