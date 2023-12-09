Четвертая часть пятиэтапного Гранд-тура Ferrari Purosangue по Новой Зеландии началась в Крайстчерче, на Южном острове.
В первый день нас ознакомили с логистикой 361-километрового путешествия от отеля Mayfair в Крайстчерче, втором по величине городе Новой Зеландии, до горы Кука, самой высокой вершины страны.
Отель Mayfair, с которого мы начали наш тур, считается одним из самых роскошных в Новой Зеландии, и мы были восхищены его изумительными изысканными интерьерами, обслуживанием и условиями в номерах.
Ключевым словом этого четвертого этапа стало "Путешествие". Идея тура заключалась в том, чтобы поделиться впечатлениями и оценить всемирно известную красоту Новой Зеландии, находясь за рулем первого в истории Ferrari четырехместного четырехдверного спортивного автомобиля Purosangue.
Я отправился в путь, и перед моими глазами разворачивались бесконечные потрясающие природные ландшафты Новой Зеландии - от озер и гор до просторных лугов. В первый день мы отправились на озеро Текапо, расположенное к юго-западу от Крайстчерча, в кафе Astro, известное тем, что в нем побывали участники корейской поп-группы BTS, и на гору Кука, расположенную на высоте 3 724 метра над уровнем моря в Южных Альпах Новой Зеландии.
Выехав из Крайстчерча и оставив за спиной Джеральдин, я оказался перед впечатляющим изумрудно-голубым озером Текапо. Подъем к кафе Astro на вершине горы с потрясающим видом на озеро был извилистым, но это была комфортная и легкая поездка на Ferrari Purosangue с двигателем V12 мощностью более 700 HP, который работал без усилий.
Когда мы проезжали мимо озера, величественно вырисовывалась гора Кука, самая высокая вершина Новой Зеландии. Глядя на возвышающуюся гору, которая стоит непоколебимо, противостоя яростным ветрам, палящему солнцу и ледяному снегу, я не мог не думать о том, как Ferrari сохраняет свои позиции на вершине уже почти 80 лет.
Второй и последний день тура включал в себя 261-километровый переезд от горы Кука на юго-запад до Квинстауна, нашего конечного пункта назначения. На самой высокой дороге Краун Рейндж Южного острова Новой Зеландии Purosangue проявил себя лучшим образом. Дорога, состоящая из серии захватывающих подъемов и спусков, идеально подходит для 12-цилиндрового двигателя Ferrari с естественным всасыванием и для автомобиля с оптимальной развесовкой и столь характерной маневренностью.