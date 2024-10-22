Участники мероприятия смогли полюбоваться Ferrari F80, выставленным вместе с автомобилями Ferrari прошлого, а также двумя болидами 499P, участвовавшими в чемпионате мира по гонкам на выносливость, победителями гонок «24 часа Ле-Мана» в 2023 и 2024 годах, и автомобилями 296 GT3 и 296 Challenge - главными героями соревнований Ferrari Challenge.

В воскресенье суперкар прошёл по трассе вместе с главными героями сезона, болидами 499P и 296 GT3, и остальными моделями из эксклюзивных внеконкурсных программ Corse Clienti.

Связь с соревнованиями примечательна: силовая установка частично заимствована из той, которую использовал болид 499P, победитель гонок «24 часа Ле-Мана» в 2023 и 2024 годах, электротурбина (MGU-H) и многие аэродинамические концепции заимствованы в свою очередь из Формулы 1. Такая технологическая концентрация, благодаря синергии между активным задним антикрылом, нижней частью и передним S-образным воздуховодом, скрывающим трехэлементное крыло, позволила достичь вертикальной нагрузки в 1050 кг, создаваемой на скорости 250 км/ч.