Путешествие Ferrari Purosangue по Новой Зеландии: Пятый этап

Согласно колдовским преданиям маори, Милфорд-Саунд представляет собой небесное полотно. Его очарование настолько пленительно, что сама богиня смерти выпустила на волю Те Наму, злобных черных москитов, отпугивающих посетителей. Несмотря на их назойливость, толпы путешественников ежедневно стекаются в Милфорд-Саунд, привлечённые его непревзойденной красотой, и их не пугают эти мифические маленькие дьяволы.
Отправляясь в заключительный маршрут нашего Гранд-тура по Новой Зеландии, мы проигнорировали древнюю историю и нацелились добраться до Милфорд-Саунда. Наше путешествие началось в Квинстауне. Наши организаторы намеренно выбрали совсем непрямой путь, чтобы позволить нам ощутить динамизм Purosangue на фоне пейзажей, далеких от привычных для него дорог и традиционных гоночных трасс, часто посещаемых во время международных медиа-поездок Ferrari.
Наш первый маршрут протянулся примерно на 180 километров и это живописное путешествие проходило через захватывающие виды, окружающие озеро Вакатипу. Начавшийся в идиллической сельской местности, охватывающей Параву и Вест-Доум, наш маршрут завершился у берегов озера Те-Анау, известного как ворота во фьорды Новой Зеландии. Здесь мы сменили двигатель V12 Purosangue и его полноприводный вариант на другой способ передвижения — заднеприводной электровелосипед, требующий человеческой силы для достижения максимальной скорости 25 км/ч.
На второй день нашего приключения мы добрались до захватывающего дух Милфорд-Саунда, самого известного фьорда Новой Зеландии. Это была 120-километровая поездка по извилистому шоссе, и у меня было достаточно времени, чтобы насладиться мощью 725 HP Purosangue. Хотя редкая возможность задействовать всех лошадей может создать ощущение того, что мы многое упускаем, двигатель V12 демонстрирует невероятную гибкость и мгновенно обеспечивает крутящий момент с превосходной плавностью хода. Кроме того, завораживает великолепная управляемость автомобиля, обеспечивающая точность движения и уверенное преодоление поворота.
Частые дожди, характерные для этого региона, сформировали пышный ландшафт, который развивался сам по себе на протяжении многих веков, в отличие от соседней Австралии. Это уникальное сочетание фауны, флоры и необычных геологических образований делает Южный остров Новой Зеландии желанным местом для съемок голливудских постановок. Здесь снимались такие фильмы, как трилогия «Властелин колец», «Хоббит», «Миссия невыполнима», и «Мулан», поскольку живописная местность устранила необходимость в создании сложных, искусственных декораций для съемок.
Вид любого Ferrari, не говоря уже о целом парке Purosangue, проезжающих по главной, а зачастую и единственной, артерии, ведущей в Милфорд-Саунд и обратно, является поистине редким зрелищем, и этот факт не ускользает от внимания бдительных местных правоохранительных органов. Их любопытство возросло, когда они увидели скопление автомобилей Purosangue с левосторонним управлением возле шумного кафе.
При том, что открытие Милфорд-Саунда было совершено морскими судами, современность диктует всего два варианта добраться до него: по воздуху или по дороге. Находясь внутри всемогущего Purosangue, было бы явным преуменьшением сказать, что у нас был превосходный выбор: мы завершили это грандиозное путешествие, окутанные роскошью, а затем вернулись по тому же чудесному маршруту в Квинстаун.