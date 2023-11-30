Путешествие Ferrari Purosangue по Новой Зеландии: Второй этап

Мы начинаем с озера Таупо, которое расположено в центральной части Северного острова. Это самое большое пресноводное озеро в Австралазии; на самом деле, оно примерно такого же размера, как Сингапур.
Местные водители иногда наслаждаются отдыхом на берегу озера, и это становится понятно, когда мы направляемся от нашей базы в Кинлохе, расположенной в северной части, вдоль западного периметра; струящийся асфальт и иногда встречающиеся холмы дают возможность увидеть сверкающую воду.
Затем краски уступают место одноликому пейзажу пустынного ландшафта вулканического Центрального плато, посреди которого пролегает главная автомагистраль страны. От южной оконечности озера до следующего крупного города всего 60 км, но такое ощущение, что это другой мир.
Он, безусловно, пустынный, но в ясный день с западной стороны открывается потрясающий вид на гору Руапеху, крупнейший действующий вулкан Новой Зеландии (последнее извержение произошло в 1996 году). В ясный день, но не сегодня. Солнечная погода в Таупо сменилась проливным дождем, а это значит, что пришло время воспользоваться крутящим моментом и полным приводом Purosangue.
Мы снова съезжаем с главной дороги на восток, в сторону винодельческого региона Хокс-Бей. «Нежная Энни», также известная как дорога Тайхапе-Нэпьер, представляет собой отдаленный сельский маршрут, соединяющий такие разные между собой районы Рангитикей и Бэй.
Это также одна из лучших автомобильных дорог в Новой Зеландии и почти наверняка самая сложная в путешествии на Purosangue: крутая, жёсткая и местами до невозможности узкая. Сегодня не так уж много возможностей для рискованной езды, и не только из-за стада крупного рогатого скота, которое в какой-то момент заняло центр дороги; погода стала еще хуже.
Начало второго дня в Хавлоке на севере приносит кратковременную сухую погоду. Это шанс наконец-таки заставить Ferrari V12 петь на уединённых проселочных дорогах, когда мы направляемся в регион Вайрарапа.
Конечный пункт этого этапа — столица Новой Зеландии Веллингтон, расположенная прямо на южной оконечности острова. Она находится на противоположной стороне Ремутака, недалеко от самой южной точки горного хребта, простирающегося в нижней части Северного острова.
Крутая однополосная дорога Ремутака-Хилл длиной 55 км очень загружена, и вам потребуется большая мощность, чтобы использовать редкие свободные полосы для обгона. Но это пустяки.
Мы оставляем наши Purosangue в Веллингтоне и отправляемся на экскурсию в Weta Workshop: центр производства кинореквизита и спецэффектов, так тесно связанных с фильмами Питера Джексона. Да, мы ехали так далеко, даже не говоря о «Властелине колец». Но у нас был свой особенный театр, которым можно было наслаждаться.