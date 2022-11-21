С самого начала Энцо Феррари придерживался этики спортивных автомобилей, которые можно было стильно вывести на трассу, промчаться там, а затем вернуться домой. Это был стиль автомобиля, который в Италии, начиная с 1930-х годов, назывался "берлинетта" - двухдверное купе с двумя или плюс ещё двумя сиденьями и мощным спортивным двигателем, который был в равной степени уместен как на дороге, так и на трассе гонки Mille Miglia.
Один из самых ранних образцов берлинетты Ferrari выиграл именно эту гонку в 1948 году. Купе Allemano 166 S было оснащено 2-литровым двигателем V12, который мог разгонять автомобиль до ошеломляющей скорости 170 км/ч. И только позже, в 1956 году, Энцо Феррари решил сделать это название официальным обозначением модели. Так на свет появилась модель 250 GT Berlinetta.
250 GT Berlinetta 1956 года был автомобилем, который преуспел как на дороге, так и на трассе
Несмотря на то, что это выражение использовали и другие производители, именно «Гарцующий жеребец» стал синонимом этого названия, каждое десятилетие предоставляя миру новую версию берлинетты, которая доводит стиль, инновации и производительность до самого предела.
250 GT Berlinetta, который до сих пор считается одним из самых привлекательных спортивных купе из когда-либо созданных, был изготовлен итальянским кузовостроителем Scaglietti и оснащен 3-литровым двигателем V12 от Gioacchino Colombo. Благодаря его результатам в гонке на выносливость "Тур де Франс", которую он выигрывал четыре года подряд, начиная с 1956 года, его неофициально называли TdF. В 1959 году колесная база была укорочена на 20 см, что привело к появлению названия passo corto (короткая колесная база), чтобы отличить его от более ранней версии passo lungo (длинная колесная база).
Ferrari использовала название Berlinetta на протяжении многих десятилетий, представив такие потрясающие культовые модели как 512 BB, 296 GTB и 348 TB
В 1962 году Маранелло снова использовал это название, на этот раз для модели, которая ознаменовала собой явный отход от спортивного подтекста предыдущих моделей в сторону более роскошных ощущений для владельца, с более изысканной отделкой. Спроектированный дизайн-центром Pininfarina, Ferrari 250 GT Berlinetta lusso был сразу же признан одним из самых красивых автомобилей в мире и стал объектом желания для кинозвезд и рок-музыкантов.
В последующих моделях название Berlinetta было включено в аббревиатуру, которая стала нормой для спортивных автомобилей Ferrari, начиная с модели 275 GTB 1964 года и заканчивая последним купе 296 GTB, и расшифровывается как Gran Turismo Berlinetta.
Из этой философии названия было несколько исключений, первое из которых произошло в 1971 году, когда была представлена модель 365 GT4 BB, где BB якобы означало Berlinetta Boxer. Модель 365 GT4 BB имела 4,4-литровый двигатель V12 с углом развала 180 градусов, при этом "BB" означало два ряда по шесть цилиндров, образующих "плоский" V12, который устанавливался на автомобилях Скудерии Феррари того времени. Изменения принесли свои плоды: 365 GT4 BB стал первым в истории дорожным автомобилем Ferrari, который развивал скорость 300 км/ч.
F12berlinetta действительно изменила правила игры, когда Ferrari выпустила ее в 2012 году. Это был самый быстрый автомобиль, когда-либо выпускавшийся в Маранелло, он расширил границы аэродинамики и получил восторженные отзывы
В 1980-х годах, наряду с мгновенно узнаваемыми Testarossa и F40, модель 328 GTB была заменена моделью 348 TB, где "t" означало коробку передач с поперечным расположением валов, а "b" - берлинетта. Затем, в 1997 году, бренд представил модель F355 F1 Berlinetta с механической коробкой передач с электрогидравлическим приводом, заимствованной непосредственно у автомобилей Формулы-1, с подрулевыми переключателями за рулевым колесом для более быстрого переключения передач. Модель имела огромный успех, ее 3,5-литровый двигатель V8 мощностью 380 л.с. позволял развивать максимальную скорость 295 км/ч и разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,7 секунды.
Прозвище берлинетта вернулось к названию 12-цилиндровой модели с F12berlinetta 2012 года, которая поразила поклонников по всему миру своим стилем и мощностью. Двигатель V12 объемом 6262 куб. см с прямым впрыском топлива сделал его самым быстрым серийным автомобилем, когда-либо созданным маркой, с разгоном от 0 до 100 км/ч всего за 3,1 секунды и ошеломляющей максимальной скоростью 340 км/ч.
F12berlinetta открыла новые горизонты в аэродинамике, используя 12 различных сплавов для снижения веса и мощность двигателя объёмом 740 куб.см. Реакция мировой прессы была единодушной: "Потрясающий", "восхитительный" и "полный триумф" - вот лишь некоторые из похвал, адресованных автомобилю.
Заключительная глава в истории берлинетты наступила в 2021 году, когда был представлен среднемоторный 296 GTB. Инновационный 3-литровый подключаемый гибридный силовой агрегат V6, производящий 830 л.с., делает его наиболее подходящим преемником чрезвычайно успешной линейки "берлинетта" с двигателем V8, выпуск которой начался в 1975 году моделью 308 GTB. Наследие берлинетты живет и процветает.