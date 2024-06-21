Электронное будущее начинается здесь

В день нашего визита строительство нового здания e-building Ferrari близилось к завершению, и его новые помещения были чистыми, отполированными и в основном пустовали. Скоро они будут гудеть и вибрировать под звуки, издаваемые сотнями сотрудников, выполняющих свои обязанности, самой ожидаемой из которых станет производство долгожданного полностью электрического автомобиля Ferrari.
В настоящее время здание находится в фазе «наращивания», в том немного любопытном полупериоде, который должны пройти крупные новые объекты, прежде чем им будет позволено выполнить свое предназначение. Сложные системы, которые разрабатывались годами, «отлаживаются», кодовые строки, поддерживающие инфраструктуру, доводятся до совершенства, сверкающие антропоморфные роботы готовятся к выполнению новых функций.
Тем не менее, вы можете отчётливо ощутить огромный потенциал, поскольку это новое здание, безусловно, является одной из ключевых вех в 77-летней истории Ferrari, и по причинам, выходящим далеко за рамки скорого появления полностью электрической модели, произведенной в Маранелло.
«Предприятие стало известно как e-building по разным причинам, — объясняет генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья, — несмотря на то, что ключевая буква в нём — «F», что означает гибкость (flexibility). Здание e-building– это не совсем про «электричество». Оно позволит нам сложить все кусочки пазла вместе, чтобы весь процесс исследований, разработок и производства был оптимальным».
Он продолжает: «Мы придерживаемся многоэнергетической стратегии, понимая, как Ferrari вписывается в окружающий ландшафт. Компания Ferrari развивается быстрее, чем традиционная автомобильная компания, но медленнее, чем технологическая. На самом деле производитель из Маранелло представляет собой уникальную комбинацию этих двух факторов. Хай-тек затрагивает рациональную сторону мозга, роскошь обращается к эмоциональной и включает в себя наследие и историю. Мы находимся в контакте с обоими измерениями».
Таким образом, не обычная автомобильная компания и не обычный завод. Только не называйте новое здание нулевым годом. Ferrari производит автомобили с 1947 года, и, несмотря на то, что компания очень гордится высоким уровнем мастерства, которое вкладывается в каждый автомобиль, произведенный в Маранелло, она уже давно является пионером в области технологий. Таким образом, новое здание e-building представляет собой кульминацию десятилетия с трудом приобретенного опыта, внедряя одновременно новые технологии и закладывая основы для грядущей эры. Что касается названия... оказывается, за ним стоит рациональное обоснование.
«Есть три буквы «Е», — объясняет Давиде Абате, директор по технологиям и инфраструктуре Ferrari. — Первая (evolution) означает «эволюцию» с точки зрения силового агрегата и полной электрификации Ferrari. Вторая (environment) относится к «окружающей среде». Мы расширили наше присутствие за счет рекультивации старых промышленных земель, и около 50 000 квадратных метров были полностью реконструированы. Наконец, (energy) - энергия. Но устойчивое развитие — это не только использование энергии, это, прежде всего, наши сотрудники и то, как мы относимся к ним на рабочем месте».
Таким образом, новый завод выполняет ряд функций. В следующем году на свет появится первый электрический Ferrari, концепция и форма которого пока держатся в секрете. Но мы знаем, что его высоковольтные аккумуляторные батареи, электродвигатели и мосты будут, как и сам автомобиль, изготавливаться в новом здании. Однако, как решительно заявляет Винья, это лишь одна часть ассортимента, который будет включать в себя другие модели и направления деятельности Ferrari. Компания развивает свой опыт в области электромобилей с 2009 года, и гибридный двигатель V6, который приводит в движение автомобиль 296 GTB, удачно сочетается с мощным двигателем внутреннего сгорания, который является основой новой модели 12Cilindri и Purosangue. Их взаимодействие позволяет усилить синергию.
Здесь также есть место для образовательного центра, а также специально отведенные зоны для отдыха сотрудников. Интересно, что 30 процентов площадей остаются свободными для будущей застройки. Эрнесто Ласаландра, директор по исследованиям и разработкам Ferrari, говорит: «Что касается аккумуляторов и двигателей, мы можем проектировать и работать параллельно с командой Давиде, чтобы оптимизировать проектирование и производство. Мы находимся на границе возможного и невозможного. Мы спроектировали аккумуляторную батарею на первом этапе, но каждую неделю мы проводим совещание, чтобы определить, что еще мы можем сделать на этом предприятии».
Впервые проект обсуждался в 2019 году, основные параметры были согласованы до начала реализации в ноябре 2021 года. Дизайн здания был поручен архитектурному бюро Mario Cucinella Architects из Болоньи, выбранному за его приверженность устойчивому развитию. Таким образом, здание e-building уделяет большое внимание энергоэффективности и спроектировано таким образом, чтобы достичь практически нулевой энергоэффективности (NZEB). Дождевая вода накапливается и перерабатывается, орошая многочисленные зеленые зоны объекта, помимо прочих преимуществ. Его изоляционные и тепловые свойства были тщательно выверены, чтобы поглощать солнечное излучение летом, и в то же время пропускать как можно больше естественного света через специально разработанные световые колодцы. Фасад здания отделан опаловыми и прозрачными остекленными панелями, а привлекательный эффект «фонаря» на опаловом фасаде оживляет строение в ночное время.
