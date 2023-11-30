Путешествие Ferrari Purosangue по Новой Зеландии: Второй этап

Мы начинаем с озера Таупо, которое расположено в центральной части Северного острова. Это самое большое пресноводное озеро в Австралазии; на самом деле, оно примерно такого же размера, как Сингапур.

Местные водители иногда наслаждаются отдыхом на берегу озера, и это становится понятно, когда мы направляемся от нашей базы в Кинлохе, расположенной в северной части, вдоль западного периметра; струящийся асфальт и иногда встречающиеся холмы дают возможность увидеть сверкающую воду.