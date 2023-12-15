Путешествие Ferrari Purosangue по Новой Зеландии: Пятый этап

Согласно колдовским преданиям маори, Милфорд-Саунд представляет собой небесное полотно. Его очарование настолько пленительно, что сама богиня смерти выпустила на волю Те Наму, злобных черных москитов, отпугивающих посетителей. Несмотря на их назойливость, толпы путешественников ежедневно стекаются в Милфорд-Саунд, привлечённые его непревзойденной красотой, и их не пугают эти мифические маленькие дьяволы.

Отправляясь в заключительный маршрут нашего Гранд-тура по Новой Зеландии, мы проигнорировали древнюю историю и нацелились добраться до Милфорд-Саунда. Наше путешествие началось в Квинстауне. Наши организаторы намеренно выбрали совсем непрямой путь, чтобы позволить нам ощутить динамизм Purosangue на фоне пейзажей, далеких от привычных для него дорог и традиционных гоночных трасс, часто посещаемых во время международных медиа-поездок Ferrari.