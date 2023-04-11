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Автомобили

F50: Формула-1 на дорогах

В 1987 году модель Ferrari F40 произвела фурор во всем мире. Затем, восемь лет спустя, производитель из Маранелло повторил это, выпустив Ferrari F50
Текст: Росс Браун - Видео: Оливер Макинтайр

Представленный на Женевском международном автосалоне в 1995 году в честь 50-летия Ferrari, преемник Ferrari F40 опередил события на пару лет.

Заказанный тогдашним президентом Ferrari Лукой ди Монтедземоло, Ferrari F50 должен был представлять собой абсолютную вершину технологии дорожных автомобилей. Задача состояла в том, чтобы перенести гоночные ноу-хау на суперкар ограниченной серии и, только для небольшого числа клиентов, воспроизвести (насколько это возможно) полный опыт Формулы-1 на открытой дороге. 

Посмотрите эксклюзивное видео об истории легендарного F50, автомобиля, который точно воспроизвел дорожный опыт Формулы-1

Ferrari F50, разработанный Pininfarina, был оснащен двигателем, разработанным на основе 3,5-литрового V12 с естественным впрыском топлива, который привел гоночный автомобиль F1-90 к шести победам в сезоне 1990 года: пять из которых завоевал Алан Прост и одну - Найджел Мэнселл. Разумеется, потребовался значительный объём работы, чтобы сделать этот потрясающий двигатель с 5 клапанами на цилиндр пригодным для дорожного автомобиля, где мощность и крутящий момент, достигающие максимума при 12,750 об/мин, были бы помехой. 

В итоге объем был увеличен до 4,7 литра, и хотя прирост мощности по сравнению с Ferrari F40 был невелик (чуть более 40 HP), впускной коллектор переменной длины и регулируемая выхлопная система (с перепускными клапанами в коллекторах 6-2-1) сделали мощность и крутящий момент более доступными вплоть до красной линии 8500 об/мин. Вместе с прогрессом, достигнутым при разработке шасси и подвески, увеличение общей производительности оказалось достаточным для того, чтобы снизить время прохождения круга во Фьорано на четыре секунды.

За красивыми линиями F50 скрывался 3,5-литровый двигатель V12, созданный по образцу Формулы-1, способный разогнать машину до 100 км/ч за невероятные 3,87 секунды

Шасси, разработанное силами передового инженерного подразделения Ferrari, расположенного на территории кузовостроительной компании Scaglietti в Модене, стало еще одним элементом, заимствованным непосредственно из технологий Формулы-1.

Монокок из углеродного волокна T300 с препрегом был изготовлен вместе с кузовом из углеродного волокна компанией ATR в Италии. В качестве ещё одного прямого намёка на одноместный автомобиль выступала трансмиссия V12, представляющая собой усиленный элемент, прикрепленный болтами непосредственно к шасси, а корпус дифференциальной коробки передач поддерживал заднюю подвеску. Подвеска снова была гоночной, с толкающими штангами и двойными поперечными рычагами по всему периметру, и встроенными амортизаторами Bilstein с электронным демпфированием.

В результате получился достойный преемник Ferrari F40, хотя прямых сравнений между ними в плане технологий и впечатлений от вождения можно найти немного. Ferrari F40 разгонялся до 324 км/ч благодаря простому, без каких-либо наворотов, турбированному двигателю V8, а Ferrari F50 разгонялся до 325 км/ч благодаря двигателю V12 с естественным впрыском топлива от гоночного автомобиля F1-90. 

Эти редко встречающиеся наброски дизайна показывают первоначальную разработку F50, которой руководила Pininfarina и которая была направлена на то, чтобы продвинуть Ferrari вперед по сравнению с популярным предшественником F40

И если Ferrari F40 был спроектирован с минимальными удобствами (двери даже открывались тросиками), то Ferrari F50 с механической точки зрения не уступал ему в плане простоты, не имея ни сервопривода тормозов, ни рулевого управления. 

Интерьер, разработанный инженерным подразделением компании Ferrari, был все еще довольно спартанским, хотя и с усовершенствованной для того времени светодиодной приборной панелью. Поскольку до выпуска инновационной технологии Ferrari F1 с подрулевыми лепестками нужно было ждать еще несколько лет, Ferrari F50 станет последним суперкаром ограниченной серии, оснащенным механической 6-ступенчатой коробкой передач. 

Но большая разница между Ferrari F40 и Ferrari F50 заключалась не в самих автомобилях, а в производственной линии. В период с 1987 по 1992 год было построено в общей сложности 1 311 автомобилей F40. А Ferrari F50 С 1995 по 1997 год было выпущено всего 349 экземпляров, что делает его не только самым близким к дорожной версии автомобиля Формулы-1 из когда-либо созданных Ferrari, но и одним из самых редких. 

Интерьер F50 был похож на F40, в том смысле, что ключевым фактором было снижение веса без ущерба для стиля, которым Ferrari был известен во всем мире

К сожалению, сам Энцо Феррари никогда не видел или, что важнее, не слышал Ferrari F50, но Женевский международный автосалон 1995 года навсегда останется местом, где Ferrari продемонстрировала миру свое инженерное мастерство благодаря неустанным инновациям, тщательному дизайну и гоночным характеристикам.
11 aprile, 2023