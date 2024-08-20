Эмблема как произведение искусства

Например, раскрашенная вручную эмблема «Скудерия Феррари» на крыле (или скудетто, нанесённый аэрографом, как говорят в Маранелло). Доступный в качестве опции для всех моделей Ferrari, он недавно стал доступным и для клиентов Ferrari Purosangue. Каждый скудетто (два на автомобиль: по одному с каждой стороны, между передним крылом и колесом) наносится вручную высококвалифицированными и обученными мастерами из Маранелло, работающими в отделе покраски.

«Самым простым решением было бы использовать наклейки, покрытые слоем прозрачного лака, чтобы удержать их на месте и защитить от воздействия внешних факторов, - замечает Стефано Дель Пулья, руководитель отдела покраски в Маранелло. - Но Ferrari известна тем, что не ищет легких путей». Действительно, весь процесс покраски одного скудетто занимает до восьми часов. Другими словами, эти маленькие эмблемы добавляют 16 часов ручного труда каждому автомобилю. Поговорим о любви к своему делу.