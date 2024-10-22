Много разных дней были особенными для компании из Маранелло, но день, который ознаменовал запуск нового Ferrari F80, войдёт в историю «Гарцующего жеребца». Выпущенный ограниченной серией в 799 экземпляров, новый суперкар Ferrari присоединяется к таким легендарным моделям, как Ferrari GTO, Ferrari F40, Ferrari F50, Ferrari Enzo и Ferrari LaFerrari.
Великолепной площадкой для презентации Ferrari F80 стало заключительное мероприятие гоночного сезона Ferrari Finali Mondiali, которое проходило на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле с 15 по 21 октября 2024 года.
Участники мероприятия смогли полюбоваться Ferrari F80, выставленным вместе с автомобилями Ferrari прошлого, а также двумя болидами 499P, участвовавшими в чемпионате мира по гонкам на выносливость, победителями гонок «24 часа Ле-Мана» в 2023 и 2024 годах, и автомобилями 296 GT3 и 296 Challenge - главными героями соревнований Ferrari Challenge.
В воскресенье суперкар прошёл по трассе вместе с главными героями сезона, болидами 499P и 296 GT3, и остальными моделями из эксклюзивных внеконкурсных программ Corse Clienti.
Связь с соревнованиями примечательна: силовая установка частично заимствована из той, которую использовал болид 499P, победитель гонок «24 часа Ле-Мана» в 2023 и 2024 годах, электротурбина (MGU-H) и многие аэродинамические концепции заимствованы в свою очередь из Формулы 1. Такая технологическая концентрация, благодаря синергии между активным задним антикрылом, нижней частью и передним S-образным воздуховодом, скрывающим трехэлементное крыло, позволила достичь вертикальной нагрузки в 1050 кг, создаваемой на скорости 250 км/ч.
Двигатель внутреннего сгорания V6 с углом развала цилиндров 120° и трёхлитровым рабочим объемом развивает мощность 900 HP, а это значит, что его рекордная удельная мощность составляет 300 HP/л. Чудовищная мощность, которая в сочетании с дополнительными 300 лошадиными силами, вырабатываемыми передним мостом с электроприводом (e-4WD) и электродвигателем (MGU-K), делает F80 самым мощным дорожным автомобилем производителя из Маранелло.
Производительность повышена за счет корпуса и каркаса кузова из углеродного волокна, и использования композитных материалов для оформления салона «1+». Решение, принятое для оптимизации динамических характеристик автомобиля (уменьшение лобового сопротивления и веса), ставит водителя в центр внимания, делая автомобиль F80 чрезвычайно быстрым, но не нарушая при этом комфорта и возможности поделиться эмоциями от вождения со счастливым пассажиром.
Динамика движения усиливается системой активной подвески Ferrari, уже представленной на модели Purosangue, но специально переработанной для нового суперкара «Гарцующего жеребца». Система включает в себя четыре независимых угла с питанием от сети 48 В по схеме «двойные поперечные рычаги», активные встроенные амортизаторы и впервые верхние рычаги, напечатанные на 3D-принтере по технологии аддитивного производства, произведенные в Маранелло.
Эти подвески способны придать автомобилю F80 высокую жесткость на трассе, где необходимо свести к минимуму клиренс автомобиля, создавая максимальный граунд-эффект, и в то же время показать отличные амортизирующие качества на дороге, ставя в один ряд поиск абсолютной производительности и концепцию удобства использования в любых условиях вождения.
Амбициозные ценности выводят Ferrari F80 в новое измерение, а его футуристический стиль напоминает увлекательный мир аэрокосмической промышленности: F80 – это автомобиль из будущего!