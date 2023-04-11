F50: Формула-1 на дорогах

И если Ferrari F40 был спроектирован с минимальными удобствами (двери даже открывались тросиками), то Ferrari F50 с механической точки зрения не уступал ему в плане простоты, не имея ни сервопривода тормозов, ни рулевого управления.

Интерьер, разработанный инженерным подразделением компании Ferrari, был все еще довольно спартанским, хотя и с усовершенствованной для того времени светодиодной приборной панелью. Поскольку до выпуска инновационной технологии Ferrari F1 с подрулевыми лепестками нужно было ждать еще несколько лет, Ferrari F50 станет последним суперкаром ограниченной серии, оснащенным механической 6-ступенчатой коробкой передач.

Но большая разница между Ferrari F40 и Ferrari F50 заключалась не в самих автомобилях, а в производственной линии. В период с 1987 по 1992 год было построено в общей сложности 1 311 автомобилей F40. А Ferrari F50 С 1995 по 1997 год было выпущено всего 349 экземпляров, что делает его не только самым близким к дорожной версии автомобиля Формулы-1 из когда-либо созданных Ferrari, но и одним из самых редких.