Гала-вечер Ferrari в Нью-Йорке

Говоря о Ferrari, первое, что приходит на ум - это инновации, технологии и, конечно же, автомобили. Но именно люди, а не машины, остаются пульсирующим сердцем Ferrari. Компания прочно укоренилась на своей территории и за 75 лет существования сформулировала твёрдое убеждение в том, что если она инвестирует в свое сообщество и его развитие, она инвестирует в лучшее будущее для всех.
Ярким примером этого станет гала-мероприятие Ferrari в этом году в Нью-Йорке. Трехдневная выставка в городском комплексе Hudson Yards завершится 17 октября эксклюзивным благотворительным аукционом, призванным помочь предложить лучшие образовательные возможности для студентов из всех слоев общества.
Один автомобильный шедевр Tailor Made достанется тому, кто предложит самую высокую цену. Модель 812 Competizione, о которой идет речь, была достаточно примечательна в своем первоначальном облике с 6,5-литровым двигателем V12, развивающим скорость 340 км / ч. Однако версия, сделанная на заказ, с целью украсить аукцион, является по-настоящему единичным экземпляром. Задуманная как отражение чистого листа, использованного главным дизайнером Флавио Мандзони для самого первого эскиза дизайна, оригинальная жёлтая модель 812 украшена смелыми штрихами и рукописными надписями как внутри, так и снаружи, чтобы отобразить творческую идею этой отмеченной наградами модели специальной серии.
Мероприятие в Нью-Йорке также даст возможность подчеркнуть влияние итальянского бренда на спортивные автомобили, гонки, образ жизни и многое другое благодаря специальной выставке, организованной вокруг Vessel, 16-этажного сооружения, которое является главной достопримечательностью района Хадсон-Ярдс площадью 5 акров.
Выставка будет включать в себя тщательно подобранную подборку из 14 знаковых автомобилей Ferrari. Каждый автомобиль представляет собой неотъемлемую часть наследия Ferrari с самых первых лет существования компании до настоящего времени: от Ferrari 166 MM 1948 года до гиперкара 499P Le Mans, выигравшего гонку «24 часа Ле-Мана» в 2023 году. Суперкары Ferrari F40, Ferrari F50, Ferrari Enzo и Ferrari LaFerrari представят в хронологическом порядке достижения бренда на протяжении десятилетий, воздавая должное американскому мегаполису с его энергичным духом инноваций.
Во время коктейльной гала-вечеринки будет представлен еще один легендарный автомобиль Ferrari: заводская модификация Ferrari 330 LM/250 GTO 1962 года, который будет выставлен на аукцион RM Sotheby в Нью-Йорке 13 ноября.
Благодаря списку официальных гостей, в который входят пилоты Формулы-1 Скудерии Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а также неожиданному представлению в конце вечера, гала-мероприятие Ferrari, несомненно, привнесет в Нью-Йорк дух Маранелло, меняющий правила игры, и передаст глубокое ощущение расширения возможностей сообщества, которое сопровождает «Гарцующего жеребца» повсюду.