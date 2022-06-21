Сегодня путешествие занимает немного больше времени, и четыре дня посвящены наслаждению дорогами и пейзажами, которые сделали гонку Mille Miglia, как сказал Энцо Феррари, «самой красивой гонкой в мире». В этом году к владельцам впервые присоединились два сотрудника, а Эрманна Реджани и Симона Бертолини заняли свои места в «технико-оперативной» команде поддержки Officina Classiche.

Начиная с площади Каппеллетти в Брешии, процессия «Гарцующих жеребцов» отправилась в цветущий приморский город Червия, посетив городок Дезенцано-дель-Гарда, расположенный на берегу озера Гарда, крупнейшего озера Италии, затем проехав через садовый парк Сигурта, и закончила тур на длинных обсаженных деревьями прохладных аллеях Милано Мариттима на побережье Адриатического моря.