Всего только один SP51 будет изготовлен на заказ для клиента из Тайваня, который является одним из ведущих коллекционеров Ferrari во всем мире.



Построенный на базе архитектуры модели 812 GTS, SP51 представляет собой переднемоторный спайдер с двигателем V12, разработанный Центром дизайна Ferrari под руководством Флавио Манцони.

Аэродинамика потребовала тщательной доводки в ходе моделирования процесса управления автомобилем и испытания в аэродинамической трубе, чтобы обеспечить автомобилю SP51 не только максимальный комфорт в салоне, но и высокие стандарты акустического комфорта под действием ветра, как у автомобиля, который послужил источником вдохновения.