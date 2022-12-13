Одним из многочисленных сокровищ компании Ferrari является её архив. Здесь хранятся оригинальные фотографии, книги, документы, памятные вещи. И десятки тысяч писем.
В папках, разделенных по годам, содержится вся корреспонденция Энцо Феррари, а к каждому оригиналу письма прилагается копия ответа основателя. Это письма клиентов и болельщиков, известных людей и незнакомцев, начинающих инженеров и мечтателей. И детей. Многие дети видели в нем кумира и пример для подражания.
Посмотрите, как сбывается 40-летняя мечта трех мужчин, которые когда-то писали письма полные надежды Энцо Феррари
Энцо Феррари отвечал всем. Может быть, несколькими машинописными строками, но всегда подписывал своими уникальными фиолетовыми чернилами. И выполнял их просьбы: фотографию пилота, наклейку с изображением «Гарцующего жеребца», брошюру автомобиля. Но иногда просьбы были невыполнимы : в то время, как и сегодня, доступ на предприятие был разрешен только людям старше 16 лет, и, следовательно, слишком маленькие не могли туда попасть.
Этим летом мы организовали небольшое мероприятие. Мы выбрали один год, конкретно 1985-й, за три года до смерти основателя, и изучили одно за другим почти 2000 писем из дюжины папок. Как и следовало ожидать, мы нашли всего понемногу, но нам было интересно выбрать детей, которые писали Энцо. Мы определили некоторых из них и решили попытаться разыскать их, отправив копию их письма и попросив связаться с нами.
Трое счастливчиков, все еще ярые поклонники Ferrari, приехали со всей Италии и были приглашены на завод в Маранелло, чтобы рассказать о своих детских письмах
Конечно, у нас был адрес почти 40 летней давности, и не было уверенности в том, что на наши письма (тоже бумажные) ответят.
Но ответы, между тем, пришли.
Мы выбрали троих мальчишек, которые уже стали мужчинами: Алессандро из Рима, Давид из Южного Тироля и Микеле из Тосканы. Мы поговорили с ними, обсуждая их страсть, которая и сегодня еще жива и пульсирует, и спросили, не рассматривают ли они возможность поездки в Маранелло.
Вице-президент Ferrari Пьеро Феррари был счастлив потолковать о воспоминаниях трех поклонников и рассказать о наследии своего отца
Результатом этой поездки стало видео, которое вы видели. Это был венец мечты, которая воплотилась в посещении завода Ferrari, от сборочной линии до зоны Формулы-1 в корпусе Attività sportive GT, завершившись встречей с вице-президентом Пьеро Феррари в мастерской Classiche.
Моменты, наполненные яркими эмоциями не только для Алессандро, Давида и Микеле.