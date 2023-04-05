Стремительные гонки в Лапландии

Но звездой шоу, несомненно, стал Ferrari 488 Challenge с 3,9-литровым двигателем V8 мощностью 670 л.с. Это была идеальная машина, позволяющая выйти за пределы возможностей на льду.

Один гонщик, Лоран Де Меус, сказал: «Любой, кто когда-либо мечтал управлять необузданным Ferrari практически без сцепления с дорогой, не может желать большего».

«В своей жизни я управлял разными Ferrari и на дорогах, и на трассах, и в качестве гонщика, но я никогда не испытывал столько острых ощущений».

«Тренеры, все опытные раллийные гонщики, оказали нам огромную помощь, обучив нас технике торможения и тому, как сохранять боковой занос на овалах. Я почти уверен, что теперь я могу с относительной безопасностью водить большинство Ferrari со «CT OFF» на поворотном переключателе Manettino!»

Клиент и пилот Ferrari Challenge Томас Нойбауэр сказал: «Club Challenge на льду — это совершенно захватывающий опыт. Эксклюзивная возможность научиться идеально управлять таким гоночным автомобилем, как 488 Challenge, на льду в безопасных условиях, в окружении великолепных пейзажей, на краю Полярного круга».

Победитель Ferrari Challenge Эмануэле Табакки добавил: «Мероприятие было великолепным! Конечно, я предвзят, потому что вы знаете мою огромную страсть к вождению, а вождение всегда доставляет потрясающие впечатления».