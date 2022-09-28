Всего только один SP51 будет изготовлен на заказ для клиента из Тайваня, который является одним из ведущих коллекционеров Ferrari во всем мире.
Построенный на базе архитектуры модели 812 GTS, SP51 представляет собой переднемоторный спайдер с двигателем V12, разработанный Центром дизайна Ferrari под руководством Флавио Манцони.
Аэродинамика потребовала тщательной доводки в ходе моделирования процесса управления автомобилем и испытания в аэродинамической трубе, чтобы обеспечить автомобилю SP51 не только максимальный комфорт в салоне, но и высокие стандарты акустического комфорта под действием ветра, как у автомобиля, который послужил источником вдохновения.
Уникальная ливрея SP51 вдохновлена Ferrari 410 S 1955 года и отличается новым трехслойным лакокрасочным покрытием
С точки зрения стиля у него появились абсолютно новые фары, колесные диски и две боковины шин сзади, разработанные специально для этой модели, с задними фонарями, расположенными под спойлером.
Такой же исключительной является и сине-белая ливрея, вдохновленная легендарным Ferrari 410 S 1955 года, которая проходит по всей длине автомобиля и дополняет трехслойное лакокрасочное покрытие "Rosso Passionale", разработанное специально для SP51.
Колеса, безусловно, привлекают внимание - каждая спица имеет профиль крыла из углеродного волокна и отделку тон в тон с алмазной огранкой. Кстати, углеродное волокно широко используется внутри и снаружи автомобиля, позволяя уменьшить вес до минимума.
Интерьер воссоздает элементы цветовой гаммы экстерьера в виде бело-голубых полос с вышитым белым цветом «Гарцующим жеребцом»
Между двумя летящими контрфорсами и двумя карбоновыми воздухозаборниками расположено эффектное поперечное карбоновое крыло, придающее спортивному автомобилю стиль «Targa».
Однако именно внутри автомобиля находятся, пожалуй, самые впечатляющие элементы этого индивидуального дизайна. Цветовая гамма экстерьера, разработанная в тесном сотрудничестве с клиентом, воссоздана в виде бело-голубых полос на центральном тоннеле, сиденьях и рулевом колесе, в то время как на нижнем ободе руля есть несколько секций из углеродного волокна с вышитым белым цветом «Гарцующим жеребцом».
SP51 является воплощением первого за последние 50 лет переднемоторного спортивного автомобиля Маранелло с двигателем V12 и откидным верхом, обеспечивающего захватывающие впечатления от вождения под открытым небом.
Месяцы моделирования процесса управления автомобилем и испытания в аэродинамической трубе привели к созданию невероятно аэродинамического автомобиля
Внешний облик представляется одновременно мощным и элегантным, с гладкими поверхностями и дизайнерскими штрихами, включая использование видимого углеродного волокна и отделку капота, которая динамично обрамляет два вентиляционных отверстия.
Будучи последним автомобилем, созданным по индивидуальному заказу командой специальных проектов Маранелло, SP51 представляет собой абсолютную вершину диапазона возможностей в сфере изготовления на заказ Ferrari. Это, без сомнения, сделает одного владельца на Тайване очень счастливым человеком…