Отель Mayfair, с которого мы начали наш тур, считается одним из самых роскошных в Новой Зеландии, и мы были восхищены его изумительными изысканными интерьерами, обслуживанием и условиями в номерах.

Ключевым словом этого четвертого этапа стало "Путешествие". Идея тура заключалась в том, чтобы поделиться впечатлениями и оценить всемирно известную красоту Новой Зеландии, находясь за рулем первого в истории Ferrari четырехместного четырехдверного спортивного автомобиля Purosangue.