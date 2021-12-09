Ferrari Daytona SP3, оснащенная центральным двигателем V12 объемом 6,5 л, который также используется в 812 Competizione (самый мощный двигатель внутреннего сгорания за всю историю Ferrari), и такими инновационными технологиями, как человеко-машинный интерфейс (HMI), который ранее был представлен в LaFerrari и SF90 Stradale, несомненно, является автомобилем, спроектированным в соответствии с требованиями современности.





Однако, когда модель впервые вышла на трассу Муджелло в сопровождении двух 330 P4 Ferrari, мало кто мог усомниться в гоночном происхождении, лежащем в основе дизайна этой машины.

