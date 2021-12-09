Ferrari Daytona SP3, оснащенная центральным двигателем V12 объемом 6,5 л, который также используется в 812 Competizione (самый мощный двигатель внутреннего сгорания за всю историю Ferrari), и такими инновационными технологиями, как человеко-машинный интерфейс (HMI), который ранее был представлен в LaFerrari и SF90 Stradale, несомненно, является автомобилем, спроектированным в соответствии с требованиями современности.
Однако, когда модель впервые вышла на трассу Муджелло в сопровождении двух 330 P4 Ferrari, мало кто мог усомниться в гоночном происхождении, лежащем в основе дизайна этой машины.
Серия Sports Prototype Series была одной из самых инновационных в истории гонок
От боковых зеркал заднего вида, расположенных на передних арках, до стремительных линий, центрального двигателя и даже кузова типа тарга с убирающимся жестким верхом — Ferrari Daytona SP3 в каждом своем элементе является воплощением духа этой великолепной эпохи гонок среди автомобилей с закрытыми колесами: спортпрототипов 1960-х годов, а вместе с ними и серии Ferrari P.
Вне зависимости от задач, будь то несколько часов высокоскоростного прохождения трассы «Формулы-1» или целая гонка «24 часа Ле-Мана», три лежащих в основе гоночного автомобиля принципа — двигатель, шасси и аэродинамика — чаще всего остаются неизменными. В эпоху спортпрототипов эти три главных элемента были доведены до совершенства.
Посмотрите, как спортивные прототипы 60-х годов по-прежнему играют решающую роль в сегодняшнем дизайне Ferrari
В основе спортпрототипа лежит простая идея. В то время как гоночные автомобили изготавливаются на базе серийных моделей, допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования и доступных для продажи потребителям, спортпрототипы являются единичными экземплярами, созданными исключительно для использования на гоночной трассе: это означает, что дизайн и производительность могут быть доведены до совершенства для победы в гонках без учета отвлекающих факторов, таких как указатели поворота или расположение номерного знака.
Именно в эту эпоху в соревнованиях участвовали некоторые из самых инновационных гоночных автомобилей Ferrari: от 250 P в начале десятилетия к экземплярам 330 P4, одержавшим победу в гонке «24 часа Дейтоны» в конце 60-х годов, до машин с огромными 7-литровыми двигателями 70-х годов, таких как 712 Can-Am.
Влияние серии 330 P ясно видно в новой Ferrari Daytona SP3
Все эти автомобили оказали очевидное и непосредственное влияние на Ferrari Daytona SP3 с точки зрения расположения двигателя, конструкции шасси и аэродинамических инноваций. Модель 330 P4 получила наибольшее отражение как в дизайне, так и в названии (значок Daytona SP3 напоминает о победном финише трех автомобилей Ferrari в гонке «24 часа Дейтоны» 1967 года), однако не только она стала источником вдохновения, родившегося из множества инноваций эпохи спортпрототипов.
Стремительные и элегантные передние крылья явно напоминают о Ferrari 312 P, в то время как рельефные двери, помогающие управлять потоком воздуха от передних колес, также являются отличительной чертой 512S — гоночного автомобиля с могучим 5-литровым двигателем V12, полностью изготовленным из легкого сплава; он участвовал в кубке конструкторов в 1970 и 1971 годах и одержал победу в Себринге и Кьялами. Даже кабина, встроенная непосредственно в высокопроизводительное шасси, частично вдохновлена моделью 350 Can-Am, созданной как эволюция серии P3/4 для канадских и американских гоночных трасс в 1967 году.
Спортпрототипы являются единичными экземплярами, созданными исключительно для использования на гоночной трассе, поэтому основное внимание в дизайне уделяется победе в гонках, а не отвлекающим факторам, таким как указатели поворота или расположение номерного знака
История Ferrari в мире спортпрототипов закончилась в 1974 году, когда Scuderia решила сконцентрировать все усилия исключительно на «Формуле-1» и попрощалась с этой категорией, заняв второе место в гонке «24 часа Ле-Мана» 1973 года на автомобиле 312 PB. Для «Гарцующего жеребца» это стало завершением золотого века гонок среди автомобилей с закрытыми колесами, который вновь стал реальностью благодаря появлению Ferrari Daytona SP3.