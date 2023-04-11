F50: Формула-1 на дорогах

Представленный на Женевском международном автосалоне в 1995 году в честь 50-летия Ferrari, преемник Ferrari F40 опередил события на пару лет.
Заказанный тогдашним президентом Ferrari Лукой ди Монтедземоло, Ferrari F50 должен был представлять собой абсолютную вершину технологии дорожных автомобилей. Задача состояла в том, чтобы перенести гоночные ноу-хау на суперкар ограниченной серии и, только для небольшого числа клиентов, воспроизвести (насколько это возможно) полный опыт Формулы-1 на открытой дороге.
Посмотрите эксклюзивное видео об истории легендарного F50, автомобиля, который точно воспроизвел дорожный опыт Формулы-1
Ferrari F50, разработанный Pininfarina, был оснащен двигателем, разработанным на основе 3,5-литрового V12 с естественным впрыском топлива, который привел гоночный автомобиль F1-90 к шести победам в сезоне 1990 года: пять из которых завоевал Алан Прост и одну - Найджел Мэнселл. Разумеется, потребовался значительный объём работы, чтобы сделать этот потрясающий двигатель с 5 клапанами на цилиндр пригодным для дорожного автомобиля, где мощность и крутящий момент, достигающие максимума при 12,750 об/мин, были бы помехой.
В итоге объем был увеличен до 4,7 литра, и хотя прирост мощности по сравнению с Ferrari F40 был невелик (чуть более 40 HP), впускной коллектор переменной длины и регулируемая выхлопная система (с перепускными клапанами в коллекторах 6-2-1) сделали мощность и крутящий момент более доступными вплоть до красной линии 8500 об/мин. Вместе с прогрессом, достигнутым при разработке шасси и подвески, увеличение общей производительности оказалось достаточным для того, чтобы снизить время прохождения круга во Фьорано на четыре секунды.
За красивыми линиями F50 скрывался 3,5-литровый двигатель V12, созданный по образцу Формулы-1, способный разогнать машину до 100 км/ч за невероятные 3,87 секунды
Шасси, разработанное силами передового инженерного подразделения Ferrari, расположенного на территории кузовостроительной компании Scaglietti в Модене, стало еще одним элементом, заимствованным непосредственно из технологий Формулы-1.
Монокок из углеродного волокна T300 с препрегом был изготовлен вместе с кузовом из углеродного волокна компанией ATR в Италии. В качестве ещё одного прямого намёка на одноместный автомобиль выступала трансмиссия V12, представляющая собой усиленный элемент, прикрепленный болтами непосредственно к шасси, а корпус дифференциальной коробки передач поддерживал заднюю подвеску. Подвеска снова была гоночной, с толкающими штангами и двойными поперечными рычагами по всему периметру, и встроенными амортизаторами Bilstein с электронным демпфированием.
В результате получился достойный преемник Ferrari F40, хотя прямых сравнений между ними в плане технологий и впечатлений от вождения можно найти немного. Ferrari F40 разгонялся до 324 км/ч благодаря простому, без каких-либо наворотов, турбированному двигателю V8, а Ferrari F50 разгонялся до 325 км/ч благодаря двигателю V12 с естественным впрыском топлива от гоночного автомобиля F1-90.
Эти редко встречающиеся наброски дизайна показывают первоначальную разработку F50, которой руководила Pininfarina и которая была направлена на то, чтобы продвинуть Ferrari вперед по сравнению с популярным предшественником F40
И если Ferrari F40 был спроектирован с минимальными удобствами (двери даже открывались тросиками), то Ferrari F50 с механической точки зрения не уступал ему в плане простоты, не имея ни сервопривода тормозов, ни рулевого управления.
Интерьер, разработанный инженерным подразделением компании Ferrari, был все еще довольно спартанским, хотя и с усовершенствованной для того времени светодиодной приборной панелью. Поскольку до выпуска инновационной технологии Ferrari F1 с подрулевыми лепестками нужно было ждать еще несколько лет, Ferrari F50 станет последним суперкаром ограниченной серии, оснащенным механической 6-ступенчатой коробкой передач.
Но большая разница между Ferrari F40 и Ferrari F50 заключалась не в самих автомобилях, а в производственной линии. В период с 1987 по 1992 год было построено в общей сложности 1 311 автомобилей F40. А Ferrari F50 С 1995 по 1997 год было выпущено всего 349 экземпляров, что делает его не только самым близким к дорожной версии автомобиля Формулы-1 из когда-либо созданных Ferrari, но и одним из самых редких.
Интерьер F50 был похож на F40, в том смысле, что ключевым фактором было снижение веса без ущерба для стиля, которым Ferrari был известен во всем мире