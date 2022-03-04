Неустанное стремление Ferrari к инновациям лучше всего можно описать словами основателя компании: «Лучшая из когда-либо созданных Ferrari — это следующая».
Когда 12 марта 1947 года Энцо представил миру первую настоящую Ferrari, модель 125 S, он уже думал о 159 S, которая была выпущена тремя месяцами позже; на смену этому гоночному автомобилю пришла модель 166 S и проложила путь для первого дорожного автомобиля Ferrari категории Gran Turismo, 166 Inter. Другими словами, непрерывные инновации с самого первого дня.
Какое место занимает среднемоторный V8 Ferrari F40 с двойным турбонаддувом среди ваших любимых «Гарцующих жеребцов»?
Это желание улучшить каждую конструкцию выразилось в семи десятилетиях удивительных преобразований: от крупных автомобилей категории Gran Turismo 1950-х годов, оснащенных двигателем V12, созданным Коломбо и Лампреди, до стремительных машин 60-х годов, вдохновленных спортпрототипами, от шедевров 70-х годов с центральным двигателем до современных вершин развития гибридных технологий, представителями которых являются 296 GTB и SF90 Stradale.
И теперь впервые Ferrari просит своих преданных поклонников помочь выбрать любимую модель «Гарцующего жеребца» каждого десятилетия. Необязательно самый быстрый или самый дорогой, но тот автомобиль, с которым вы больше всего связаны эмоционально благодаря дизайну, инновациям, производительности и даже звучанию.
Кампания будет запущена в официальных каналах Ferrari в социальных сетях 8 марта, что даст поклонникам возможность предложить свои самые любимые Ferrari каждого десятилетия, чтобы создать настоящий Зал славы, основанный на вашем выборе.
Для каждого десятилетия будет проводиться неделя голосования, включая четвертьфиналы, полуфиналы и финал.
Первое десятилетие будет выбрано случайным образом. Для участия в этой уникальной кампании просто зайдите на страницу официального аккаунта Ferrari в Instagram и проголосуйте .