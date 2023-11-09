Прекрасное начало

Чемпионат мира по гонкам на спорткарах включал в себя самую сложную (и опасную) серию из семи гонок. Некоторые из них проходили по дорогам общего пользования, как, например, гонка «Mille Miglia», проводившаяся в Италии. Другие проводились на самых сложных трассах, в их числе коварная гонка «1000 км Нюрбургринга». Была также скоростная «24-часовая гонка Спа» в Бельгии и, конечно же, гонка спорткаров «Голубого овала» - «24 часа Ле-Мана». Последняя и самая опасная из всех мексиканская Каррера Панамерикана завершилась 23 ноября 1953 года, то есть почти ровно 70 лет назад.

Чемпионат был создан для конструкторов, а не для гонщиков, и компания Ferrari станет первым чемпионом мира. В соревновании принимали участие лучшие производители спортивных автомобилей того времени, в том числе Jaguar, Aston Martin, Lancia, Alfa Romeo и Porsche. Пилоты также были лучшими в мире, в частности Фанхио и Аскари. Фарина, Мосс, Коллинз и Хоторн. В те дни лучшие пилоты Формулы-1 неизменно участвовали как в гонках спортивных автомобилей, так и в Формуле-1. Энцо Феррари рассчитывал, что его гонщики будут выступать за Скудерию в любой категории, которую он выберет.