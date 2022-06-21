Парад 1000 Miglia Ferrari Tribute подошёл к концу. Более 120 современных «Гарцующих жеребцов» проехали почти 2000 км через 250 муниципалитетов за четыре дня по всей Италии вдоль и поперёк.
Посмотрите, как Ferrari Tribute отдает дань уважения легендарной дорожной гонке 1000 Miglia
Маршрут в целом повторяет путешествие, которое совершили смельчаки прошлого века, даже не задумываясь о том, чтобы объехать Италию менее чем за 24 часа. Для Ferrari послевоенные годы гонки Mille Miglia ознаменовались восемью победами из одиннадцати заездов, в результате чего было выпущено множество легендарных гоночных автомобилей, начиная с модели 166 S в 1948 году и заканчивая моделью 315 S в 1957 году, управляемой Пьеро Таруффи, который преодолел 1596 км за десять часов, 27 минут и 47 секунд.
Более 120 современных Ferrari приняли участие в 2000-километровом путешествии по Италии, которое началось и закончилось в Брешии
Сегодня путешествие занимает немного больше времени, и четыре дня посвящены наслаждению дорогами и пейзажами, которые сделали гонку Mille Miglia, как сказал Энцо Феррари, «самой красивой гонкой в мире». В этом году к владельцам впервые присоединились два сотрудника, а Эрманна Реджани и Симона Бертолини заняли свои места в «технико-оперативной» команде поддержки Officina Classiche.
Начиная с площади Каппеллетти в Брешии, процессия «Гарцующих жеребцов» отправилась в цветущий приморский город Червия, посетив городок Дезенцано-дель-Гарда, расположенный на берегу озера Гарда, крупнейшего озера Италии, затем проехав через садовый парк Сигурта, и закончила тур на длинных обсаженных деревьями прохладных аллеях Милано Мариттима на побережье Адриатического моря.
На параде 1000 Miglia к коллекции классических автомобилей присоединились несколько культовых «Гарцующих жеребцов»
Поездка в Рим на второй день включила в себя почти все трудности, которые могут предложить итальянские дороги: путешествие проходило по захватывающим крутым поворотам до Сан-Марино, а затем спуск в Рим через красивую сельскую местность городков Урбино, Губбио и Норча. После целого дня езды и торжественного проезда по Виа Венто наступило раннее утро и столь же ранний выезд водителей. Тихие утренние улицы Рима отозвались эхом на величественный звук почти 50-летней истории Ferrari, начиная с автомобилей 330 GTC 1967 года, F40 1989 года и заканчивая SF90 Stradale 2022 года (и почти всеми мыслимыми современными «Гарцующими жеребцами», созданными в период между ними).
Ferrari SF90 Spider следует по дорогам исторического маршрута 1000 Miglia
Третий день стал грандиозным событием, которым Таруффи мог бы гордиться; 500-километровая поездка через самое сердце Италии с остановкой на обед в средневековом городе Сиена, прежде чем проехать мимо Флоренции и центра Феррари Модены к конечному пункту назначения - Парме. Оттуда в последний день уже было просто вернуться обратно в Брешию, и заключительный проезд по Viale Venezia ознаменовал конец исторической традиции, которая началась в 1927 году, и благодаря самоотверженности, преданности и энтузиазму владельцев Ferrari по всему миру продолжается по сей день.