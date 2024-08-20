Эмблема как произведение искусства

Как известно каждому владельцу Ferrari, детали приковывают взгляд. А детали - это важнейшая часть того, что сделало Ferrari одной из самых востребованных марок автомобилей в мире с тех пор, как в 1947 году из ворот Маранелло выкатился первый Ferrari 125 S. Многие детали, которые превращают каждый Ferrari в настоящее произведение искусства, воплощаются в жизнь или изготавливаются вручную. Такой ремесленный подход применяется не из-за отсутствия механизированных альтернатив; это целенаправленная работа, часть того, что делает каждый Ferrari уникальным, что повышает ценность каждого автомобиля для его владельца.
Например, раскрашенная вручную эмблема «Скудерия Феррари» на крыле (или скудетто, нанесённый аэрографом, как говорят в Маранелло). Доступный в качестве опции для всех моделей Ferrari, он недавно стал доступным и для клиентов Ferrari Purosangue. Каждый скудетто (два на автомобиль: по одному с каждой стороны, между передним крылом и колесом) наносится вручную высококвалифицированными и обученными мастерами из Маранелло, работающими в отделе покраски.
«Самым простым решением было бы использовать наклейки, покрытые слоем прозрачного лака, чтобы удержать их на месте и защитить от воздействия внешних факторов, - замечает Стефано Дель Пулья, руководитель отдела покраски в Маранелло. - Но Ferrari известна тем, что не ищет легких путей». Действительно, весь процесс покраски одного скудетто занимает до восьми часов. Другими словами, эти маленькие эмблемы добавляют 16 часов ручного труда каждому автомобилю. Поговорим о любви к своему делу.
Каждый скудетто состоит из восьми отдельных слоев краски и прозрачного покрытия, нанесённых вручную. Процесс начинается с нанесения трафарета, который помогает красильщику расположить скудетто. Поскольку трафарет также наносится вручную, существует специальный шаблон (по-итальянски dima), который крепится к крылу и позволяет разместить трафарет всегда в одном и том же месте на кузове каждого автомобиля. После того как трафарет установлен на место, один за другим его части удаляются с помощью хирургических инструментов, по мере нанесения каждого слоя краски. Этот процесс сводится не просто к распылению краски на кузов автомобиля. Помните, что на один скудетто приходится восемь слоев краски и прозрачного покрытия.
Процесс покраски начинается с нанесения черного цвета и защитного прозрачного слоя. Далее следует цвет Giallo Modena вместе со слоем прозрачного покрытия. Затем следуют красный и зеленый цвета итальянского флага - эти два цвета наносятся одновременно за один проход, так как они не накладываются друг на друга вместе с прозрачным покрытием. Весь процесс повторяется для всех оставшихся слоев, после чего эмблеме дают высохнуть.
После проверки качества выполняется еще один важный этап - шлифовка. С помощью орбитальных шлифовальных машин мастера выравнивают поверхность эмблемы, обеспечивая единство между ней и кузовом автомобиля. Наконец, скудетто проходит решающее испытание на влагостойкость. Специальная герметичная «камера влажности», создающая чрезвычайно влажную среду, помещается на эмблему и оставляется там почти на целый день. Если после удаления камеры на поверхности появятся крошечные пузырьки (это явление называется вздутием), значит, что-то пошло не так и весь процесс нужно повторить с самого начала (но, по словам дель Пулья, такого никогда не случалось).
Для счастливых владельцев Ferrari, выбравших эту опциональную отделку, scudetto aerografato (скудетто, нанесённый аэрографом) - это как автограф создателя, с помощью которого он выражает свои способности и мастерство. Кроме всего прочего, никогда не будет двух одинаковых скудетто на крыльях, что повышает ценность самой работы. Это еще один способ, которым «Гарцующий жеребец» вознаграждает своих клиентов, и деталь, которой, несомненно, гордился бы Энцо.