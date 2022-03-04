Это желание улучшить каждую конструкцию выразилось в семи десятилетиях удивительных преобразований: от крупных автомобилей категории Gran Turismo 1950-х годов, оснащенных двигателем V12, созданным Коломбо и Лампреди, до стремительных машин 60-х годов, вдохновленных спортпрототипами, от шедевров 70-х годов с центральным двигателем до современных вершин развития гибридных технологий, представителями которых являются 296 GTB и SF90 Stradale.

И теперь впервые Ferrari просит своих преданных поклонников помочь выбрать любимую модель «Гарцующего жеребца» каждого десятилетия. Необязательно самый быстрый или самый дорогой, но тот автомобиль, с которым вы больше всего связаны эмоционально благодаря дизайну, инновациям, производительности и даже звучанию.

Кампания будет запущена в официальных каналах Ferrari в социальных сетях 8 марта, что даст поклонникам возможность предложить свои самые любимые Ferrari каждого десятилетия, чтобы создать настоящий Зал славы, основанный на вашем выборе.

Для каждого десятилетия будет проводиться неделя голосования, включая четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Первое десятилетие будет выбрано случайным образом. Для участия в этой уникальной кампании просто зайдите на страницу официального аккаунта Ferrari в Instagram и проголосуйте .