Атмосферный двигатель V12, элегантный дизайн и сиденья 2 + 2 для удобства пассажиров и размещения багажа были отличительными чертами автомобилей Ferrari Grand Tourer с момента основания компании в конце 1940-х годов. Но в 1992 году Ferrari легко изменила шаблон для 21-го века, выпустив Ferrari 456 GT.
Мощный двигатель V12 модели 456 GT был совершенно новым, его дизайн был гораздо более современным и аэродинамичным, чем у его предшественников, а технология изготовления - передовой для того времени. Это было довольно смелым заявлением на фоне турбулентности начала 1990-х годов, когда рынки по всему миру погрязли в неопределенности и рецессии.
Посмотрите эксклюзивное видео о дизайне и разработке 456 GT, автомобиля, который, несомненно, спустя 30 лет, стал классикой
Неудивительно, что с тех пор, как предшественник Ferrari 456 GT сошёл с конвейера Маранелло, наступил трёхлетний вакуум. Роскошный Ferrari 412 дебютировал только в 1985 году, но он положил конец постепенной эволюции, начатой с модели 365 GT4 2 + 2 еще в 1972 году.
Несмотря на то, что Ferrari 456 GT все еще остаётся наследием производителя из Маранелло, он пошёл по гораздо более современному пути. Элегантный дизайн Pininfarina вдохновлен двухместным Ferrari 365 GTB/4 «Daytona» и его четырехместным братом купе Ferrari 365 GTB/4.
Как и у её предшественников, в модели 456 GT производитель из Маранелло снова использовал трубчатую стальную раму для основания, представив более спортивные и более компактные размеры, которые оставались достаточно просторными, позволяя вместить нескольких взрослых на двух задних сиденьях.
Классические линии 456 GT были вдохновлены такими автомобилями, как 412 и 365 GTB4, а Pininfarina взял заметки из прошлого и применил новейшие аэродинамические технологии
Благодаря изящным линиям дизайна Pininfarina, выполненным из легкого металла, результаты были захватывающими, капот автомобиля 456 GT растянулся в длину, чтобы вместить его экстравагантный двигатель V12, салон был по-королевски откинут назад, а съемная панель крыши плавно сужалась, переходя в сильно вытянутую хвостовую часть, в то время как линии были более плавными, более округлыми и более аэродинамичными по сравнению с квадратной геометрией модели 412, которая, по своей сути, являлась продуктом 70-х годов.
Перекликаясь с классическими моделями 365, всплывающие фары были подняты по требованию из невероятно низко установленного носового обтекателя, а охлаждающие воздухозаборники были скрыты в капоте сзади, словно зеркальное отражение.
Затем этот рисунок воздухозаборника был повторен в виде С-образной выемки сбоку кузова, начинающейся за передним колесом и аккуратно перетекающей в боковую юбку и в заднюю часть. Pininfarina мастерски придал обтекаемым бокам чёткость, визуально убрав металл.
Сдержанность продолжалась в электронном спойлере, спрятанном в задней части кузова, незаметно добавляющим прижимную силу, когда автомобиль 456 GT разгонялся до своей максимальной скорости 300 км/ч.
456 GT был пропитан качеством; интерьер был шикарно обставлен, и к машине даже прилагался собственный комплект роскошного багажа
Это значительно увеличило скорость на 48 км/ч по сравнению с предыдущим Ferrari 412, поскольку гладкий кузов модели 456 GT и совершенно новый двигатель V12 с легкостью рассекали воздух. Новый двигатель V12, получивший кодовое название F116, заменил предыдущий давний агрегат Colombo, представив усовершенствованную цельносплавную конструкцию с двойными верхними распределительными валами, четырьмя клапанами на цилиндр и увеличенным рабочим объемом 5474 куб. см, который при разделении на 12 цилиндров обеспечил цифры в названии 456 GT.
Производя 442 HP при 6250 об/мин с гибким крутящим моментом 550 Нм (оба трехзначных увеличения по сравнению с моделью 412), двигатель V12 обладает потрясающей, хотя и удивительно ненапряженной производительностью, которая передаётся на задние колеса с помощью шестиступенчатой коробкой передач, интегрированной с задней осью для почти идеального распределения веса.
Универсальные независимые двойные поперечные рычаги, амортизаторы с электронным управлением, самовыравнивающаяся задняя подвеска и чувствительный к скорости усилитель рулевого управления помогли увеличить мощность.
Красота 456 GT противоречила огромной мощности под капотом — с совершенно новым двигателем V12, способным разогнать автомобиль до максимальной скорости более 300 км/ч
Подчеркивая возможности модели 456 GT для дальних поездок, роскошно оборудованный и эргономически оптимизированный салон оснащён бархатной кожаной обивкой Connolly, кондиционером, CD-плеером с восемью динамиками и даже прилагаемым багажным комплектом Schedoni. В стандартной комплектации - сет из четырех предметов для моделей с ручным управлением или альтернатива из трех предметов, специально созданная для автоматического GTA, который появился в 1996 году с чуть меньшим багажным отсеком!
Какая бы трансмиссия ни была выбрана, огромный 110-литровый топливный бак гарантировал, что те, кто находится в автомобиле, смогут устроиться поудобнее и в полном комфорте, поскольку тяготы путешествия на дальние расстояниях улетучатся.
Ferrari 456 GT дебютировал на Парижском автосалоне в 1992 году и вызвал бурю восторгов как у прессы, так и у покупателей, и выпускался до 1998 года, прежде чем был заменен близкородственными моделями Ferrari 456 GT и GTA.
Спустя три десятилетия с момента своего дебюта в качестве современного гранд-турера, который открыл для Ferrari совершенно новую эру, Ferrari 456 GT становится абсолютно современной и очень удобной классикой.