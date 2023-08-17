Зарождение легенды

Оснащенный 1,5-литровым 12-цилиндровым двигателем, он одержал свою первую победу всего после трех выездов. Переименованный в Ferrari 125 F1 в 1949 году, он вскоре начал свою историческую карьеру.
Автомобиль, который появился раньше самой Формулы-1, как видно из его первоначального обозначения: 125 GPC. Три буквы GPC означали Gran Premio Compressore (Гран-при компрессорных автомобилей), так как автомобиль был оснащен объемным нагнетателем и создан для участия в Гран-при Формулы-1. Это название было дано предшественнику Формулы-1 Международной ассоциацией признанных автомобильных клубов AIACR (Association Internationale des Automobile-Clubs Reconnus).
Позже, однако, автомобиль стал известен как Ferrari 125 F1. Первый одноместный автомобиль, построенный Скудерией Феррари, дебютировал 75 лет назад. Серия Гран-при была создана в 1921 году, а ее регламент был официально утвержден годом позже. Первой гонкой в серии с полной стартовой решеткой стал Гран-при Франции 1922 года, проходивший на автодроме в Страсбурге, где одержал победу FIAT 804 Феличе Наццаро. Ferrari дебютировала в серии гораздо позже, в 1948 году.
Годом ранее Скудерия участвовала в гонках преимущественно в Италии с моделью Ferrari 125 S, спортивным автомобилем с закрытыми колесами и первым автомобилем, построенным в Маранелло, который когда-либо одерживал победу в гонках, что и произошло на трассе Термы Каракаллы с Франко Кортезе за рулем.
К концу того первого гоночного сезона Энцо Феррари решил, что Скудерии пора обратить внимание на гонки одноместных автомобилей - ради престижа, который они приносили, и в качестве продуманного коммерческого хода. И вот в 1947 году Ferrari приступила к работе не над одним, а над двумя автомобилями с открытыми колёсами, разработав наряду с гоночным автомобилем 125 GPC модель 166 F2, задуманную для кадетской серии, в которой участвовало много частных гонщиков.
Модель 125 GPC оснащалась 1,5-литровым 12-цилиндровым двигателем и дебютировала в гонках 5 сентября 1948 года на Гран-при Италии, проходившем в Парке Валентино в Турине, где Скудерия Феррари выставила три одноместных автомобиля, которыми управляли два опытных пилота и юный тайский аристократ.
Несмотря на то, что машины финишировали четвертой и пятой, первая победа Ferrari на 125 GPC была уже не за горами. В гонках на трассе Circuito del Garda, состоявшихся 27 октября того года в Сало, Скудерия выставила только одного гонщика. Это был Фарина, который доминировал в гонке с преимущественно итальянской стартовой решеткой и принес первую победу автомобилю всего лишь в третьем выезде. В ходе подготовки к сезону 1949 года в конструкцию автомобиля был внесен ряд изменений и усовершенствований. Известный теперь как Ferrari 125 F1, он мог похвастаться двумя нагнетателями типа Root и одним верхним распредвалом на каждый ряд цилиндров, чтобы увеличить мощность двигателя.
В этой новой конфигурации Ferrari 125 F1 начал занимать места на подиуме и побеждать. Тем временем был представлен новый чемпионат мира Формула-1, и Скудерия Феррари стала одной из первых команд, проявивших интерес к участию.
Однако из-за разногласий по поводу призов итальянская команда не участвовала в первом этапе чемпионата, состоявшемся в Сильверстоуне 13 мая 1950 года, и дебютировала только во второй гонке, в Монако, всего неделю спустя, где Аскари финишировал вторым.
Вопреки ожиданиям, на самом деле это была последняя гонка, в которой Ferrari 125 F1 выступал под цветами команды Скудерии в главной гоночной серии мира, поскольку Энцо Феррари понял, что для конкуренции с Alfa Romeo, которая только что выиграла в Монте-Карло с Хуаном Мануэлем Фанхио, нужен совершенно новый и более мощный автомобиль.
Ferrari немедленно приступила к работе и всего за несколько месяцев подготовила два новых автомобиля - сначала болид 275 F1 с большим 3,3-литровым двигателем, а затем 375 F1 с еще более мощным 4,5-литровым двигателем.
За свою карьеру Ferrari 125 F1 участвовал примерно в 50 гонках, выиграв восемь из них, и 15 раз финишировал на подиуме. За прошедшие с тех пор 75 лет многие автомобили Ferrari вписали еще более славные страницы в историю конструктора и самой Формулы-1.
Но прародителем, который привел все это в движение, навсегда останется Ferrari 125 F1, который впервые увидел свет в 1948 году как 125 GPC.