Искусство скорости

Прошло 40 лет с тех пор, как Стефан Юханссон дебютировал на одноместном Ferrari в Формуле-1. Прошло четыре десятилетия, а 68-летний швед хорошо помнит, как он едва не выиграл второй тайм-аут в Имоле в 1985 году, если бы не проблема с заправкой его Ferrari 156/85, которая оставила его без топлива незадолго до финиша, и как в следующем сезоне он обыграл партнера по команде Микеле Альборето на Ferrari F1‐86.

Однако Юханссону нелегко было подняться на вершину. В 1980 году он выдержал две трудные гонки за команду Shadow и оплачивал счета, участвуя в гонках на спортивных автомобилях Формулы-2 и группы C, прежде чем в 1983 году вернулся в Формулу-1 на Spirit-Honda. Здесь его путь к успеху застопорился — следующий год он провёл, заменяя травмированных Мартина Брандла и Джонни Чекотто в командах «Тиррелл» и «Тоулман» соответственно.

А потом позвонил менеджер команды Ferrari Марко Пиччинини. Гонщик «Скудерии» Рене Арну был отпущен после открытия сезона 1985 года в Бразилии, и Юханссона пригласили на встречу с Энцо Феррари, которая состоялась на старом заводе в Модене.

«Я помню, как шел по этим коридорам с фотографиями Фанхио и Нуволари на стене, и у меня бежали мурашки по коже, - улыбается он. - Тогда Энцо спросил, голоден ли я. Я подумал, что на самом деле он не спрашивает, хочу ли я что-нибудь съесть, поэтому сказал: «Я никогда в жизни не был так голоден!» - смеется швед.