Путешествие Ferrari Purosangue по Новой Зеландии: Первый этап

Горизонт Окленда, над которым возвышается Небесная башня, представляет собой изумительный городской гобелен. В дополнение к нему пристань с роскошными яхтами, олицетворяющая «Город парусов». На фоне сочетания изысканности и прибрежного очарования Окленда автомобиль Purosangue выделяется своим элегантным стилем.

После дождливого дня Окленд встречает нас ранним летним солнцем, освещающим город для нашего грандиозного путешествия. Прохожие на оживленных улицах бросают восхищённые взгляды на Purosangue, напоминающий скульптуру, высеченную из редкого природного камня искусным мастером.