Ни одна из его энергетических систем не зависит от ископаемого топлива, а в системе кондиционирования воздуха используется полностью электрический тепловой насос, работающий на возобновляемых источниках энергии. На крыше установлено более 3 000 фотоэлектрических панелей с пиковой выходной мощностью 1,3 МВт. Это больше похоже на экосистему, чем на обычное производственное здание, и серьезно превосходит другие предприятия с точки зрения эстетики и технических характеристик.
«Было бы дешевле просто построить большую коробку, — говорит Бенедетто Винья, который за свою легендарную карьеру посетил большое количество анонимных технологических зданий, о которых он хотел бы упомянуть. — Но это была возможность создать что-то для наших посетителей и сотрудников. Баланс красоты и функциональности: с такой же задачей мы сталкиваемся и в случае с нашими автомобилями. Производственные предприятия, как правило, не обладают такой гибкостью, как наше».
Постоянные посетители штаб-квартиры Ferrari могут задаться вопросом, где было найдено место для строительства нового здания в четыре этажа общей площадью 42 500 квадратных метров. Компания Ferrari не только продолжает выводить эмилианский город Маранелло на мировую арену, но и активно совершенствует его. Компания купила 39 зданий и рекультивировала неприглядные промышленные земли, чтобы способствовать этому последнему расширению. Дорожная сеть вокруг объекта была улучшена, будет создано около 1400 новых парковочных мест, а также построено 1,5 километра велосипедных дорожек. В общей сложности 110 000 квадратных метров были реконструированы, вдохнув новую жизнь в район, который ранее был несколько упущен из виду.
Вернёмся внутрь, где один из роботов грациозно передвигается. В скором времени они будут использоваться для преодоления производственных ограничений и обеспечения быстрой переоснастки там, где это необходимо. Рабочие станции легко настраиваются и отличаются высокой эргономичностью, а также в них используются регулируемые по ширине подлокотники. Куда бы вы ни посмотрели, вы можете увидеть доказательства гибкости не только в отношении требований компании сейчас, завтра или в следующем году, но и в отношении тех требований, которые, вероятно, возникнут в течение следующих двух десятилетий.
Большая часть ответственности за это ложится на Сильвию Габриэлли, директора по цифровым технологиям и данным Ferrari. «Работая с Давиде, мы попытались понять, как этот чистый лист бумаги может стать лабораторией для изучения возможностей цифровых технологий в гибкой производственной среде, где в центре того, что мы делаем, находятся люди, — говорит она. — Мы проанализировали все новейшие технологии, которые используются на такого рода промышленных объектах, и определили наиболее перспективные на ближайшие 20 лет».
«Таким образом, новое здание оснащено технологией сверхширокополосного доступа (UWB), которая должна быть интегрирована в его инфраструктуру. Все начинается с сети и прокладки кабелей. Даже искусственный интеллект начинается с очень физических и элементарных вещей. Поэтому мы проложили необходимую проводку повсюду и готовы использовать сверхширокополосную связь там, где это имеет смысл».
Почему СШПП? Потому что она обладает высокой проникающей способностью сигнала, обеспечивает высокую безопасность и высокую точность позиционирования. «Есть примеры использования, когда вы можете определить, где находится очень ценный компонент, — продолжает Габриэлли. — Это оптимизирует процесс не только с точки зрения эффективности, но и с точки зрения безопасности. Рост цифровизации в некоторых областях помогает людям больше сосредоточиться на своей работе».
Люди всегда будут приоритетом для компании Ferrari. Но то же самое можно сказать и о долгосрочном благополучии бизнеса, который оказывается в эпицентре потрясений, которые происходят в масштабах всей отрасли раз в поколение. «Наша операционная модель представляет собой сочетание стратегического мастерства и передовых технологий, — объясняет директор по производству Ferrari Андреа Античи. — Секрет в том, что наши инженеры и дизайнеры могут свободно мечтать о самых лучших творениях, и перед нами стоит задача найти алхимию, которая позволит нам превратить эти мечты в «живые машины». Это возможно только благодаря специфическим навыкам наших сотрудников».
Ferrari будет побеждать и процветать, но для принятия важных решений нужны дальновидные и смелые люди. Новое здание e-building – это не что иное, как великолепный манифест из стали и бетона.
«Каждое поколение должно быть готово к вызовам, с которыми оно сталкивается, — говорит в заключение Бенедетто Винья. — Я горжусь многими вещами. Мы соблюдали сроки и финансовые обязательства перед нашими инвесторами и всеми остальными. Мы придерживались плана, и это произошло отчасти благодаря нашим поставщикам. Справиться с этим во времена ковидных ограничений было непросто. Вторая идея заключается в том, что это современное предприятие позволяет нам, с одной стороны, угодить клиенту, а с другой стороны, уважать людей, работающих на заводе. И также уважать планету. Мы делаем то, что говорим. Здание e-building – это послание для сообщества. Призыв к действию, если хотите. Открытые уши, открытые глаза, все четыре колеса на земле».