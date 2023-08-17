Зарождение легенды

Позже, однако, автомобиль стал известен как Ferrari 125 F1. Первый одноместный автомобиль, построенный Скудерией Феррари, дебютировал 75 лет назад. Серия Гран-при была создана в 1921 году, а ее регламент был официально утвержден годом позже. Первой гонкой в серии с полной стартовой решеткой стал Гран-при Франции 1922 года, проходивший на автодроме в Страсбурге, где одержал победу FIAT 804 Феличе Наццаро. Ferrari дебютировала в серии гораздо позже, в 1948 году.

Годом ранее Скудерия участвовала в гонках преимущественно в Италии с моделью Ferrari 125 S, спортивным автомобилем с закрытыми колесами и первым автомобилем, построенным в Маранелло, который когда-либо одерживал победу в гонках, что и произошло на трассе Термы Каракаллы с Франко Кортезе за рулем.

К концу того первого гоночного сезона Энцо Феррари решил, что Скудерии пора обратить внимание на гонки одноместных автомобилей - ради престижа, который они приносили, и в качестве продуманного коммерческого хода. И вот в 1947 году Ferrari приступила к работе не над одним, а над двумя автомобилями с открытыми колёсами, разработав наряду с гоночным автомобилем 125 GPC модель 166 F2, задуманную для кадетской серии, в которой участвовало много частных гонщиков.