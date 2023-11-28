Путешествие Ferrari Purosangue по Новой Зеландии: Первый этап

Горизонт Окленда, над которым возвышается Небесная башня, представляет собой изумительный городской гобелен. В дополнение к нему пристань с роскошными яхтами, олицетворяющая «Город парусов». На фоне сочетания изысканности и прибрежного очарования Окленда автомобиль Purosangue выделяется своим элегантным стилем.
После дождливого дня Окленд встречает нас ранним летним солнцем, освещающим город для нашего грандиозного путешествия. Прохожие на оживленных улицах бросают восхищённые взгляды на Purosangue, напоминающий скульптуру, высеченную из редкого природного камня искусным мастером.
Живописный приморский город Тауранга станет пунктом назначения первого дня нашего путешествия. В городском потоке бесшумная грация Purosangue скрывает присутствие его доминирующего мощного двигателя V12. Это впечатление сохраняется при выезде на трассу, когда автомобиль плавно вписывается в ритм движущегося транспортного потока.
Когда мы выезжаем с автотрассы, перед нами открывается захватывающая дух панорама на зеленые холмы, которые являются узнаваемой чертой ландшафта Новой Зеландии. Позволяя наслаждаться этим великолепным видом через ветровое стекло, автомобиль легко скользит по восхитительной извилистой дороге. Он удивляет поразительной маневренностью своего четырехместного кузова, сравнимой с суперкаром 812 GTS.
Спокойная Тауранга, известная своим прибрежным очарованием, отмечает конец первого дня.
На второй день мы двигаемся по живописной дороге через типичные пейзажи Киви на юг к озеру Таупо. Проезжая по извилистым дорогам, окруженным пасторальными пейзажами, Purosangue сохраняет устойчивость. Включение режима Sport превращает его в суперкар - дань уважения его происхождению из Маранелло.
Наше путешествие включает короткую остановку в Роторуа, расположенном в обширном термальном регионе в самом сердце Северного острова Новой Зеландии, известном своими природными горячими источниками. Мы наслаждаемся безмятежной прогулкой по высокому лесу Редвудс в окружении деревьев, уходящих далеко в небо. Продолжая двигаться на юг к озеру Таупо, нашему пункту назначения на этот день, где заканчивается первый этап путешествия по Новой Зеландии, мы встречаем очаровательные пейзажи.
Прибыв на виллу на вершине холма Таупо, наш конечный пункт назначения после 470-километрового грандиозного тура, непреходящее очарование Purosangue остается неоспоримым. Несмотря на брызги грязи - гордые следы энергичной езды в течение всего дня, автомобиль сохраняет свою элегантность, свидетельство его непреходящей грации.
Вмещающий четырех взрослых и способный без труда совершать грандиозные путешествия по разнообразным ландшафтам, Purosangue сочетает в себе комфорт и производительность. Его двигатель V12, своеобразная симфония мастерства Ferrari, мгновенно вызывает трепет. Автомобиль сочетает в себе элегантность Ferrari и инновационную многофункциональность.
Глядя на бескрайние просторы озера Таупо, называемого в легендах маори «сердцем Северного острова», я перебираю в памяти своё редкое и необычное двухдневное путешествие.