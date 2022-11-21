С самого начала Энцо Феррари придерживался этики спортивных автомобилей, которые можно было стильно вывести на трассу, промчаться там, а затем вернуться домой. Это был стиль автомобиля, который в Италии, начиная с 1930-х годов, назывался "берлинетта" - двухдверное купе с двумя или плюс ещё двумя сиденьями и мощным спортивным двигателем, который был в равной степени уместен как на дороге, так и на трассе гонки Mille Miglia.



Один из самых ранних образцов берлинетты Ferrari выиграл именно эту гонку в 1948 году. Купе Allemano 166 S было оснащено 2-литровым двигателем V12, который мог разгонять автомобиль до ошеломляющей скорости 170 км/ч. И только позже, в 1956 году, Энцо Феррари решил сделать это название официальным обозначением модели. Так на свет появилась модель 250 GT Berlinetta.