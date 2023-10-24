Ferrari SP-8

Каждая новая модель «Гарцующего жеребца» начинает свою жизнь с карандашного рисунка на чистом листе бумаге в стайлинг-центре Ferrari. Однако есть уникальные модели Ferrari, которые появляются на свет не как очередной мазок кисти дизайнеров Маранелло, а как искра вдохновения отдельного клиента по всему миру. Они образуют собой серию единичных экземпляров - эксклюзивный модельный ряд, воплощающий верх совершенства изготовления на заказ «Гарцующего жеребца».
Модель SP-8, которую вы видите перед собой, является одним из таких творений. Последняя новинка программы One-Off является результатом тесного сотрудничества тайваньского клиента и команды дизайнеров Флавио Манцони стайлинг-центра Ferrari. В результате: породистый двухместный спортивный автомобиль, достоинства которого усугубляются тем, что он полностью лишен верха.
Созданный на базе спайдера F8, SP-8 унаследовал ту же компоновку и шасси, а главное, один из самых лучших двигателей всех времен (в частности, четыре раза подряд обладатель престижной премии "Двигатель года" (IEOTY)): 3,9-литровый твин-турбо V8. Полное удаление верха на автомобиле с таким мощным силовым агрегатом, безусловно, ставит свои собственные уникальные аэродинамические задачи. Поэтому SP-8 был тщательно доработан в ходе неустанных испытаний в аэродинамической трубе и на трассе, чтобы обеспечить такой же акустический комфорт, как и вдохновивший его F8.
Аэродинамическая труба сыграла важную роль также и в разработке дизайна решетки радиатора из литого алюминия, которая растянулась во всю ширину передней части автомобиля. Изготовленная с помощью единой пресс-формы, созданной на 3D-принтере, решетка радиатора расширяется по бокам для направления воздуха к радиаторам. Это стало возможным только благодаря тесному сотрудничеству между командами дизайнеров и специалистов по аэродинамике.
Разумеется, не только спайдер Ferrari F8 послужил источником вдохновения для создания этой новейшей модели «Гарцующего жеребца». Задние фонари с особыми линзами взяты от Ferrari Roma; ветровое стекло и наконечники выхлопной трубы выполнены точно так же, как и у 296 GTB, а специально разработанные пятиспицевые колесные диски представляют собой современную интерпретацию ободов легендарного Ferrari F40 и классических дисков, использовавшихся на спортпрототипах Ferrari.
Инновации добрались даже до лакокрасочного покрытия. Для связывания секций кузова было специально разработано покрытие Blu Scuro Stellato, а матовый цвет Argento Micalizzato идеально сочетается с глянцевыми переливающимися углепластиковыми секциями цвета Blue Sandstone.
Картину завершает салон автомобиля с сиденьями, украшенными деталями из темно-синей алькантары с лазерной гравировкой, в сочетании с тканью с градиентным эффектом и коврами из особой переливающейся саржевой ткани.
Эта новинка, пополнившая ряды представителей самого эксклюзивного сегмента модельного ряда Ferrari, будет выставлена на трассе Муджелло с 24 октября на время проведения чемпионата мира Ferrari 2023. Оттуда она отправится в музей Ferrari в Маранелло, где поклонники смогут увидеть, что может быть под силу человеку, когда прилив вдохновения клиента сталкивается со взмахом кисти дизайнера Ferrari.