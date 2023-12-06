Путешествие Ferrari Purosangue по Новой Зеландии: Третий этап

«У входа отеля стоит дама, которая говорит, что у нее есть кое-что, что вам будет интересно увидеть», — говорит администратор нашего отеля Hapuku Lodge, расположенного недалеко от Каикоуры, старого китобойного города на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии. Заинтригованные, мы направляемся на привокзальную площадь, где среди красных и синих Ferrari Purosangue расположился один маленький серебристый Ferrari. Но это не просто какой-то Ferrari. Это четвертый, выпущенный за всё время, дорожный автомобиль Ferrari. 166 Inter, принадлежащий местным жителям Аманде и Фиппсу Ринальдо.

«Аптекарь сказал нам, что вы здесь, поэтому мы подумали, что можем показать вам его», — говорит Аманда, когда мы с открытыми ртами смотрим на машину, с которой Энцо Феррари был бы хорошо знаком. Вот это событие!