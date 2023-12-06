Путешествие Ferrari Purosangue по Новой Зеландии: Третий этап

«У входа отеля стоит дама, которая говорит, что у нее есть кое-что, что вам будет интересно увидеть», — говорит администратор нашего отеля Hapuku Lodge, расположенного недалеко от Каикоуры, старого китобойного города на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии. Заинтригованные, мы направляемся на привокзальную площадь, где среди красных и синих Ferrari Purosangue расположился один маленький серебристый Ferrari. Но это не просто какой-то Ferrari. Это четвертый, выпущенный за всё время, дорожный автомобиль Ferrari. 166 Inter, принадлежащий местным жителям Аманде и Фиппсу Ринальдо.
«Аптекарь сказал нам, что вы здесь, поэтому мы подумали, что можем показать вам его», — говорит Аманда, когда мы с открытыми ртами смотрим на машину, с которой Энцо Феррари был бы хорошо знаком. Вот это событие!
Аотеароа, название Новой Зеландии на языке маори, широко переводится как «земля длинных белых облаков», имея в виду облачные образования, которые помогли полинезийским мореплавателям определить метонахождение островов 700 лет назад. Тем утром, когда мы направлялись на север из Бленхейма, небольшого городка, окруженного виноградниками, где производят одни из лучших вин мира совиньон блан, на вершинах холмов шапкой лежало длинное белое облако и капал дождь.
Переключив поворотный переключатель Manettino на режим езды по мокрой дороге и выбрав самую мягкую подвеску, Purosangue мчался по извилистым дорогам, подвешенным между волнующим морем и первозданным лесом, следуя по изрезанной береговой линии с видом на Кук-Стрит - водоем, отделяющий Южный остров от его более густонаселенного северного соседа.
Автомобили Ferrari проигнорировали утреннюю непогоду, а киты, которые теперь плавают никем не потревоженные в глубоких подводных каньонах возле Кайкуры, в 120 километрах к югу от Бленхейма, явно предпочли холодные воды южной части Тихого океана. В тот день во время нашего выезда по наблюдению за китами мы не увидели даже их следов. Однако вид большой стаи дельфинов, радостно резвящихся в волнах, вызвал у всех улыбку.
На следующий день небо было чистым и безоблачным, и мы направились в Крайстчерч, самый крупный город Южного острова. Но вместо того, чтобы следовать по шоссе 1 вниз по побережью, мы поехали по более внутренним дорогам 70 и 7, проезжая через благородное величие альпийско-тихоокеанского региона Новой Зеландии. Именно здесь, на пустынных дорогах, которые то мчатся вдаль, то извиваются по зеленым долинам, пологим холмам и широким, заполненным галькой, руслам рек, отчетливо проявились качества Purosangue как автомобиля gran turismo 21 века. Это Ferrari, который легко перевезет вас по любым дорогам и в любую погоду.