По мнению многих, дух приключений заключает в себе оригинальный, смелый или захватывающий опыт. Он позволяет выйти за пределы своей зоны комфорта, учитывая неизвестные риски, возможные опасности и, в целом, перспективу волнения, возникающего при совершении такого путешествия, в котором может произойти практически все. Часто другие люди реагируют на идею подобных планов такими заявлениями, как "Ты, наверное, сумасшедший" или "Зачем тебе это нужно?"

Справедливо будет сказать, что езда на Ferrari 458 Spider по заснеженным горам Скандинавии в течение более двух месяцев, в полном одиночестве и на летней резине, безусловно, относится к числу таких проектов, однако для Шахафа Галиля это вовсе не было безумием; на самом деле, он с удовольствием принял этот вызов. И этот вызов в итоге дал ему гораздо больше, чем он ожидал, он смог по-новому оценить качество сборки Ferrari.