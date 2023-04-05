Стремительные гонки в Лапландии

Под северным сиянием, при минусовой температуре, среди заснеженных елей и стай хаски, тянущих сани, Ferrari мчались по льду, и звук двигателей V8 эхом отзывался над замерзшим ландшафтом.
Таков был фон для участников Ferrari Club Challenge в этом году, где после прибытия в Лапландию на севере Швеции им была предоставлена возможность провести два дня за рулём Ferrari 488 Challenge в экстремальных условиях.
Посмотрите, как участники Passione Ferrari Club Challenge мчатся по заснеженной трассе на высокой скорости в Лапландии
Опытные инструкторы были под рукой, чтобы научить их передовым навыкам вождения, включая искусство дрифта, переход на другую сторону на высокой скорости (до 180 км / ч) и разгон до 220 км / ч на прямых участках.
Однако трехдневный опыт был не просто уникальным автомобильным опытом, это было погружение в скандинавскую культуру с панорамными вертолетными турами, традиционными лапландскими блюдами, приключениями на собачьих упряжках и многим другим.
Участники расположились в отеле Silverhatten в живописном городке Арьеплуг, находящимся рядом с замерзшим озером, где проходили занятия по вождению. Там, когда они не управляли мощными Ferrari по снегу, они могли кататься на снегоходах последней модели по окрестным лесам и холмам, останавливаясь только для того, чтобы насладиться ужином с барбекю под открытым небом.
За два дня динамичной езды по снегу водители смогли отточить свое мастерство под руководством опытных инструкторов
Но звездой шоу, несомненно, стал Ferrari 488 Challenge с 3,9-литровым двигателем V8 мощностью 670 л.с. Это была идеальная машина, позволяющая выйти за пределы возможностей на льду.
Один гонщик, Лоран Де Меус, сказал: «Любой, кто когда-либо мечтал управлять необузданным Ferrari практически без сцепления с дорогой, не может желать большего».
«В своей жизни я управлял разными Ferrari и на дорогах, и на трассах, и в качестве гонщика, но я никогда не испытывал столько острых ощущений».
«Тренеры, все опытные раллийные гонщики, оказали нам огромную помощь, обучив нас технике торможения и тому, как сохранять боковой занос на овалах. Я почти уверен, что теперь я могу с относительной безопасностью водить большинство Ferrari со «CT OFF» на поворотном переключателе Manettino!»
Клиент и пилот Ferrari Challenge Томас Нойбауэр сказал: «Club Challenge на льду — это совершенно захватывающий опыт. Эксклюзивная возможность научиться идеально управлять таким гоночным автомобилем, как 488 Challenge, на льду в безопасных условиях, в окружении великолепных пейзажей, на краю Полярного круга».
Победитель Ferrari Challenge Эмануэле Табакки добавил: «Мероприятие было великолепным! Конечно, я предвзят, потому что вы знаете мою огромную страсть к вождению, а вождение всегда доставляет потрясающие впечатления».
Северное сияние послужило захватывающим фоном для сияющих «Гарцующих жеребцов», когда они готовились к приближающимся гонкам по снегу
«Не считая полёта на вертолете, поездок на снегоходах, северного сияния, вы также выбрали себе самого лучшего спутника с возобновляющимися склонами, где можно действительно разогнаться... Вождение автомобиля Challenge и использование его на пределе возможностей было потрясающим».
В то время как другой клиент, Ник Холли, восторженно воскликнул: «Для меня было невероятно, как Ferrari 488 Challenge с шипами развивает на льду такую мощность».
«Дрифтовать на поворотах было очень весело, но это также показало мне, что водитель и машина должны быть единым целым, чтобы все работало».
Холли, в частности, является молодым гонщиком, который стремится использовать приобретённый опыт, чтобы получить лицензию на участие в профессиональных соревнованиях Ferrari Challenge в конце этого года, первое из которых состоялось в Валенсии.
Но для всех гонщиков, участвовавших в этом мероприятии в течение трех заснеженных дней, оно, безусловно, стало незабываемым, вобрав в себя лучшее, что может предложить природа и техника. Это был настоящий фестиваль Ferrari на льду.