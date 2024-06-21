Электронное будущее начинается здесь

Таким образом, новый завод выполняет ряд функций. В следующем году на свет появится первый электрический Ferrari, концепция и форма которого пока держатся в секрете. Но мы знаем, что его высоковольтные аккумуляторные батареи, электродвигатели и мосты будут, как и сам автомобиль, изготавливаться в новом здании. Однако, как решительно заявляет Винья, это лишь одна часть ассортимента, который будет включать в себя другие модели и направления деятельности Ferrari. Компания развивает свой опыт в области электромобилей с 2009 года, и гибридный двигатель V6, который приводит в движение автомобиль 296 GTB, удачно сочетается с мощным двигателем внутреннего сгорания, который является основой новой модели 12Cilindri и Purosangue. Их взаимодействие позволяет усилить синергию.

Здесь также есть место для образовательного центра, а также специально отведенные зоны для отдыха сотрудников. Интересно, что 30 процентов площадей остаются свободными для будущей застройки. Эрнесто Ласаландра, директор по исследованиям и разработкам Ferrari, говорит: «Что касается аккумуляторов и двигателей, мы можем проектировать и работать параллельно с командой Давиде, чтобы оптимизировать проектирование и производство. Мы находимся на границе возможного и невозможного. Мы спроектировали аккумуляторную батарею на первом этапе, но каждую неделю мы проводим совещание, чтобы определить, что еще мы можем сделать на этом предприятии».

Впервые проект обсуждался в 2019 году, основные параметры были согласованы до начала реализации в ноябре 2021 года. Дизайн здания был поручен архитектурному бюро Mario Cucinella Architects из Болоньи, выбранному за его приверженность устойчивому развитию. Таким образом, здание e-building уделяет большое внимание энергоэффективности и спроектировано таким образом, чтобы достичь практически нулевой энергоэффективности (NZEB). Дождевая вода накапливается и перерабатывается, орошая многочисленные зеленые зоны объекта, помимо прочих преимуществ. Его изоляционные и тепловые свойства были тщательно выверены, чтобы поглощать солнечное излучение летом, и в то же время пропускать как можно больше естественного света через специально разработанные световые колодцы. Фасад здания отделан опаловыми и прозрачными остекленными панелями, а привлекательный эффект «фонаря» на опаловом фасаде оживляет строение в ночное время.

Ни одна из его энергетических систем не зависит от ископаемого топлива, а в системе кондиционирования воздуха используется полностью электрический тепловой насос, работающий на возобновляемых источниках энергии. На крыше установлено более 3 000 фотоэлектрических панелей с пиковой выходной мощностью 1,3 МВт. Это больше похоже на экосистему, чем на обычное производственное здание, и серьезно превосходит другие предприятия с точки зрения эстетики и технических характеристик.