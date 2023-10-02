Внутренняя история

Модель Purosangue, вероятно, идет еще дальше, как и подобает роли первого четырехдверного автомобиля Ferrari. Это автомобиль с почти авангардной архитектурой салона. В салоне расположены две приборных панели (одна для водителя, другая для пассажира), обе с вентиляционными отверстиями и дисплеями, отображающими полную информацию. Ferrari стремится обеспечить непревзойдённое эмоциональное взаимодействие для всех четырех пассажиров.

Два «крыла» эффектно сходятся посередине. Под местом схождения находится новая для Purosangue функция, которая внедряет в настройку физическую точку взаимодействия, выполненную, главным образом, на основе цифровизации и тактильной обратной связи. Это цилиндрическая панель управления, которая при нажатии плавно выходит из приборной панели и предоставляет водителю или пассажиру доступ к климат-контролю, подогреву или массажу сидений.