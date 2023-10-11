Гала-вечер Ferrari в Нью-Йорке

Говоря о Ferrari, первое, что приходит на ум - это инновации, технологии и, конечно же, автомобили. Но именно люди, а не машины, остаются пульсирующим сердцем Ferrari. Компания прочно укоренилась на своей территории и за 75 лет существования сформулировала твёрдое убеждение в том, что если она инвестирует в свое сообщество и его развитие, она инвестирует в лучшее будущее для всех.

Ярким примером этого станет гала-мероприятие Ferrari в этом году в Нью-Йорке. Трехдневная выставка в городском комплексе Hudson Yards завершится 17 октября эксклюзивным благотворительным аукционом, призванным помочь предложить лучшие образовательные возможности для студентов из всех слоев общества.

