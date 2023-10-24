Ferrari SP-8

Модель SP-8, которую вы видите перед собой, является одним из таких творений. Последняя новинка программы One-Off является результатом тесного сотрудничества тайваньского клиента и команды дизайнеров Флавио Манцони стайлинг-центра Ferrari. В результате: породистый двухместный спортивный автомобиль, достоинства которого усугубляются тем, что он полностью лишен верха.

Созданный на базе спайдера F8, SP-8 унаследовал ту же компоновку и шасси, а главное, один из самых лучших двигателей всех времен (в частности, четыре раза подряд обладатель престижной премии "Двигатель года" (IEOTY)): 3,9-литровый твин-турбо V8. Полное удаление верха на автомобиле с таким мощным силовым агрегатом, безусловно, ставит свои собственные уникальные аэродинамические задачи. Поэтому SP-8 был тщательно доработан в ходе неустанных испытаний в аэродинамической трубе и на трассе, чтобы обеспечить такой же акустический комфорт, как и вдохновивший его F8.