КС23: особенный и уникальный

Ferrari, на который вы смотрите, — это не концепция. И это не серийный автомобиль. Это в высшей степени единичный экземпляр. Ориентированный на гоночную трассу, но в то же время элегантный и суперсовременный, суперкар создан благодаря искусству подразделения Ferrari Centro Stile во главе с Флавио Манцони в сотрудничестве с одним очень изобретательным, страстным и требовательным клиентом.
Это последнее творение специальных программ, получившее название KC23, столь же новаторское, сколь и необычное, было заказано одним из самых преданных коллекционеров «Гарцующего жеребца». Футуристический кузов, спроектированный по индивидуальному заказу, основан на проверенной архитектуре гоночного автомобиля, а благодаря двум различным конфигурациям внешний облик автомобиля меняется от ангельского до дьявольского.
Эстетические и эксплуатационные инновации включают в себя моторизованные воздухозаборники и внушительное съемное заднее крыло.
Под поверхностью находится сердце и душа Ferrari 488 GT3 Evo 2020. Ferrari 488 GT3 — самый успешный гоночный автомобиль за 76-летнюю историю Маранелло, на счету которого более 530 побед и 119 побед в чемпионатах, что является неплохой платформой для создания идеального частного автомобиля Ferrari. Учитывая экстремальный характер его двигателя V8 с двойным турбонаддувом, настройки шасси и подвески, KC23 был разработан исключительно для любительского использования на автодроме, а не на дороге.
В состоянии покоя аэродинамические хитрости и охлаждающие трюки скрываются сами собой. Эти активные функциональные особенности свёртываются, демонстрируя гладкие, ровные линии и извилистые формы. Словно вылепленный из цельного куска металла, он поражает своей чистой монолитной красотой.
Нажмите кнопку запуска двигателя, и автомобиль зрительно преобразуется благодаря специальной кинематике, демонстрируя свои огромные воздухозаборники и активную аэродинамику. Он манит к себе, призывая дать по газам на гоночной трассе. Этот переход кажется органичным, переключая настроение и физическую форму с шикарного вечернего наряда на агрессивность панк-рока в погоне за прижимной силой.
С самого начала автомобилю KC23 предназначено быть оригинальным и свободным от ограничений омологации. Облаченный в замысловатый, не подвластный времени, кузов, который мгновенно сделает этот автомобиль «классикой», выделяясь на фоне самых редких и самых культовых силуэтов в бэк-каталоге компании и обеспечивая восхитительное впечатление на десятилетия вперед. Для достижения этой цели потребовалось переработать дизайн каждой Ferrari 488 GT3 Evo 2020, включая стеклянные поверхности и блоки фонарей.
KC23 также может похвастаться дверями типа «крыло бабочки», которые открываются вертикально, как у Ferrari LaFerrari, добавляя театральности. И фары, и задние фонари были переосмыслены: передние фары напоминают гоночный автомобиль на выносливость 499P, который только что выиграл историческую 24-часовую гонку в Ле-Мане, а динамичный метакрилатный фонарь сзади вдохновлен концептом одноместного автомобиля Vision Gran Turismo.
Еще одной отличительной чертой стало лакокрасочное покрытие: специально разработанная четырехслойная алюминиевая ливрея под названием Gold Mercury. Жидкий металл, содержащийся в краске, придает автомобилю удивительно яркий блеск на солнце, превращая его в живое, дышащее существо. Цвет меняется в зависимости от освещения и от того, где вы стоите. Это пленяет так же, как и сама машина.
Салон лаконичный, как и у гоночного автомобиля, за исключением дверных панелей и отделки приборной панели со стороны пассажира. Рулевая колонка, оснащённая кнопками, и панель тумблерных переключателей созданы для настоящих гонок на выносливость. Ковшеобразные сиденья, отделанные по индивидуальному заказу обшивкой из Alcantara© , дополняют как лаконичный интерьер, так и урбанистический экстерьер.
В некоторых случаях единичные экземпляры Ferrari никогда не выставляются на всеобщее обозрение. В данном случае владелец стремится поделиться своим сотрудничеством со всем миром. Автомобиль KC23 - вершина персонализации Ferrari, впервые появится на публике на Фестивале скорости в Гудвуде в Великобритании 13–16 июля, а затем, к большому восхищению поклонников Ferrari, будет выставлен в музее Ferrari в Маранелло с 1 августа по 2 октября.
Вероятно, это вдохновит многих владельцев и любителей Ferrari на то, как может выглядеть Ferrari их мечты. Для одного смелого клиента эта мечта стала реальностью.