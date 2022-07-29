Рожденный для победы, создан для того, чтобы удивлять. Мы представляем новый Ferrari 296 GT3 - наше будущее в соревнованиях автомобилей класса Gran Turismo, которые позволяют иметь самые тесные отношения с заказчиком и более консистентный перенос технологий и инновационных решений на серийные модели.
Мы разработали модель 296 GT3 с учетом потребностей команд, профессиональных пилотов и пилотов-любителей, которые всегда были в центре нашего внимания. Мы тщательно разработали каждую деталь, в соответствии с требованиями нового регламента, посвященного GT3, чтобы собрать всё побеждающее наследие 488 GT3, несмотря на намерение написать новые страницы в истории автоспорта Ferrari.
Дизайн повторяет черты 296 GTB и адаптирует их специально для гоночной трассы
Мы спроектировали 296 GT3 вокруг 6-цилиндрового V-образного двигателя со 120° развалом и турбинами внутри, разместив его в опущенное и выдвинутое положение для балансировки и снижения центра тяжести.
Шасси и распределение элементов вокруг «миниатюрного 12-цилиндрового» двигателя были оптимизированы, чтобы сделать работу в боксах очень быстрой. Кузов, в свою очередь, приобрел извилистую форму, развиваясь вокруг объемов 296 GTB, но переопределив их для соблюдения требований трассы и производительности.