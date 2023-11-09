Прекрасное начало

Старейшая в мире автомобильная гонка на выносливость «24 часа Ле-Мана», которая проводится до сих пор, в этом году отметила свое столетие. Ferrari одержала историческую, 10-ю для Скудерии, победу.
Прошло 20 лет после той первой гонки в Ле-Мане в 1953 году, прежде чем самые сложнейшие гонки спортивных автомобилей мира объединились в единый чемпионат под эгидой FIA.
Чемпионат мира по гонкам на спорткарах включал в себя самую сложную (и опасную) серию из семи гонок. Некоторые из них проходили по дорогам общего пользования, как, например, гонка «Mille Miglia», проводившаяся в Италии. Другие проводились на самых сложных трассах, в их числе коварная гонка «1000 км Нюрбургринга». Была также скоростная «24-часовая гонка Спа» в Бельгии и, конечно же, гонка спорткаров «Голубого овала» - «24 часа Ле-Мана». Последняя и самая опасная из всех мексиканская Каррера Панамерикана завершилась 23 ноября 1953 года, то есть почти ровно 70 лет назад.
Чемпионат был создан для конструкторов, а не для гонщиков, и компания Ferrari станет первым чемпионом мира. В соревновании принимали участие лучшие производители спортивных автомобилей того времени, в том числе Jaguar, Aston Martin, Lancia, Alfa Romeo и Porsche. Пилоты также были лучшими в мире, в частности Фанхио и Аскари. Фарина, Мосс, Коллинз и Хоторн. В те дни лучшие пилоты Формулы-1 неизменно участвовали как в гонках спортивных автомобилей, так и в Формуле-1. Энцо Феррари рассчитывал, что его гонщики будут выступать за Скудерию в любой категории, которую он выберет.
Сезон начался в Америке, в Себринге, штат Флорида. Скудерия решила не участвовать в гонках, хотя частный участник команды Ferrari занял шестое место на Ferrari 166 MM.
Гонка «Mille Miglia» состоялась месяцем позже, в апреле. Ferrari 340 MM графа Джаннино Марзотто обошёл главных фаворитов и товарищей по команде Виллорези и Фарину, не обращая внимания на две незначительные аварии и отказ капота открываться (чтобы заменить масло, механикам пришлось проделать в капоте дыру). Автомобиль-победитель сейчас находится в музее Энцо Феррари в Модене. Ле-Ман в июне выиграл Jaguar после гоночной дуэли с Ferrari. Спустя месяц в гонке «24 часа Спа» одержал убедительную победу Ferrari 375 MM Хоторна и Фарины, опередивший своего ближайшего соперника Jaguar на целых 18 кругов. Модель 375 MM представляла собой более мускулистую эволюцию модели 340 MM, с увеличенным объемом двигателя V12 на базе Формулы-1 с 4,1 до 4,5 литров.
В августе Ferrari 375 MM снова выиграет гонку 1000 км Нюрбургринга. Действующий чемпион мира Формулы-1 Альберто Аскари (вместе с чемпионом мира 1950 года Джузеппе Фариной) одержал победу с преимуществом более чем в 15 минут.
Ferrari лидировала в серии, но предпочла не участвовать в предпоследнем этапе гонки Турист Трофи на трассе Дандрод в Северной Ирландии. Питер Коллинз, который позже присоединится к команде Ferrari, выиграл гонку, покрытую туманом, на Aston Martin. Ну и затем Мексика, решающая гонка серии Каррера Панамерикана. Ferrari надеялась на частные заявки, как и ее единственный соперник за титул, Jaguar.
Фанхио выиграет за Lancia (его товарищ по команде Феличе Бонетто погибнет, входя в число трех погибших пилотов). Ferrari 375 MM Гвидо Манчини занял четвертое место, что было достаточно хорошим результатом для завершения первого Чемпионата мира по гонкам на спорткарах для Ferrari.
Серия будет развиваться, расти и включать в себя другие знаменитые гонки, такие как «Targa Florio» (с 1955 года) и 24-часовая гонка Дейтона (с 1966 года). В 1954 году Ferrari снова выиграет титул и будет становиться чемпионом ежегодно, кроме периода с 1956 по 1965 год. Теперь, спустя 70 лет, эта серия известна как Чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA, а Скудерия по-прежнему ищет славы со своим гибридным электромобилем (и победителем в Ле-Мане) гиперкаром 499P.