Атмосферный двигатель V12, элегантный дизайн и сиденья 2 + 2 для удобства пассажиров и размещения багажа были отличительными чертами автомобилей Ferrari Grand Tourer с момента основания компании в конце 1940-х годов. Но в 1992 году Ferrari легко изменила шаблон для 21-го века, выпустив Ferrari 456 GT.

Мощный двигатель V12 модели 456 GT был совершенно новым, его дизайн был гораздо более современным и аэродинамичным, чем у его предшественников, а технология изготовления - передовой для того времени. Это было довольно смелым заявлением на фоне турбулентности начала 1990-х годов, когда рынки по всему миру погрязли в неопределенности и рецессии.