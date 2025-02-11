Искусство скорости

Прошло 40 лет с тех пор, как Стефан Юханссон дебютировал на одноместном Ferrari в Формуле-1. Прошло четыре десятилетия, а 68-летний швед хорошо помнит, как он едва не выиграл второй тайм-аут в Имоле в 1985 году, если бы не проблема с заправкой его Ferrari 156/85, которая оставила его без топлива незадолго до финиша, и как в следующем сезоне он обыграл партнера по команде Микеле Альборето на Ferrari F1‐86.
Однако Юханссону нелегко было подняться на вершину. В 1980 году он выдержал две трудные гонки за команду Shadow и оплачивал счета, участвуя в гонках на спортивных автомобилях Формулы-2 и группы C, прежде чем в 1983 году вернулся в Формулу-1 на Spirit-Honda. Здесь его путь к успеху застопорился — следующий год он провёл, заменяя травмированных Мартина Брандла и Джонни Чекотто в командах «Тиррелл» и «Тоулман» соответственно.
А потом позвонил менеджер команды Ferrari Марко Пиччинини. Гонщик «Скудерии» Рене Арну был отпущен после открытия сезона 1985 года в Бразилии, и Юханссона пригласили на встречу с Энцо Феррари, которая состоялась на старом заводе в Модене.
«Я помню, как шел по этим коридорам с фотографиями Фанхио и Нуволари на стене, и у меня бежали мурашки по коже, - улыбается он. - Тогда Энцо спросил, голоден ли я. Я подумал, что на самом деле он не спрашивает, хочу ли я что-нибудь съесть, поэтому сказал: «Я никогда в жизни не был так голоден!» - смеется швед.
Юханссон управлял автомобилем 156/85 за исключением первой гонки в 1985 году, сыграв вспомогательную роль для лидера команды Микеле Альборето, и несмотря на победу, которая ускользнула из его рук в Имоле, в том же году он занял второе место в Канаде и Детройте. Он занял седьмое место в общем зачёте, а Альборето стал вторым в чемпионате после Алена Проста.
Ситуация изменилась в 1986 году. Юханссон на новом F1-86 поднялся на пятое место в общем зачёте, опередив Альборето, занявшего девятое место. Но ни один из автомобилей на самом деле не показал себя так, как надеялись в Ferrari.
Кроме того, все это было связано со смертью Элио де Анджелиса на трассе Поль Рикар в мае того же года, трагедии, которая вдохновила Юханссона на довольно неожиданную вторую карьеру: профессионального художника.
«Смерть Элио стала для меня тяжелым ударом, я впервые потерял по-настоящему близкого друга, - вспоминает Юханссон, когда мы осматривали его художественную студию в Лос-Анджелесе. - Это побудило меня купить краску и холст. Это стало похоже на терапию».
Первая картина Юханссона, которую он написал в возрасте 29 лет, была, по его мнению, «совершенно ужасной», но он постоянно совершенствовал своё ремесло, продолжая профессиональную карьеру гонщика, и даже обратился за советом к другу и известному поп-художнику Джеймсу Розенквисту.
Сегодня Юханссон выделяет три своих основных стиля. Первый он описывает как «очень образные, детализированные, почти гиперреалистичные картины, которые в основном представляют собой портреты с наложенным сверху текстом, где цитата важнее человека».
Второй — это «воспоминания о прошлой жизни». Цвет исходит из центральной точки, как у автогонщика, а размытое периферическое зрение создаёт абстрактную картину.
Совсем недавно Юханссон, вдохновленный неоимпрессионизмом художника Жоржа Сёра, изучил урбанистический пуантилизм, используя точки цвета для передачи «энергии и интенсивности движения автомобиля». На сегодняшний день это его самый продаваемый ассортимент масляных и акриловых оригиналов и репродукций, предлагаемый онлайн.
«Мне все говорили, что я должен красить автомобили, но я всю жизнь провел среди машин и сейчас пытаюсь заниматься чем-то другим. Сотни, если не тысячи, талантливых людей красят машины весь день напролет, - объясняет он. - Я хотел найти способ сделать что-то уникальное».
Естественно, история Ferrari в «Формуле-1» неразрывно связано с впечатляющим портфолио Юханссона. Все автомобили, от его собственного Ferrari F1-86 до Ferrari 643 Проста 1991 года и SF-24 Шарля Леклера, запечатлены на холсте.
Примечательно, что здесь отсутствует портрет самого де Анджелиса, но кто знает, возможно, в следующем году он станет достойной данью памяти по случаю 40-летия со дня смерти его друга.