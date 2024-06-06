Сердца производителей Ferrari

На первом этапе создаётся «коробка с сердечником», заполненная смесью песка и смолы, связующее вещество которой остается неизвестным. В неё нагнетается сжатый воздух для уплотнения смеси. «Это то, что мы называем «коробкой с сердечником», которая «извлекается», — говорит Сантини. — Немного похоже на форму для выпечки, которую ставят в духовку». Затем при погружении в сернистый газ происходит отвердевание. Все остатки газа «смываются» путем продувки «сердечника» сжатым воздухом. Полученная в результате уплотнённая песчаная форма извлекается. В эзотерическом словаре литейного цеха эту хрупкую форму называют «анима» (душа).

«По сути, это противоположная форма детали двигателя, которую мы пытаемся создать», — говорит Сантини. Её тонкая структура обязательно усиливается за счёт вставки железной проволоки диаметром не более одного миллиметра. Эта деликатная работа выполняется очень твердой рукой в перчатке. Затем «анима» или «сердечник» тщательно «очищается от плоти» — излишки материала удаляются вручную, образуя полости, и так далее. Часто «сердечники» склеиваются вместе, чтобы они напоминали желаемую деталь двигателя.