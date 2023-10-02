Внутренняя история

Модель Purosangue, вероятно, идет еще дальше, как и подобает роли первого четырехдверного автомобиля Ferrari. Это автомобиль с почти авангардной архитектурой салона. В салоне расположены две приборных панели (одна для водителя, другая для пассажира), обе с вентиляционными отверстиями и дисплеями, отображающими полную информацию. Ferrari стремится обеспечить непревзойдённое эмоциональное взаимодействие для всех четырех пассажиров.
Два «крыла» эффектно сходятся посередине. Под местом схождения находится новая для Purosangue функция, которая внедряет в настройку физическую точку взаимодействия, выполненную, главным образом, на основе цифровизации и тактильной обратной связи. Это цилиндрическая панель управления, которая при нажатии плавно выходит из приборной панели и предоставляет водителю или пассажиру доступ к климат-контролю, подогреву или массажу сидений.
Салон автомобиля Purosangue частично напоминает гиперкар SF90 Stradale. Его влияние чувствуется и в автомобиле 296 GTB, который многие критики отнесли к пантеону великих Ferrari. Он является частью среднемоторной линии, которая восходит к Ferrari 308 GTB 1975 года, но теперь, разумеется, оснащена гибридным двигателем V6 с турбонаддувом, с потрясающей гармонизацией агрегата сгорания и электрического агрегата.
Также, внутри мы можем увидеть, как выглядят 50 лет прогресса в сфере подключения. Другой автомобиль из этой всеми любимой серии, Ferrari F430 2004 года, был первым, кто представил manettino, поворотный переключатель, установленный на рулевом колесе, который дает водителю мгновенный контроль над настройками шасси автомобиля. Это был вдохновляющий и яркий пример эргономического мышления.
Теперь на рулевом колесе Ferrari к нему добавлено множество других функций. Индикаторы, фары и дворники теперь управляются переключателем на рулевом колесе (начиная с Ferrari 458 Italia), но на Ferrari 296 GTB настройка, которая впервые появилась на Ferrari Roma, была усовершенствована и использует сенсорные подушечки для больших пальцев на внутренней части обода. Они обеспечивают доступ к различным подменю, отображаемым на главном 16-дюймовом дисплее прибора, который хорошо виден через руль.
Водитель может переключаться между навигацией, мультимедиа и связью, при этом каждое движение большого пальца сопровождается ненавязчивым свистящим звуком. Доступны три различных основных режима отображения, хотя стандартная настройка, пожалуй, является самой лучшей и эмоциональной: здесь приоритет имеет увеличенный по размеру тахометр. Обратите внимание, что на недавно представленном спайдере Roma под подушечками большого пальца можно почувствовать небольшое дополнительное жужжание, которое облегчает выбор режима. (Он также представляет ADAS — современные системы помощи водителю, радиус действия которых можно настраивать и контролировать с помощью кнопки на руле).
Поначалу это немного сложно, но все становится интуитивно понятным, как только вы ознакомитесь с логикой управления. И более безопасным, по мнению его разработчиков. В Ferrari заявляют, что все это является частью философии компании - «глаза на дороге, руки на руле», и проведённые биометрические испытания предоставляют фактическое доказательство того, что водители меньше отвлекаются.
Помните, что есть также возможность выбрать колесо со встроенными светодиодами наверху, которые загораются красным и синим цветом, когда автомобиль приближается к красной линии ограничителя оборотов. Другая тактильная кнопка, расположенная на левой стороне приборной панели, регулирует наружные зеркала заднего вида. Традиционные дверные ручки больше не являются частью интерьера Ferrari: выход теперь осуществляется нажатием незаметной кнопки.
Centro Stile Ferrari — это ультрасовременное предприятие, но оно выдало свою ностальгическую сторону, переработав селектор передач с имитацией расположения открытой заслонки многих классических Ferrari. Это позволяет водителю плавно переключаться между передачами M ручного управления, R заднего хода и другими. Это часть процесса упрощения, но он позволяет максимально разумно соединить водителя с автомобилем. И в данном случае ещё и с прошлым…