Рожденный для победы, создан для того, чтобы удивлять. Мы представляем новый Ferrari 296 GT3 - наше будущее в соревнованиях автомобилей класса Gran Turismo, которые позволяют иметь самые тесные отношения с заказчиком и более консистентный перенос технологий и инновационных решений на серийные модели.

Мы разработали модель 296 GT3 с учетом потребностей команд, профессиональных пилотов и пилотов-любителей, которые всегда были в центре нашего внимания. Мы тщательно разработали каждую деталь, в соответствии с требованиями нового регламента, посвященного GT3, чтобы собрать всё побеждающее наследие 488 GT3, несмотря на намерение написать новые страницы в истории автоспорта Ferrari.