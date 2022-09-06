По мнению многих, дух приключений заключает в себе оригинальный, смелый или захватывающий опыт. Он позволяет выйти за пределы своей зоны комфорта, учитывая неизвестные риски, возможные опасности и, в целом, перспективу волнения, возникающего при совершении такого путешествия, в котором может произойти практически все. Часто другие люди реагируют на идею подобных планов такими заявлениями, как "Ты, наверное, сумасшедший" или "Зачем тебе это нужно?"
Справедливо будет сказать, что езда на Ferrari 458 Spider по заснеженным горам Скандинавии в течение более двух месяцев, в полном одиночестве и на летней резине, безусловно, относится к числу таких проектов, однако для Шахафа Галиля это вовсе не было безумием; на самом деле, он с удовольствием принял этот вызов. И этот вызов в итоге дал ему гораздо больше, чем он ожидал, он смог по-новому оценить качество сборки Ferrari.
Дикие животные были лишь одной из проблем, с которыми столкнулся Шахаф, управляя своим Ferrari 458 Spider 25000 миль по горам Скандинавии
В течение более двух месяцев в конце 2021 года босс израильской компании по разработке программного обеспечения ежедневно по нескольку часов вёл свой черный 458 Spider, проезжая по семи странам, пересекая реки и моря, взбираясь на горы, встречаясь со стаями диких животных, борясь с усталостью и любуясь ошеломляющими пейзажами.
Рассказывая о своем опыте, приветливый Шахаф говорит, что всегда любил автомобили и у него было давнее желание испытать их. "Когда я жил в Соединенных Штатах, я всегда отправлялся в длительные автомобильные поездки на природу. Я с детства любил приключения, представляя себя каким-нибудь пиратом, - говорит он. - Затем, много лет спустя, после того, как я совершил своего рода мини-тур по Европе на арендованной Ferrari, через Альпы до самой Венеции, я подумал: "Хорошо, что дальше?"
458 Spider великолепно выдержал суровые условия и грандиозные расстояния
Ответом на этот вопрос стала не аренда, а покупка автомобиля Ferrari 458 Spider и отправление в грандиозное путешествие, которое началось в Германии, в Мюнхене, и продолжилось по Дании, Швеции и далее по всей Скандинавии. В итоге было пройдено около 25 000 миль за 72 дня. "Для этого путешествия я выбрал модель 458, потому что мне просто нравится, как она звучит и едет - это что-то невероятное!" - объясняет Шахаф.
"Вообще-то, изначально я не планировал заходить так далеко. Но каждый раз, когда я доезжал до очередной страны, мне хотелось вычеркнуть ее из своего списка и продолжить приключение".
Так что, неудивительно, что путешествие не обошлось без проблем. Поскольку в некоторых странах все еще действуют строгие правила в отношении ковида, Шахафу дважды отказывали во въезде в Норвегию и даже депортировали. Он был вынужден провести неделю на карантине. А когда в Скандинавии наступила зима, у него появились реальные опасения, что автомобиль может не выдержать сурового дорожного покрытия и резкого перепада температуры. Эти опасения в конечном итоге оказались необоснованными.
Несмотря на то, что в некоторые дни он ехал по 18 часов, для Шахафа это путешествие с его волшебными достопримечательностями стало поистине незабываемым
"Я чувствовал, как камни скрежещут по днищу машины, - говорит он. - Там был и снег, и волны. Но когда я в конце поездки полностью проверил машину, она была в полном порядке. Я был поражен. Даже шины были в порядке".
Проводя за рулем по десять часов в день, Шахаф начал ощущать настоящую связь с автомобилем, который стал его постоянным спутником в этом нелегком путешествии. "Это может показаться глупым, но иногда я чувствовал, что машина присматривает за мной", - говорит Шахаф.
Чтобы пересечь Скандинавию, Шахаф должен был совершить 32 рейса на пароме
Он продолжает: "Что касается красоты природы, с которой я столкнулся, то в Исландии и Норвегии я увидел такие пейзажи, о существовании которых я даже не мог предположить. Горизонты, которые, казалось, простирались бесконечно. Бескрайние поля красного мха, кристально-зеленые моря с разбросанными островами и семь радуг одновременно. Каждый день приносил ещё что-то более невероятное".
И во всём этом всегда присутствовал неизменный 458, который также станет автомобилем, на котором Шахаф отправится в свое следующее приключение. Он сказал: "Я воспринимаю его как произведение искусства. Говорят, что хорошее произведение искусства заставляет задуматься. Великое произведение искусства изменит вас. И эта машина, безусловно, изменила меня в лучшую сторону".