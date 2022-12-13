40-летняя мечта

Энцо Феррари отвечал всем. Может быть, несколькими машинописными строками, но всегда подписывал своими уникальными фиолетовыми чернилами. И выполнял их просьбы: фотографию пилота, наклейку с изображением «Гарцующего жеребца», брошюру автомобиля. Но иногда просьбы были невыполнимы : в то время, как и сегодня, доступ на предприятие был разрешен только людям старше 16 лет, и, следовательно, слишком маленькие не могли туда попасть.





Этим летом мы организовали небольшое мероприятие. Мы выбрали один год, конкретно 1985-й, за три года до смерти основателя, и изучили одно за другим почти 2000 писем из дюжины папок. Как и следовало ожидать, мы нашли всего понемногу, но нам было интересно выбрать детей, которые писали Энцо. Мы определили некоторых из них и решили попытаться разыскать их, отправив копию их письма и попросив связаться с нами.